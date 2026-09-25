Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Shevchenko foi questionado sobre sua ligação duradoura com o futebol italiano e seus pensamentos sobre seu ex-clube, o Milan. Confirmando seus profundos laços emocionais, o ex-jogador de 49 anos afirmou: "O Milan está sempre no meu coração, e eu sempre serei torcedor do clube. E a Itália também estará sempre no meu coração; é minha segunda casa. Não digo isso para agradar ninguém, mas porque é verdade."

Questionado ainda sobre a fase difícil que afeta o futebol italiano e a sequência ruim da seleção nacional, o ex-vencedor da Bola de Ouro acrescentou: "Não reclamem demais; vocês vão superar este momento. Valorizem a sua história e lembrem-se de que vocês têm muito talento aí dentro; só precisam mudar algumas coisas, e vão recomeçar. Vocês também têm as pessoas certas para fazer isso."