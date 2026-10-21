Ngumoha foi aplaudido de pé ao ser substituído aos 73 minutos, depois de dar o passe para o gol de empate de Araujo e preparar o segundo gol de Mac Allister. Com isso, tornou-se o jogador mais jovem da história do Liverpool a dar uma assistência na Champions League.

Ao comentar o prêmio de melhor jogador da partida, Ngumoha disse: "Eu me diverti muito hoje à noite. Se o time não joga bem, eu não jogo bem. Foi uma ótima noite e estou muito feliz."

Sobre o novo recorde do clube, acrescentou: "É uma grande honra. Estou muito feliz com isso. Me dá muito orgulho."