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“Sempre um receio” – O retorno de Frank Lampard ao Chelsea pode acontecer, já que o ex-atacante do Coventry admite que não se pode descartar uma terceira passagem como técnico dos Blues
Lampard reconstruiu sua reputação como técnico no Coventry
Tendo disputado 648 partidas pelo Chelsea como jogador — marcando 211 gols e conquistando títulos da Premier League, da Liga dos Campeões e da Liga Europa —, os laços emocionais com o oeste de Londres inevitavelmente levariam Lampard de volta a esse caminho em algum momento.
Depois de provar seu valor no Derby, o Chelsea o chamou de volta no verão de 2019. Esse reinado durou apenas até janeiro de 2021, com resultados e desempenhos consistentes se mostrando difíceis de alcançar. Um pedido de socorro inesperado foi enviado a Lampard em abril de 2023.
Assumindo o cargo de técnico interino no Bridge, um reinado difícil de 11 jogos resultou em oito derrotas e apenas uma vitória. Lampard permaneceu fora do banco até retornar à Championship com o Coventry em novembro de 2024.
Ele tem feito um trabalho brilhante lá, levando o Sky Blues ao topo da tabela da segunda divisão, enquanto o time busca encerrar um exílio de 25 anos da primeira divisão inglesa. Resta saber, no entanto, se Lampard assumirá o comando da equipe na elite, já que uma nova passagem pelo Chelsea está sendo cogitada — enquanto o futuro do atual técnico do Blues, Liam Rosenior, é questionado.
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Será que Lampard voltaria ao Chelsea para uma terceira passagem como técnico?
Questionado se há algum receio de que Lampard possa partir, Morrison — em declarações aoGOAL através do Freebets.com, o site especializado em ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse em entrevista exclusiva: “Sempre existe o receio de que Frank Lampard possa ir para o Chelsea. Acho que Frank Lampard é um técnico brilhante. O trabalho que ele fez no Coventry tem sido excelente, para ser justo. E, obviamente, todos sabem que Frank é uma lenda no Chelsea por causa de sua carreira como jogador, mas ele fez um excelente trabalho ao ir para o Coventry e levá-los aonde estão nesta temporada — a um passo de voltar à Premier League.
“Sempre haverá muita especulação, e muitos clubes estarão de olho em Frank Lampard para ser seu técnico. Até mesmo o [Crystal] Palace, no verão, provavelmente estará de olho em Frank Lampard. Seu valor está muito alto neste momento. Todo o crédito para ele – ele tem sido excelente desde que chegou ao Coventry.”
O Coventry sabe que Lampard provavelmente despertará interesse
Embora a “popularidade” de Lampard esteja em alta no momento, com o Sky Blues buscando saborear a glória do título em 2026, o técnico de 47 anos já está no meio há tempo suficiente para saber que as opiniões podem mudar rapidamente no futebol. Se o Coventry tiver um início vacilante na Premier League na próxima temporada, perguntas mais incômodas serão feitas ao homem no banco de reservas.
Com isso em mente, Morrison acrescentou, quando questionado sobre a necessidade de aproveitar as oportunidades quando elas se apresentam — em vez de esperar e torcer pelo melhor: “Você tem que aproveitar as chances. Então, acho que se alguém como o Chelsea bater à porta dele novamente, ele vai achar difícil recusar, mesmo que tenha lealdade ao Coventry neste momento.
“E o Coventry provavelmente sabe disso — mas é assim que funciona o futebol, porque essas oportunidades nem sempre voltam. Mas, neste momento, são só rumores, não é? Acho que ele está totalmente focado em levar o Coventry à Premier League e em voltar a ser técnico da Premier League.”
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Planos de transferências estão sendo preparados à medida que a promoção se aproxima cada vez mais
Para que o Sky Blues dê esse passo, com Lampard ainda no comando, será necessário investir pesadamente na janela de transferências de verão — já que times como o Sunderland e o Leeds demonstraram, na temporada 2025-26, o que pode ser alcançado por meio de contratações inteligentes.
Morrison, que passou dois anos no Coventry entre 2008 e 2010, continuou: “O presidente precisa gastar dinheiro. Se ele não gastar, será uma temporada longa e um técnico insatisfeito. É preciso investir. Por mais que os jogadores que o trouxeram tenham feito um trabalho brilhante, você precisa de um elenco grande para competir na Premier League. O salto da Championship para a Premier League é enorme.
“Você viu como o Sunderland gastou dinheiro, o Leeds gastou dinheiro. Ambos os times parecem que vão se manter nesta temporada — bem, o Sunderland definitivamente se manteve. O Leeds ainda está na briga, mas ainda acho que eles vão ficar bem. E é preciso gastar dinheiro para competir com esses grandes clubes. O Sunderland fez contratações excelentes e agora está na metade superior da tabela. Tem sido uma temporada excelente. Então, sim, se o Coventry for promovido, acho que eles sabem que terão que gastar algum dinheiro.”
O Coventry tem sete jogos restantes nesta temporada. O primeiro deles será contra o Derby, que fará uma curta viagem do leste para o oeste de Midlands no dia 3 de abril. A equipe de Lampard está nove pontos à frente na liderança e 11 à frente do Ipswich, terceiro colocado — o que significa que estão a apenas alguns resultados positivos de garantir a promoção automática.