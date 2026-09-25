Photo News
Traduzido por
'Sempre no meu coração' - ídolo do Milan, Andriy Shevchenko envia mensagem emocionante ao ex-clube e à Itália em dificuldades
Shevchenko apoia a retomada italiana
O lendário ex-atacante da Ucrânia compartilhou sua perspectiva sobre a situação do futebol italiano, que luta para recuperar seu prestígio global. No cenário doméstico, o Milan de Ruben Amorim ocupa a quinta colocação na Serie A, com 11 pontos em seus cinco primeiros jogos. Enquanto isso, a seleção italiana enfrenta um período de transição sob o comando de Roberto Mancini após sua fracassada tentativa de se classificar para três Copas do Mundo consecutivas desde 2018.
- LaPresse
Herói ucraniano revela carinho de toda a vida
Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Shevchenko foi questionado sobre sua ligação duradoura com o futebol italiano e seus pensamentos sobre seu ex-clube, o Milan. Confirmando seus profundos laços emocionais, o ex-jogador de 49 anos afirmou: "O Milan está sempre no meu coração, e eu sempre serei torcedor do clube. E a Itália também estará sempre no meu coração; é minha segunda casa. Não digo isso para agradar ninguém, mas porque é verdade."
Questionado ainda sobre a fase difícil que afeta o futebol italiano e a sequência ruim da seleção nacional, o ex-vencedor da Bola de Ouro acrescentou: "Não reclamem demais; vocês vão superar este momento. Valorizem a sua história e lembrem-se de que vocês têm muito talento aí dentro; só precisam mudar algumas coisas, e vão recomeçar. Vocês também têm as pessoas certas para fazer isso."
Mancini conduz grande reformulação geracional
O otimismo de Shevchenko está alinhado a uma ampla reformulação liderada por Mancini e pelo diretor técnico Claudio Ranieri, que assumiram o comando após a saída do técnico Gennaro Gattuso, em abril de 2026. O allenatore imediatamente convocou nove estreantes, promovendo uma leva de jovens promessas, incluindo Michael Kayode, Honest Ahanor e Samuele Inacio, para impulsionar a renovação da equipe. Essa abordagem ousada foi pensada para estabelecer bases de longo prazo e restaurar o status dos tetracampeões mundiais no cenário global.
- IPA Sport
Itália enfrenta um exigente calendário de outono
A Itália testará imediatamente sua nova geração na Liga das Nações da Uefa ao receber a Bélgica antes de embarcar em difíceis viagens para Turquia e França. Essa agenda cheia no outono oferece a Mancini o parâmetro ideal para moldar seu elenco antes de encerrar a janela internacional contra a Turquia em 5 de outubro. Enquanto isso, o Milan retoma seus compromissos domésticos com uma visita ao Sassuolo em 11 de outubro, buscando se manter perto da liderança da Serie A.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.