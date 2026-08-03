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'Sempre quis ficar!' - Konrad Laimer fala sobre renovação de contrato com o Bayern de Munique e futuro sob o comando de Vincent Kompany
Renovação de contrato em Munique sacramentada
Laimer acertou oficialmente uma nova renovação de contrato com o Bayern até o verão de 2029. O internacional austríaco de 29 anos se tornou um dos jogadores mais versáteis à disposição de Kompany, atuando como lateral-direito, lateral-esquerdo e volante. O acordo coroa um período impressionante de Laimer, que recentemente ajudou a seleção austríaca a chegar aos 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
- Getty Images Sport
Versatilidade tática totalmente abraçada
Ao abordar sua posição tática para a temporada 2026-27, Laimer admitiu que está pronto para atuar onde quer que seu treinador precise dele.
Como citado por iMiaSanMia no X, o jogador versátil afirmou: "Não faço ideia. Eu me sinto confortável em muitas posições diferentes. Nos últimos dois anos, joguei mais como lateral-direito, mas também ocasionalmente como lateral-esquerdo. Acho que posso ajudar a equipe ali com as minhas qualidades. Onde eu jogo não importa para mim, contanto que eu esteja em campo."
Ao refletir sobre as negociações por trás de sua renovação, ele acrescentou: "Eu sempre estive muito tranquilo em relação a toda a situação. Estou feliz que tudo tenha dado certo e que o acordo agora esteja fechado. É muito divertido estar aqui com todos os caras e toda a comissão técnica. Estou pronto para seguir pressionando, seguir melhorando e dar o próximo passo."
Compromisso total com o Bayern
Apesar dos intensos rumores de saída provocados pelas negociações contratuais travadas nos últimos meses, Laimer sustentou que sua prioridade sempre foi permanecer na Allianz Arena. A presença de Kompany à beira do campo proporcionou estabilidade tática e total confiança no papel dinâmico de utilidade do jogador dentro do elenco do Bayern.
Laimer explicou com franqueza o processo de negociação: "Muita coisa foi escrita, mas é assim que o negócio funciona. Eu sempre estive tranquilo. Durante muito tempo, não houve contato algum, depois voltou a haver mais comunicação e, depois disso, as coisas andaram rápido. Da minha parte, nunca houve qualquer motivo para não continuar aqui - eu sempre quis ficar no clube."
- Sven Simon
Teste se aproxima em duelo da Supercopa
O Bayern inicia sua campanha oficial enfrentando o arquirrival Borussia Dortmund na Supercopa Franz Beckenbauer em 22 de agosto. A tradicional abertura da temporada servirá como um teste imediato da preparação tática de Kompany antes do retorno da Bundesliga. A versatilidade de Laimer e sua energia incansável devem seguir como soluções fundamentais enquanto o Bayern busca seu primeiro título da temporada.
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