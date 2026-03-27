“Sempre um receio” – O retorno de Frank Lampard ao Chelsea pode acontecer, já que o ex-atacante do Coventry admite que não se pode descartar uma terceira passagem como técnico dos Blues

Tendo disputado 648 partidas pelo Chelsea como jogador — marcando 211 gols e conquistando títulos da Premier League, da Liga dos Campeões e da Liga Europa —, os laços emocionais com o oeste de Londres inevitavelmente levariam Lampard de volta a esse caminho em algum momento.

Depois de provar seu valor no Derby, o Chelsea o chamou de volta no verão de 2019. Esse reinado durou apenas até janeiro de 2021, com resultados e desempenhos consistentes se mostrando difíceis de alcançar. Um pedido de socorro inesperado foi enviado a Lampard em abril de 2023.

Assumindo o cargo de técnico interino no Bridge, um reinado difícil de 11 jogos resultou em oito derrotas e apenas uma vitória. Lampard permaneceu fora do banco até retornar à Championship com o Coventry em novembro de 2024.

Ele tem feito um trabalho brilhante lá, levando o Sky Blues ao topo da tabela da segunda divisão, enquanto o time busca encerrar um exílio de 25 anos da primeira divisão inglesa. Resta saber, no entanto, se Lampard assumirá o comando da equipe na elite, já que uma nova passagem pelo Chelsea está sendo cogitada — enquanto o futuro do atual técnico do Blues, Liam Rosenior, é questionado.