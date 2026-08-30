Antes de começar seu novo capítulo em San Sebastian, Fort aproveitou a oportunidade para relembrar a trajetória que começou em sua infância e o fez subir pelas categorias do Barcelona. O defensor refletiu sobre o sonho de representar o clube de coração e a conexão duradoura que manterá com o Barça.

"Nasci a poucos metros do Camp Nou, em uma família e em um bairro que sentiam as cores do clube como suas", escreveu Fort em seu Instagram. "Tudo começou aos sete anos para aquele menino de Les Corts que jogava na praça do bairro e que acabaria vestindo a camisa do clube que sempre sentiu como seu.

"Não há palavras para expressar o que significou para mim ter a sorte de realizar o sonho da minha família e, claro, o meu também. Vestir essas cores, ganhar títulos e levar esse escudo no peito por 13 anos foi uma das coisas mais bonitas que me aconteceram na vida, porque eu sou, e sempre serei, um Culer.

"Muito obrigado a todos que fizeram parte desses anos, às pessoas que me apoiaram sem hesitar e àquelas que continuam fazendo isso todos os dias. Agora é hora de seguir meu caminho longe de casa, mas sempre levarei comigo os valores do Barça, tudo o que este clube me ensinou e o orgulho de ter crescido aqui."

"Até logo, Culers."



