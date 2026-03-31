Senne Lammens parece dar uma indireta sutil a Ruben Amorim, enquanto o goleiro do Manchester United elogia Michael Carrick

Lammens falou abertamente sobre a mudança positiva no ambiente e no desempenho em Carrington desde que Carrick assumiu o comando. O United vem passando por uma sequência formidável sob o comando do seu querido ex-meio-campista, registrando sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em dez partidas, uma sequência que Lammens atribui ao abandono de esquemas táticos excessivamente complicados.

“A primeira coisa, desde o primeiro dia, foi a capacidade dele (Carrick) de deixar tudo bem claro e (apresentar) uma mensagem direta. Ele não tornou as coisas muito difíceis ou complicadas para nós”, disse ele ao The Athletic, em uma declaração que pode ser interpretada como uma crítica às rígidas exigências táticas de Amorim.