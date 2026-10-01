Mancini deu o tom antes do confronto decisivo da Itália contra a França pela Liga das Nações da UEFA, ao insistir que a Azzurra nunca vai se contentar com uma abordagem cautelosa. A Itália começou sua campanha com uma decepcionante derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica antes de reagir em grande estilo com uma impressionante vitória fora de casa por 4 a 1 sobre a Turquia, e agora o técnico busca embalar em Paris.

Em entrevista à Sky Sport Italia, o treinador expressou sua determinação em encarar de frente os líderes do Grupo A. Mancini afirmou: "Certamente será um grande jogo contra uma grande equipe, cheia de jogadores extraordinários, mas sempre queremos causar uma boa impressão e faremos o nosso melhor. Quando você enfrenta equipes tão fortes, nunca joga para não vencer, então naturalmente devemos sempre jogar em busca da vitória. Depois disso, qualquer coisa pode acontecer em uma situação de jogo."