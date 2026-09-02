Por enquanto, Haaland está focado em ajudar o City, que trabalha sob o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, a brigar por grandes títulos. Ele vem assumindo um papel de maior liderança depois de ver nomes como Bernardo Silva e Rodri seguirem Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan na saída do Etihad.

Questionado sobre quem mais precisa dar um passo à frente após a saída de tanta experiência, Hamann acrescentou: “Obviamente, é sempre uma oportunidade quando personagens muito fortes e importantes do vestiário saem, é sempre uma oportunidade para outros darem um passo à frente e, obviamente, alguém tem de assumir esse papel, porque eles tiveram muito sucesso.

“Eles ainda têm Ruben Dias, que é o líder do time. Em [Gianluigi] Donnarumma, eles têm um goleiro que já viu de tudo, que ainda é muito jovem, mas está na estrada há muito tempo, e acho que esses são os caras.

“Porque em Elliot Anderson, em [Ayyoub] Bouaddi, eles têm dois jogadores muito talentosos no meio, mas eles precisam ser liderados. Bouaddii chega a uma nova liga, então talvez leve algumas semanas para se adaptar. Gosto muito dos dois jogadores, tenho de dizer, e acho que isso é uma parte muito importante, como sabemos, o meio-campo: é aí que você ganha e perde jogos, então acho que eles precisam de Dias, precisam de Donnarumma.

“Obviamente, como goleiro, você não tem tanta influência, e Haaland, acho que provavelmente precisa assumir um papel diferente, porque nos últimos anos havia jogadores lá com os quais ele provavelmente não tinha toda essa responsabilidade. O que aconteceu no vestiário, isso vai mudar agora.”