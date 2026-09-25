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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Sempre no meu coração' - ídolo do Milan, Andriy Shevchenko envia mensagem emocionante ao ex-clube e à Itália em dificuldades

A. Shevchenko
Milan
Campeonato Italiano
Itália
Liga das Nações A

Ídolo do Milan, Andriy Shevchenko enviou uma mensagem emocionada de incentivo a seu ex-clube e ao futebol italiano em meio às dificuldades persistentes. Enquanto o Milan busca consistência no cenário doméstico, a Itália atravessa uma transição geracional após três fracassos consecutivos em classificações para a Copa do Mundo, na tentativa de reacender seu prestígio.

  • Shevchenko apoia a retomada italiana

    O lendário ex-atacante da Ucrânia compartilhou sua perspectiva sobre a situação do futebol italiano, que luta para recuperar seu prestígio global. No cenário doméstico, o Milan de Ruben Amorim ocupa a quinta colocação na Serie A, com 11 pontos em seus cinco primeiros jogos. Enquanto isso, a seleção italiana enfrenta um período de transição sob o comando de Roberto Mancini após sua fracassada tentativa de se classificar para três Copas do Mundo consecutivas desde 2018.

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  • imago-sport-1058453996.jpgLaPresse

    Herói ucraniano revela carinho de toda a vida

    Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Shevchenko foi questionado sobre sua ligação duradoura com o futebol italiano e seus pensamentos sobre seu ex-clube, o Milan. Confirmando seus profundos laços emocionais, o ex-jogador de 49 anos afirmou: "O Milan está sempre no meu coração, e eu sempre serei torcedor do clube. E a Itália também estará sempre no meu coração; é minha segunda casa. Não digo isso para agradar ninguém, mas porque é verdade."

    Questionado ainda sobre a fase difícil que afeta o futebol italiano e a sequência ruim da seleção nacional, o ex-vencedor da Bola de Ouro acrescentou: "Não reclamem demais; vocês vão superar este momento. Valorizem a sua história e lembrem-se de que vocês têm muito talento aí dentro; só precisam mudar algumas coisas, e vão recomeçar. Vocês também têm as pessoas certas para fazer isso."

  • Mancini conduz grande reformulação geracional

    O otimismo de Shevchenko está alinhado a uma ampla reformulação liderada por Mancini e pelo diretor técnico Claudio Ranieri, que assumiram o comando após a saída do técnico Gennaro Gattuso, em abril de 2026. O allenatore imediatamente convocou nove estreantes, promovendo uma leva de jovens promessas, incluindo Michael Kayode, Honest Ahanor e Samuele Inacio, para impulsionar a renovação da equipe. Essa abordagem ousada foi pensada para estabelecer bases de longo prazo e restaurar o status dos tetracampeões mundiais no cenário global.

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  • imago-sport-1083718152.jpgIPA Sport

    Itália enfrenta um exigente calendário de outono

    A Itália testará imediatamente sua nova geração na Liga das Nações da Uefa ao receber a Bélgica antes de embarcar em difíceis viagens para Turquia e França. Essa agenda cheia no outono oferece a Mancini o parâmetro ideal para moldar seu elenco antes de encerrar a janela internacional contra a Turquia em 5 de outubro. Enquanto isso, o Milan retoma seus compromissos domésticos com uma visita ao Sassuolo em 11 de outubro, buscando se manter perto da liderança da Serie A.

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