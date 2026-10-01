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"Sempre jogamos em busca da vitória!" - Roberto Mancini manda recado claro à França antes do duelo da Liga das Nações
Mancini se recusa a se contentar com um empate
Mancini deu o tom antes do confronto decisivo da Itália contra a França pela Liga das Nações da UEFA, ao insistir que a Azzurra nunca vai se contentar com uma abordagem cautelosa. A Itália começou sua campanha com uma decepcionante derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica antes de reagir em grande estilo com uma impressionante vitória fora de casa por 4 a 1 sobre a Turquia, e agora o técnico busca embalar em Paris.
Em entrevista à Sky Sport Italia, o treinador expressou sua determinação em encarar de frente os líderes do Grupo A. Mancini afirmou: "Certamente será um grande jogo contra uma grande equipe, cheia de jogadores extraordinários, mas sempre queremos causar uma boa impressão e faremos o nosso melhor. Quando você enfrenta equipes tão fortes, nunca joga para não vencer, então naturalmente devemos sempre jogar em busca da vitória. Depois disso, qualquer coisa pode acontecer em uma situação de jogo."
- AFP
Como lidar com um elenco afetado por lesões
A preparação para uma tarefa tão monumental não tem sido fácil para Mancini, que teve de lidar com um elenco desfalcado após as saídas forçadas por lesão de Giacomo Raspadori e Nicolo Zaniolo. Além disso, o treinador optou por deixar um grupo de nove jogadores treinando em Coverciano, incluindo Samuele Inacio, Alessandro Romano, Honest Ahanor, Nicolo Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora e Massimo Pessina.
Apesar desses contratempos, o treinador segue otimista em relação à profundidade de seu elenco e ao potencial daqueles envolvidos de corresponder em um grande palco. A flexibilidade tática do grupo será testada, especialmente após um período de viagens intensas e jogos. Mancini admitiu ter algumas dores de cabeça para definir a equipe à medida que a hora do pontapé inicial se aproxima. Ele observou: "Tenho algumas dúvidas, vamos avaliar amanhã de manhã para ver como alguns se recuperaram depois de Bursa."
Dilema no ataque e mudanças táticas
Um dos principais temas em torno da seleção italiana é quem liderará o ataque em Paris. Ao ser questionado sobre suas opções ofensivas e, especificamente, perguntado sobre a possibilidade de começar com Pio Esposito ou Moise Kean no comando de ataque, Mancini colocou uma carta na manga ao sugerir Gianluca Scamacca como um candidato real à vaga entre os titulares.
O técnico deixou claro que os torcedores devem esperar uma escalação mais estável desta vez. Mancini disse aos repórteres: "Ou Scamacca? Faremos menos mudanças do que vimos em Bursa, isso é certo." Essa abordagem indica um desejo de continuidade enquanto a Itália busca diminuir a diferença para a França, que atualmente lidera o grupo após duas vitórias consecutivas por 1 a 0.
- AFP
De olho no confronto com a Turquia
Depois do duelo com a França, a Itália voltará para casa para receber a Turquia no último compromisso da atual pausa internacional. A Itália busca garantir sua vaga nas quartas de final, depois de ter alcançado a mesma fase na temporada passada, antes de sofrer uma dramática derrota por 5 a 4 no placar agregado para a Alemanha.
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