“Sempre que Cristiano Ronaldo vai, há um impacto” – Será que a bolha da Liga Profissional da Arábia Saudita estouraria sem CR7? Paul-Jose M’Poku explica a “estratégia” no Oriente Médio

Quando essa pergunta foi feita a M’Poku — que já morou em Abu Dhabi e na Arábia Saudita —, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo, cujo foco principal agora é a Baller League UK após se juntar ao time Yanited de Angry Ginge, disse ao GOAL: “Eles ainda não se consolidaram. Estão se estabelecendo e agora também estão adotando outra estratégia ao contratar jogadores jovens. Estão pensando mais no longo prazo em relação ao curto prazo.

“Eles são bastante inteligentes e tentam cercar-se das pessoas mais qualificadas e de ponta que já trabalharam no futebol de clubes para tentar profissionalizar a liga e o futebol. Mas têm muito trabalho pela frente. Também nas outras divisões, digamos, na segunda e na terceira divisão, porque o país é muito grande, mas sim, isso vai levar tempo para eles.

“Mas não acho que seja o caso de Ronaldo sair e tudo desmoronar. Mas sempre que Ronaldo vai para algum lugar ou sai, há sempre um impacto. Então, isso não é por causa da Arábia Saudita.

“Quando ele estava na Juventus, enquanto esteve lá, eles eram bons; desde que saiu... Agora ele comprou o clube em Almeria, e agora há um impacto. Portanto, Ronaldo, onde quer que vá, faz diferença dentro e fora de campo todas as vezes. Então, haverá alguma coisa, mas não acho que seja algo tão grande assim.”