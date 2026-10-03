Após a derrota apertada para o City, Scholes questionou abertamente se o belga tem o pedigree necessário para brigar pelo título. "Que time você viu ganhar a Premier League sem um goleiro de primeira linha?", afirmou a lenda do United. "Lammens pode ser isso, eu não sei, acho que o veredito sobre isso provavelmente ainda não saiu."

Destacando a importância histórica de goleiros de elite, Scholes acrescentou: "Você precisa de um goleiro de primeira linha. Você pensa no time do Liverpool com Alisson, nos times do City, em Raya no Arsenal. O Man United com Peter Schmeichel e Edwin van der Sar. Todos eles têm goleiros brilhantes, brilhantes. Você começa de trás, claro que sim."

Ao abordar a forte atenção da mídia, Lammens se mostrou completamente indiferente. "Eu não mudei meu jeito por jogar futebol no Manchester United", explicou. "Você precisa ser mentalmente forte e autoconfiante diante de todas essas pessoas que expressam suas opiniões. Posso imaginar que isso não seja fácil para todo mundo. Eu adoro jogar todas essas partidas da Premier League. Premier League, Nations League... Isso não parece diferente."



