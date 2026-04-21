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“Sempre que Cristiano Ronaldo vai, há um impacto” – Será que a bolha da Liga Profissional da Arábia Saudita estouraria sem CR7? Paul-Jose M’Poku explica a “estratégia” no Oriente Médio
Ronaldo, que dita tendências, rumou ao Oriente Médio após deixar o Manchester United
Após a surpreendente rescisão de seu contrato pelo Manchester United em novembro de 2022, após um retorno dos sonhos a Old Trafford que rapidamente se transformou em pesadelo, Ronaldo voltou a ser um pioneiro no mundo do esporte ao fazer as malas para o Al-Nassr.
O contrato mais lucrativo do futebol mundial foi assinado para ele em Riade, mas muitos ficaram surpresos quando o pentacampeão da Bola de Ouro abriu as asas e deixou a zona de conforto europeia.
Os grandes títulos têm se mostrado difíceis de conquistar nas campanhas em que ganhou a Chuteira de Ouro — com apenas o sucesso na Copa dos Campeões de Clubes Árabes sendo saboreado por um dos jogadores mais condecorados que já calçou chuteiras —, mas a busca por troféus continua em 2026.
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Ronaldo em busca dos 1.000 gols na carreira aos 41 anos
Ronaldo tem agora 41 anos, mas está comprometido com o clube por pelo menos mais uma temporada. Algumas perguntas sobre seus planos futuros foram feitas durante a greve de fevereiro, com vários destinos sendo cogitados para o melhor jogador de todos os tempos português, mas ele voltou aos gramados e continua em busca dos 1.000 gols na carreira.
Embora todas as questões pareçam ter sido resolvidas por enquanto, chegará o dia em que Ronaldo abraçará um novo desafio ou se aposentará. O que fará então a Liga Profissional da Arábia Saudita — com enormes somas de dinheiro sendo investidas em várias janelas de transferências?
O que seria da Liga Profissional Saudita sem o maior jogador de todos os tempos, o português Ronaldo?
Quando essa pergunta foi feita a M’Poku — que já morou em Abu Dhabi e na Arábia Saudita —, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo, cujo foco principal agora é a Baller League UK após se juntar ao time Yanited de Angry Ginge, disse ao GOAL: “Eles ainda não se consolidaram. Estão se estabelecendo e agora também estão adotando outra estratégia ao contratar jogadores jovens. Estão pensando mais no longo prazo em relação ao curto prazo.
“Eles são bastante inteligentes e tentam cercar-se das pessoas mais qualificadas e de ponta que já trabalharam no futebol de clubes para tentar profissionalizar a liga e o futebol. Mas têm muito trabalho pela frente. Também nas outras divisões, digamos, na segunda e na terceira divisão, porque o país é muito grande, mas sim, isso vai levar tempo para eles.
“Mas não acho que seja o caso de Ronaldo sair e tudo desmoronar. Mas sempre que Ronaldo vai para algum lugar ou sai, há sempre um impacto. Então, isso não é por causa da Arábia Saudita.
“Quando ele estava na Juventus, enquanto esteve lá, eles eram bons; desde que saiu... Agora ele comprou o clube em Almeria, e agora há um impacto. Portanto, Ronaldo, onde quer que vá, faz diferença dentro e fora de campo todas as vezes. Então, haverá alguma coisa, mas não acho que seja algo tão grande assim.”
- Baller League UK
Ronaldo vai ficar na Arábia Saudita com a noiva Georgina?
Ronaldo parecia estar tranquilo, ao lado de seus filhos e de sua futura esposa, Georgina Rodríguez, antes de questionar a forma como os recursos seriam distribuídos entre os times controlados pelo PIF na Liga Profissional Saudita.
A capacidade do Al-Nassr de abrir uma vantagem de oito pontos na liderança da divisão amenizou um pouco o humor do grande craque de todos os tempos, e M’Poku — que está em busca de seu próprio título na Copper Box Arena, em Londres — está entre aqueles que acreditam que CR7 permanecerá onde está por enquanto.
A terceira temporada da Baller League está disponível para assistir ao vivo em www.youtube.com/@BallerLeagueUK