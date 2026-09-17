'Sempre me perdoei!' - Gianluigi Buffon se abre sobre momentos sombrios por trás de carreira icônica

O ex-goleiro da Juventus e da Itália Gianluigi Buffon falou abertamente sobre suas lutas pessoais, erros na carreira e episódios de depressão em uma entrevista exclusiva ao editor do Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Falando no podcast Tutto in piazza, o campeão da Copa do Mundo de 2006 revelou o lado humano por trás de seu sucesso marcante em uma era.

Apesar de conquistar inúmeros troféus e dominar o futebol europeu por décadas, Buffon admitiu ter vivido momentos de intenso desconforto durante sua carreira como jogador.

Ele destacou que enfrentar a adversidade e assumir a responsabilidade foram essenciais para seu crescimento pessoal.