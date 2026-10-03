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'Sempre um prazer!' – Gianluigi Donnarumma e Alessandro Bastoni silenciam Paris com atuações heroicas
Bastoni e Donnarumma brilham em reação resiliente do Paris
A Itália conquistou um empate por 1 a 1, muito disputado, contra a França pela Liga das Nações da Uefa no Stade de France, reagindo após o gol de abertura de Michael Olise. Uma atuação defensiva dominante, liderada por Alessandro Bastoni e pelo goleiro Gianluigi Donnarumma, garantiu que o time de Roberto Mancini deixasse Paris com um ponto valioso.
Michael Olise abriu o placar para os donos da casa aos dez minutos do segundo tempo com uma bela finalização.
Bastoni iniciou uma arrancada pelo centro aos 68 minutos e finalizou com tranquilidade para empatar para a Itália.
- LaPresse
Donnarumma relembra retorno especial e defesa crucial em chute de Rabiot
Donnarumma fez uma série de defesas cruciais para manter a Itália competitiva, apesar de a França dominar a posse de bola. Falando após a partida, o goleiro do Paris Saint-Germain destacou sua defesa difícil em chute de Adrien Rabiot como seu momento mais desafiador da noite.
O goleiro expressou alegria por retornar à capital francesa para atuar diante de rostos familiares.
"É sempre um prazer voltar a Paris", disse Donnarumma à TF1. "Foi um jogo especial para mim. Foi fantástico ver tantos velhos amigos. Fizemos uma grande atuação. Acho que a defesa no chute de Adrien Rabiot foi a mais difícil, mas estou muito feliz por ter conseguido ajudar minha equipe."
Solidez defensiva amplia impressionante sequência fora de casa na Liga das Nações
O sólido sistema defensivo da Itália limitou a França a chances de baixa qualidade durante períodos de intensa pressão, gerando um total de gols esperados (xG) de 1,56, contra 1,15 da França. Dayot Upamecano recebeu um cartão vermelho já no fim para os anfitriões após a segunda advertência, embora a Itália não tenha conseguido encontrar o gol da vitória nos minutos finais.
O resultado significa que a Itália perdeu apenas um de seus últimos 12 jogos fora de casa em partidas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Donnarumma e Bastoni foram a base de uma estrutura que resistiu aos constantes ataques franceses.
- AFP
Itália ganha embalo antes do próximo teste internacional
O elenco de Mancini deixa Paris com confiança renovada após demonstrar disciplina estrutural contra uma oposição de elite. A Itália volta seu foco para os próximos compromissos pela Liga das Nações, à medida que segue integrando novos jogadores ao grupo.
A França se prepara para o próximo teste na rodada em Paris na segunda-feira.
A Itália busca ampliar sua sequência invicta fora de casa nos próximos compromissos internacionais.
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