'Sempre um prazer!' – Gianluigi Donnarumma e Alessandro Bastoni silenciam Paris com atuações heroicas

A Itália conquistou um empate por 1 a 1, muito disputado, contra a França pela Liga das Nações da Uefa no Stade de France, reagindo após o gol de abertura de Michael Olise. Uma atuação defensiva dominante, liderada por Alessandro Bastoni e pelo goleiro Gianluigi Donnarumma, garantiu que o time de Roberto Mancini deixasse Paris com um ponto valioso.

Michael Olise abriu o placar para os donos da casa aos dez minutos do segundo tempo com uma bela finalização.

Bastoni iniciou uma arrancada pelo centro aos 68 minutos e finalizou com tranquilidade para empatar para a Itália.