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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Senegal desperdiçando chances, Mbappé em busca do recorde e mais de um milhão de pessoas nos estádios: top 5 do que você precisa saber sobre França 3 x 1 Senegal

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo

Mbappé brilha com dois gols, Senegal desperdiça chances incríveis e partida entra para a história da Copa do Mundo por marca de público

A França venceu Senegal por 3 a 1 nesta segunda-feira (16), em mais um grande jogo da Copa do Mundo 2026. O placar, porém, não conta toda a história da partida. Os africanos foram superiores durante boa parte do primeiro tempo, criaram as melhores oportunidades e chegaram a assustar os atuais vice campeões mundiais.

Depois de sobreviver à pressão inicial, a França abriu o placar ainda na etapa final com Mbappé. Os europeus ampliaram pouco depois, com um belo gol de "cavadinha" de Barcola. Já nos acréscimos, os senegaleses diminuíram com Mbaye, mas o craque do Real Madrid estava inspirado e, com um golaço de fora da área, fechou a vitória por 3 a 1.

Confira, a seguir, os principais destaques de França 3 x 1 Senegal.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O 1º tempo irreconhecível da seleção francesa

    Quem ligou a televisão esperando um domínio francês levou um susto.

    A França fez um dos seus piores primeiros tempos em Copas do Mundo nos últimos anos. Sem criatividade, intensidade ou capacidade de construção, a equipe passou os 45 minutos iniciais praticamente assistindo Senegal jogar.

    O dado mais impressionante resume o cenário: os franceses não conseguiram acertar sequer um chute na direção do gol adversário durante toda a primeira etapa.

    Mbappé, Dembélé e companhia encontraram enorme dificuldade para furar a marcação africana e passaram boa parte do tempo correndo atrás da bola. Um desempenho muito distante daquele que se espera de uma das favoritas ao título.

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    Quem não faz, leva

    O futebol tem dessas.

    Enquanto a França encontrava dificuldades para criar, Senegal acumulava oportunidades para abrir o placar. E foram chances claríssimas.

    Os africanos acertaram uma bola na trave após uma bela jogada pela esquerda e, pouco depois, desperdiçaram uma oportunidade inacreditável dentro da pequena área, com o Ismaila Sarr finalizando para fora.

    As chances perdidas acabaram cobrando seu preço no segundo tempo. Quando a França melhorou e passou a controlar as ações, mostrou a eficiência que faltou ao rival e transformou as oportunidades criadas em gols.

    Uma velha máxima do futebol que mais uma vez se confirmou em uma Copa do Mundo.

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    Mbappé em busca do recorde

    Se a França venceu, muito passa pelos pés de Kylian Mbappé.

    O atacante marcou duas vezes e foi o principal responsável por tirar a seleção francesa de uma situação extremamente desconfortável. Mais uma vez decisivo em Copa do Mundo, ele segue empilhando números impressionantes.

    Além dos três pontos, os gols têm um peso ainda maior na trajetória do camisa 10. Mbappé continua sua perseguição ao posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

    Aos poucos, o astro francês vai reduzindo a distância para os líderes históricos. Com os dois gols de hoje, ele chega a marca de 14 em Copas do Mundo, apenas dois atrás de Miroslav Klose, que tem 16.

    Se continuar nesse ritmo, a discussão não será mais "se" ele vai alcançar a marca, mas "quando".

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    A confusão na hora do pênalti

    Um dos momentos mais curiosos da partida aconteceu longe da área técnica e perto do monitor do VAR.

    Durante o segundo tempo, o árbitro foi chamado para revisar um possível pênalti em favor da França. Quando o juiz se dirigiu à tela, a maioria dos torcedores no estádio e até muitos jogadores entenderam que a marcação seria confirmada.

    Após analisar o lance, o árbitro decidiu que não houve infração e reiniciou o jogo com tiro de meta para Senegal, mas sua sinalização não ficou clara, gerando dúvidas em quem assistia.

    A decisão gerou muita reclamação e deixou boa parte do público sem entender o que havia acontecido. Nas redes sociais, o lance rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados da partida.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A marca histórica de 1 milhão de torcedores

    A partida entre França e Senegal também entrou para a história por um motivo especial. Com o público presente nas arquibancadas, o Mundial de 2026 ultrapassou oficialmente a marca de 1 milhão de torcedores nos estádios.

    O número reforça o sucesso de público da competição disputada nos Estados Unidos, Canadá e México e mostra o enorme interesse dos fãs em acompanhar o torneio de perto.

    A tendência é que a marca continue crescendo rapidamente ao longo das próximas semanas, impulsionada pelos confrontos decisivos da fase de grupos e, posteriormente, pelas eliminatórias.

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