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Adhe Makayasa
Traduzido por

Sensação adolescente, Rio Ngumoha se diz “muito orgulhoso” após atuação que bateu recorde inspirar reação do Liverpool, que perdia por dois gols para o Villarreal

R. Ngumoha
Liverpool
Liverpool x Villarreal
Villarreal
Liga dos Campeões
Premier League

O ponta Rio Ngumoha, de 18 anos, expressou imenso orgulho depois que sua atuação histórica ajudou o Liverpool a reverter uma desvantagem de dois gols e vencer o Villarreal por 4 a 3 em Anfield. A promessa inglesa criou dois gols decisivos em um jogo frenético da Champions League, completando uma virada sensacional após uma primeira meia hora alarmante do Liverpool.

  • Jovem talento eletrizante impulsiona reação memorável

    O Liverpool se recuperou de um início desastroso em Anfield, com o ponta adolescente Ngumoha inspirando uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. Erros defensivos no início permitiram que Georges Mikautadze e Sergi Cardona dessem aos visitantes espanhóis uma surpreendente vantagem de dois gols. No entanto, Alexis Mac Allister marcou duas vezes, enquanto Ronald Araujo e Florian Wirtz também balançaram as redes para completar a reação dramática dos donos da casa.

  • imago-sport-1084825720.jpgNews Images

    Jovem atacante reflete sobre prêmio

    Ngumoha foi aplaudido de pé ao ser substituído aos 73 minutos, depois de dar o passe para o gol de empate de Araujo e preparar o segundo gol de Mac Allister. Com isso, tornou-se o jogador mais jovem da história do Liverpool a dar uma assistência na Champions League.

    Ao comentar o prêmio de melhor jogador da partida, Ngumoha disse: "Eu me diverti muito hoje à noite. Se o time não joga bem, eu não jogo bem. Foi uma ótima noite e estou muito feliz."

    Sobre o novo recorde do clube, acrescentou: "É uma grande honra. Estou muito feliz com isso. Me dá muito orgulho."

  • Treinador e colega de equipe elogiam adolescente

    Com 18 anos e 52 dias, Ngumoha se tornou o terceiro jogador mais jovem a dar mais de uma assistência em uma partida da Champions League, atrás de Warren Zaire-Emery e Theo Walcott.

    Em entrevista à Amazon Prime, o meio-campista do Liverpool Mac Allister elogiou a atuação decisiva do jovem: “Rio foi incrível hoje à noite, fez a diferença. Foi muito importante e estou feliz por ele. A qualidade que ele tem é evidente, todo mundo sabe. Ele trabalhou muito sem a bola.”

    O técnico Andoni Iraola também elogiou o jogador em entrevista à Amazon Prime: “Estou muito feliz com Rio. Ele está tentando melhorar em tudo o que procuramos corrigir. Está jogando muito mais pela direita e se adaptou bem. Está se tornando um jogador mais completo. Ele ainda tem apenas 18 anos.”

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Liverpool mantém sequência perfeita na Europa

    A vitória suada mantém a campanha perfeita do Liverpool na fase de liga da Champions League, com três vitórias em três jogos. Iraola agora cobrará mais atenção defensiva de seu elenco enquanto o gigante da Premier League enfrenta uma sequência exigente de partidas nacionais e europeias. Enquanto isso, o Villarreal precisa se recuperar rapidamente das falhas defensivas no fim do jogo antes de retomar sua campanha em La Liga.

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