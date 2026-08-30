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‘Sempre serei um culer’ - Hector Fort escreve emocionante despedida do Barcelona após concluir transferência de € 8 milhões para a Real Sociedad
Um garoto da região se despede
Fort, que nasceu a poucos passos do Camp Nou, no bairro de Les Corts, recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão ao clube e aos seus torcedores. Tendo passado por todas as categorias de base desde 2013, o defensor admitiu que deixar o Barcelona foi um passo difícil de dar. Ele compartilhou uma mensagem emocionante no Instagram, refletindo sobre sua longa ligação com as cores do Barcelona e os valores incutidos nele durante seu período na base.
- Sergio Ros
Fort se despede do Barcelona com uma mensagem emocionante
Antes de começar seu novo capítulo em San Sebastian, Fort aproveitou a oportunidade para relembrar a trajetória que começou em sua infância e o fez subir pelas categorias do Barcelona. O defensor refletiu sobre o sonho de representar o clube de coração e a conexão duradoura que manterá com o Barça.
"Nasci a poucos metros do Camp Nou, em uma família e em um bairro que sentiam as cores do clube como suas", escreveu Fort em seu Instagram. "Tudo começou aos sete anos para aquele menino de Les Corts que jogava na praça do bairro e que acabaria vestindo a camisa do clube que sempre sentiu como seu.
"Não há palavras para expressar o que significou para mim ter a sorte de realizar o sonho da minha família e, claro, o meu também. Vestir essas cores, ganhar títulos e levar esse escudo no peito por 13 anos foi uma das coisas mais bonitas que me aconteceram na vida, porque eu sou, e sempre serei, um Culer.
"Muito obrigado a todos que fizeram parte desses anos, às pessoas que me apoiaram sem hesitar e àquelas que continuam fazendo isso todos os dias. Agora é hora de seguir meu caminho longe de casa, mas sempre levarei comigo os valores do Barça, tudo o que este clube me ensinou e o orgulho de ter crescido aqui."
"Até logo, Culers."
Os detalhes da transferência para San Sebastián
A mudança para San Sebastián faz com que Fort se junte ao time de Pellegrino Matarazzo com um contrato de cinco anos, válido até 2031. A Real Sociedad agiu de forma decisiva para garantir a contratação do jovem, supostamente superando a concorrência do gigante da Bundesliga Borussia Dortmund para finalizar o negócio. Embora o defensor esteja saindo em busca de oportunidades mais regulares no time principal, o Barcelona garantiu que manterá algum controle sobre seu desenvolvimento futuro por meio de cláusulas contratuais específicas.
A transferência vale uma taxa inicial de aproximadamente € 8 milhões. No entanto, o Barcelona incluiu uma opção de recompra de € 20 milhões e uma cláusula de revenda no acordo, o que lhe dá a possibilidade de trazer o talentoso lateral de volta à Catalunha caso ele se destaque no País Basco. Fort já foi visto acompanhando a recente vitória de seu novo clube sobre o Espanyol em La Liga, enquanto se prepara para este novo capítulo de sua carreira profissional longe de casa.
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Impacto no vestiário do Barcelona
Além das implicações financeiras e táticas, a saída de Fort deve ter um impacto emocional no elenco, particularmente no atacante estrela Lamine Yamal. Os dois formados em La Masia têm uma relação muito próxima, com relatos sugerindo que Yamal vê o zagueiro de saída como um irmão. A possível saída de vários jovens talentos durante a janela de verão, segundo informações, tem sido difícil de assimilar para a sensação de 19 anos, à medida que seus aliados mais próximos seguem seus caminhos.
Enquanto Fort se integra ao elenco da Real Sociedad, Flick terá a tarefa de manter o foco de seus jogadores remanescentes durante um período de transição. A perda de um jogador que vivia e respirava a filosofia do clube é sempre um golpe, mas a inclusão de uma cláusula de recompra sugere que a porta não está permanentemente fechada. Por ora, o garoto de Les Corts segue para o norte, levando consigo para a Reale Arena os ensinamentos de La Masia.
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