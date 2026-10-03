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Senne Lammens rebate Paul Scholes enquanto goleiro do Manchester United responde à afirmação de que "o júri ainda está deliberando"
Uma ascensão rápida em Old Trafford
Lammens chegou a Manchester no verão passado, concluindo uma transferência de £ 18,1 milhões no último dia da janela, vindo do Royal Antwerp. Apesar de ter pouca projeção e de a taxa ter sido moderada, o jogador de 24 anos rapidamente deixou Altay Bayindir para trás e assumiu a camisa 1 sob o comando de Ruben Amorim e Michael Carrick.
O belga teve uma sólida temporada de estreia, com oito jogos sem sofrer gol em 32 partidas na Premier League. Seu impacto imediato foi muito elogiado, com o ex-meio-campista do United Owen Hargreaves afirmando que ele foi a contratação da temporada do clube. No entanto, um início lento na atual campanha trouxe um escrutínio repentino, que atingiu o auge após uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o Manchester City.
- AFP
O veredito contundente de Scholes e a resposta de Lammens
Após a derrota apertada para o City, Scholes questionou abertamente se o belga tem o pedigree necessário para brigar pelo título. "Que time você viu ganhar a Premier League sem um goleiro de primeira linha?", afirmou a lenda do United. "Lammens pode ser isso, eu não sei, acho que o veredito sobre isso provavelmente ainda não saiu."
Destacando a importância histórica de goleiros de elite, Scholes acrescentou: "Você precisa de um goleiro de primeira linha. Você pensa no time do Liverpool com Alisson, nos times do City, em Raya no Arsenal. O Man United com Peter Schmeichel e Edwin van der Sar. Todos eles têm goleiros brilhantes, brilhantes. Você começa de trás, claro que sim."
Ao abordar a forte atenção da mídia, Lammens se mostrou completamente indiferente. "Eu não mudei meu jeito por jogar futebol no Manchester United", explicou. "Você precisa ser mentalmente forte e autoconfiante diante de todas essas pessoas que expressam suas opiniões. Posso imaginar que isso não seja fácil para todo mundo. Eu adoro jogar todas essas partidas da Premier League. Premier League, Nations League... Isso não parece diferente."
Apoio do técnico da seleção nacional
Apesar do barulho externo na Inglaterra, Lammens continua a desfrutar de apoio inabalável no cenário internacional. O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, destacou a impressionante mentalidade do goleiro e sua transição tranquila para a vida na Premier League.
"A força de Senne é que ele sempre permanece o mesmo, independentemente das circunstâncias", observou Van Bommel. "Esse é o caráter dele e a sua qualidade. Se você vir com que rapidez ele se adaptou ao Manchester United. O clube é mais rico, o estádio é maior do que no Antwerp.... Ele tem uma boa conexão com seus defensores. Isso merece um elogio."
- AFP
Dando a volta por cima após a decepção no clássico
Lammens precisará contar com essa mentalidade resiliente para ajudar a recolocar o United nos trilhos após a decepção no clássico. Com a equipe tendo um início lento, estabelecer consistência defensiva será um objetivo primordial nas próximas semanas.
O jogador de 24 anos enfrenta o desafio imediato de silenciar seus críticos restantes ao reencontrar a forma da temporada passada. Dividindo-se entre compromissos domésticos de alto nível e os próximos compromissos pela Liga das Nações, ele precisa provar que pode comandar uma linha defensiva que exige padrões de elite.
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