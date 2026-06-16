Senegal desperdiçando chances, Mbappé em busca do recorde e mais de um milhão de pessoas nos estádios: top 5 do que você precisa saber sobre França 3 x 1 Senegal

A França venceu Senegal por 3 a 1 nesta segunda-feira (16), em mais um grande jogo da Copa do Mundo 2026. O placar, porém, não conta toda a história da partida. Os africanos foram superiores durante boa parte do primeiro tempo, criaram as melhores oportunidades e chegaram a assustar os atuais vice campeões mundiais.

Depois de sobreviver à pressão inicial, a França abriu o placar ainda na etapa final com Mbappé. Os europeus ampliaram pouco depois, com um belo gol de "cavadinha" de Barcola. Já nos acréscimos, os senegaleses diminuíram com Mbaye, mas o craque do Real Madrid estava inspirado e, com um golaço de fora da área, fechou a vitória por 3 a 1.

Confira, a seguir, os principais destaques de França 3 x 1 Senegal.