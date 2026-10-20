Embora a mais alta corte do esporte tenha indicado inicialmente que o veredicto sairia poucos dias após a audiência, o colegiado optou por emitir uma decisão completa, com fundamentação jurídica detalhada, conhecida como CAS Award. Ao confirmar o novo prazo na segunda-feira, o CAS afirmou em comunicado oficial: “Esse processo levará várias semanas, e a decisão do CAS é esperada para o fim de novembro de 2026.”

Ao falar do lado de fora da audiência no início deste mês, o diretor-geral do CAS, Matthieu Reeb, havia declarado: “Sei que é uma longa espera para os torcedores, alguns meses depois da final entre Senegal e Marrocos. Espero que a decisão saia não hoje, nem amanhã, mas alguns dias depois. Os fatos estão estabelecidos, são claros, e as discussões serão sobre algumas questões processuais e aspectos jurídicos.”