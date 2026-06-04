"Sempre admirei o FC Bayern pela forma como o clube é administrado": lenda do ataque elogia o clube mais titulado da Alemanha

Ao comentar a decisão de nomear o experiente zagueiro do City como sucessor de Thomas Tuchel em 2024, ele parabenizou os dirigentes de Munique: “É preciso prestar grande respeito à diretoria do Bayern por tê-lo contratado, apesar do rebaixamento com o Burnley, porque viram nele algo que se encaixa na identidade do clube. Foi uma decisão inteligente.”

Ele continuou: “No início, muitos achavam que ele não era a pessoa certa para esse cargo, mas ele está se saindo de forma excepcional. Quando você coloca alguém como ele no lugar certo – com pessoas que o entendem –, você tem o FC Bayern de hoje.”

Kompany e os Vermelhos têm uma temporada de sucesso nas costas. Eles conquistaram a dobradinha do campeonato alemão e da Copa da Alemanha. Na Liga dos Campeões, chegaram perto de chegar à final, mas acabaram sendo eliminados nas semifinais após uma partida de ida espetacular contra o PSG, que acabou conquistando o título.

Kompany recebeu muitos elogios pelo seu trabalho e, para Henry, isso não é nenhuma surpresa: “Trabalhei com ele quando era assistente técnico da Bélgica. Já dava para ver o quanto ele é inteligente. Ele fala várias línguas e é muito claro no que quer. Ele não hesita, e quando diz algo, é porque realmente quer dizer. É um grande líder e provou que consegue entregar resultados quando se lhe dão os jogadores certos."