Ao abordar sua posição tática para a temporada 2026-27, Laimer admitiu que está pronto para atuar onde quer que seu treinador precise dele.

Como citado por iMiaSanMia no X, o jogador versátil afirmou: "Não faço ideia. Eu me sinto confortável em muitas posições diferentes. Nos últimos dois anos, joguei mais como lateral-direito, mas também ocasionalmente como lateral-esquerdo. Acho que posso ajudar a equipe ali com as minhas qualidades. Onde eu jogo não importa para mim, contanto que eu esteja em campo."

Ao refletir sobre as negociações por trás de sua renovação, ele acrescentou: "Eu sempre estive muito tranquilo em relação a toda a situação. Estou feliz que tudo tenha dado certo e que o acordo agora esteja fechado. É muito divertido estar aqui com todos os caras e toda a comissão técnica. Estou pronto para seguir pressionando, seguir melhorando e dar o próximo passo."