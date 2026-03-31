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Senne Lammens parece dar uma indireta sutil a Ruben Amorim, enquanto o goleiro do Manchester United elogia Michael Carrick
O efeito Carrick
Lammens falou abertamente sobre a mudança positiva no ambiente e no desempenho em Carrington desde que Carrick assumiu o comando. O United vem passando por uma sequência formidável sob o comando do seu querido ex-meio-campista, registrando sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em dez partidas, uma sequência que Lammens atribui ao abandono de esquemas táticos excessivamente complicados.
“A primeira coisa, desde o primeiro dia, foi a capacidade dele (Carrick) de deixar tudo bem claro e (apresentar) uma mensagem direta. Ele não tornou as coisas muito difíceis ou complicadas para nós”, disse ele ao The Athletic, em uma declaração que pode ser interpretada como uma crítica às rígidas exigências táticas de Amorim.
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Agitação tática
O técnico português era conhecido por sua dedicação a um sistema específico de três zagueiros, sem alas naturais, o que muitas vezes deixava os jogadores com dificuldades para se adaptar. Lammens sugeriu que tal complexidade pode, frequentemente, criar um clima de afastamento no vestiário, prejudicando a capacidade dos jogadores de atingirem seu melhor desempenho natural.
“Às vezes, os treinadores elaboram um plano muito complicado, e então alguns jogadores não se comprometem com ele, sendo difícil colocar todos no mesmo nível”, disse Lammens. “Mas, desde o primeiro jogo, ficou bem claro o que ele [Carrick] queria. Ele não exigia as coisas mais difíceis, mas também conseguia permitir que nossos jogadores se destacassem com suas qualidades. Na defesa, não levar gols é uma das coisas mais importantes, e assim nossos jogadores na frente podem fazer a diferença. Provavelmente é isso que tem funcionado melhor.”
Estabilidade defensiva e o "monstro" Harry Maguire
Um elemento-chave da revolução de Carrick tem sido o retorno à tradicional formação defensiva com quatro jogadores, uma mudança que, segundo Lammens, trouxe o ritmo tão necessário à linha defensiva. O United tornou-se significativamente mais difícil de ser vencido, raramente sofrendo gols logo no início da partida, o que, segundo o goleiro, tem sido o “alicerce” para a renovada confiança da equipe em campo.
“Michael nos deu muita confiança e muita estabilidade na defesa”, observou Lammens. Ele também reservou elogios especiais para um de seus principais protetores no coração da defesa. “No início da temporada, havia alguns jogadores lesionados e alguns zagueiros entrando e saindo. Era difícil encontrar o ritmo. Os últimos jogos também têm sido melhores. Por exemplo, com (o zagueiro central) Harry Maguire na minha frente, ele também é um monstro, então é sempre bom tê-lo ali.”
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O teste definitivo de consistência
O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League e continua na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, mas suas capacidades serão postas à prova em uma sequência exaustiva de sete partidas contra times como Leeds, Chelsea e Liverpool, que encerrará a temporada 2025-26. Este período de alto risco serve como o teste definitivo para a perspicácia tática de Carrick e a excelente forma de Lammens, com a compostura do jovem goleiro posicionando-o como o sucessor natural a longo prazo de Thibaut Courtois na seleção belga.