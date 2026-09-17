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'Sempre me perdoei!' - Gianluigi Buffon se abre sobre momentos sombrios por trás de carreira icônica
Buffon revela lutas pessoais por trás de carreira icônica
O ex-goleiro da Juventus e da Itália Gianluigi Buffon falou abertamente sobre suas lutas pessoais, erros na carreira e episódios de depressão em uma entrevista exclusiva ao editor do Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Falando no podcast Tutto in piazza, o campeão da Copa do Mundo de 2006 revelou o lado humano por trás de seu sucesso marcante em uma era.
Apesar de conquistar inúmeros troféus e dominar o futebol europeu por décadas, Buffon admitiu ter vivido momentos de intenso desconforto durante sua carreira como jogador.
Ele destacou que enfrentar a adversidade e assumir a responsabilidade foram essenciais para seu crescimento pessoal.
- LaPresse
Goleiro lendário fala sobre auto-perdão e erros
Refletindo sobre sua trajetória, Buffon falou sobre o peso psicológico que veio com atuar no mais alto nível por mais de duas décadas. O ex-jogador, de 48 anos, explicou que cometer erros era uma parte inevitável da vida e que, no fim das contas, isso moldou seu caráter.
Ele enfatizou a importância de assumir a responsabilidade em vez de fugir dos erros.
"Cada um de nós passa por momentos em que sente um certo desconforto ao fazer o que sempre fez naturalmente", afirmou Buffon. "Mas os erros nos ajudam a crescer se você paga o preço e põe a cara. Cometi muitos deles, mas sempre me perdoei."
Lidando com a pressão e escolhendo a felicidade pessoal
Buffon revelou como a ansiedade, a pressão e as expectativas o afetaram ao longo de sua carreira na Juventus e na seleção italiana. Em vez de se conformar estritamente ao que o futebol esperava dele, ele acabou escolhendo caminhos que priorizavam sua felicidade pessoal.
Suas reflexões sinceras ofereceram uma rara visão sobre o impacto mental vivido por atletas de elite.
O ex-capitão da seleção italiana observou que assumir a responsabilidade por suas decisões o ajudou a encontrar paz fora de campo.
- AFP
Buffon foca nas escolhas para o futuro após a aposentadoria
Tendo se afastado do futebol profissional, Buffon segue focado em buscar funções gratificantes fora dos holofotes. Sua disposição para falar abertamente sobre depressão e vulnerabilidade continua a inspirar as gerações mais jovens de jogadores.
O ícone italiano deixa para trás um legado esportivo duradouro, definido pela resiliência dentro e fora de campo.
Buffon continua compartilhando sua vasta experiência por meio de trabalhos na mídia e de liderança no futebol
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