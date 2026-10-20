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Senegal terá de esperar até o fim de novembro pela decisão do CAS sobre o título contestado da Copa Africana de Nações concedido ao Marrocos
Deliberações jurídicas adiam decisão final
A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) terá de esperar até o fim de novembro para saber se a Corte Arbitral do Esporte restabelecerá o título da Copa Africana de Nações concedido ao Marrocos. Os argumentos jurídicos dos dois países e da Confederação Africana de Futebol foram ouvidos em Lausanne em 8 de outubro. O recurso foi apresentado após a final de 18 de janeiro, em Rabat, na qual os visitantes venceram os anfitriões por 1 a 0 após a prorrogação.
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Avaliação abrangente substitui veredito rápido
Embora a mais alta corte do esporte tenha indicado inicialmente que o veredicto sairia poucos dias após a audiência, o colegiado optou por emitir uma decisão completa, com fundamentação jurídica detalhada, conhecida como CAS Award. Ao confirmar o novo prazo na segunda-feira, o CAS afirmou em comunicado oficial: “Esse processo levará várias semanas, e a decisão do CAS é esperada para o fim de novembro de 2026.”
Ao falar do lado de fora da audiência no início deste mês, o diretor-geral do CAS, Matthieu Reeb, havia declarado: “Sei que é uma longa espera para os torcedores, alguns meses depois da final entre Senegal e Marrocos. Espero que a decisão saia não hoje, nem amanhã, mas alguns dias depois. Os fatos estão estabelecidos, são claros, e as discussões serão sobre algumas questões processuais e aspectos jurídicos.”
Abandono de campo leva à perda do título
A controvérsia teve origem em uma paralisação de 14 minutos perto do fim do tempo regulamentar, quando vários jogadores de Senegal deixaram o campo e voltaram ao vestiário em protesto após a marcação de um pênalti contra a equipe. Quando o jogo foi retomado, Marrocos desperdiçou a cobrança e os visitantes marcaram o gol da vitória na prorrogação.
No entanto, o Comitê de Apelações da CAF retirou o título de Senegal em março, ao decidir que a saída de campo configurou abandono da partida e atribuir aos anfitriões uma vitória por 3 a 0 por W.O. Ao apresentar seu recurso em 25 de março, os Leões de Teranga argumentaram que a decisão do árbitro é definitiva e que ele permitiu que a partida fosse concluída.
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Arbitragem vinculante define os campeões continentais
O painel de três integrantes é presidido pelo especialista francês em direito esportivo Gerald Simon e conta também com o professor italiano de direito internacional Luigi Fumagalli e o advogado radicado em Hamburgo e professor da Universidade de Zurique Ulrich Haas. A decisão arbitral que vierem a proferir terá o mesmo peso jurídico de uma sentença de um tribunal nacional, nos termos da Convenção de Nova York sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. Essa decisão vinculante poderá então ser executada por federações esportivas ou tribunais estatais.
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