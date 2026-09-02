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‘Sempre existe uma chance’ - O que acontece quando ‘Barcelona ou Real Madrid aparecem’ por Erling Haaland? Ex-jogador do Manchester City faz previsão sobre transferência
Haaland é um vencedor da Tríplice Coroa que quebra recordes
Haaland seguiu os passos de seu pai, Alf Inge, ao se juntar ao Manchester City no verão de 2022. Naquele momento, ele era um dos nomes mais cobiçados do futebol mundial, com Pep Guardiola vencendo a disputa pela assinatura mais desejada.
O retorno foi imediato em uma transferência de £ 51 milhões (US$ 69 mi) que passou a parecer um verdadeiro negócio da China, em uma era de acordos na casa dos nove dígitos, com a conquista da Tríplice Coroa de Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League sendo celebrada em uma temporada de estreia de 52 gols para Haaland.
Desde então, recordes foram sendo quebrados pelo poderoso atacante, com a marca de 100 gols na elite inglesa sendo alcançada em ritmo histórico, e termos pessoais de longo prazo foram acertados. Há, no entanto, nenhuma garantia de que esse acordo será honrado.
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Haaland poderia ser tentado por uma transferência em 2027?
Os rumores sobre o interesse da Espanha se recusam a desaparecer, e Haaland completará 27 anos no próximo verão, depois de concluir sua quinta temporada em Manchester. Será que ele se abrirá para um novo desafio nesse momento, com as portas do Camp Nou e do Santiago Bernabéu prontas para serem abertas?
Quando essa pergunta foi feita a Hamann, o ex-meio-campista do City, falando em associação com Betinia, disse à GOAL: “Bem, ele venceu tudo, não é? Venceu a Champions League, venceu a Premier League, e não tenho certeza por quanto tempo ele assinou, ele assinou um contrato muito longo, não foi?
“Obviamente, não depende dele se vai sair ou se pode sair, mas acho que é natural quando você vence tudo, quando está no clube há um certo tempo. Ele até nasceu na Inglaterra, não foi, porque o pai dele jogou na Premier League.
“Acho que pode chegar um momento em que ele diga, quando Barcelona ou Madrid chamarem, sim, acho que sempre há uma chance, mas se o City disser não, com o contrato que ele tem, então pode ser complicado porque ele também não será barato.”
Quem precisa se tornar um líder no Manchester City?
Por enquanto, Haaland está focado em ajudar o City, que trabalha sob o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, a brigar por grandes títulos. Ele vem assumindo um papel de maior liderança depois de ver nomes como Bernardo Silva e Rodri seguirem Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan na saída do Etihad.
Questionado sobre quem mais precisa dar um passo à frente após a saída de tanta experiência, Hamann acrescentou: “Obviamente, é sempre uma oportunidade quando personagens muito fortes e importantes do vestiário saem, é sempre uma oportunidade para outros darem um passo à frente e, obviamente, alguém tem de assumir esse papel, porque eles tiveram muito sucesso.
“Eles ainda têm Ruben Dias, que é o líder do time. Em [Gianluigi] Donnarumma, eles têm um goleiro que já viu de tudo, que ainda é muito jovem, mas está na estrada há muito tempo, e acho que esses são os caras.
“Porque em Elliot Anderson, em [Ayyoub] Bouaddi, eles têm dois jogadores muito talentosos no meio, mas eles precisam ser liderados. Bouaddii chega a uma nova liga, então talvez leve algumas semanas para se adaptar. Gosto muito dos dois jogadores, tenho de dizer, e acho que isso é uma parte muito importante, como sabemos, o meio-campo: é aí que você ganha e perde jogos, então acho que eles precisam de Dias, precisam de Donnarumma.
“Obviamente, como goleiro, você não tem tanta influência, e Haaland, acho que provavelmente precisa assumir um papel diferente, porque nos últimos anos havia jogadores lá com os quais ele provavelmente não tinha toda essa responsabilidade. O que aconteceu no vestiário, isso vai mudar agora.”
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Fernandez a bordo antes do confronto com o Coventry
O City também acrescentou ao elenco o campeão mundial argentino Enzo Fernandez no último dia da janela de transferências, com o meio-campista sul-americano se tornando o jogador mais caro do futebol britânico, empatado no topo da lista ao se juntar ao Chelsea vindo do Chelsea por £ 125 milhões (US$ 169 milhões).
Ele é outro personagem combativo, que usou a braçadeira em alguns momentos durante sua passagem por Stamford Bridge, e será uma força motriz no meio-campo. O City, que lidera a tabela da Premier League após abrir a campanha de 2026-27 com duas vitórias consecutivas, voltará a campo no sábado, quando receberá Frank Lampard e seu Coventry.
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