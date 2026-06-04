Em entrevista à Sport Illustrated Alemanha, Henry declarou: “É um prazer ver jogadores como Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane, Serge Gnabry e Joshua Kimmich. Sempre admirei o FC Bayern pela forma como o clube é administrado.”
Traduzido por
"Sempre admirei o FC Bayern pela forma como o clube é administrado": lenda do ataque elogia o clube mais titulado da Alemanha
Segundo Henry, isso também se deveu aos relatos de vários compatriotas franceses que já vestiram a camisa do FCB. “Ex-jogadores como Franck Ribéry, Willy Sagnol ou Bixente Lizarazu falavam muito bem do Bayern, do clube, da torcida e da mentalidade – na verdade, de tudo”, afirmou o ex-campeão mundial e europeu.
Ao longo de sua carreira, Henry jogou por muito tempo pelo Arsenal e, posteriormente, pelo Barcelona e pelo New York Red Bulls. Após encerrar a carreira, o atual comentarista de TV trabalhou, entre outras funções, como assistente técnico da seleção belga.
De 2016 a 2018, o técnico de 48 anos treinou, entre outros, o atual técnico do Bayern, Vincent Kompany; juntos, eles conquistaram o terceiro lugar na fase final da Copa do Mundo na Rússia.
- Getty Images Sport
Henry sobre a contratação de Kompany pelo Bayern: “Uma decisão inteligente”
Ao comentar a decisão de nomear o experiente zagueiro do City como sucessor de Thomas Tuchel em 2024, ele parabenizou os dirigentes de Munique: “É preciso prestar grande respeito à diretoria do Bayern por tê-lo contratado, apesar do rebaixamento com o Burnley, porque viram nele algo que se encaixa na identidade do clube. Foi uma decisão inteligente.”
Ele continuou: “No início, muitos achavam que ele não era a pessoa certa para esse cargo, mas ele está se saindo de forma excepcional. Quando você coloca alguém como ele no lugar certo – com pessoas que o entendem –, você tem o FC Bayern de hoje.”
Kompany e os Vermelhos têm uma temporada de sucesso nas costas. Eles conquistaram a dobradinha do campeonato alemão e da Copa da Alemanha. Na Liga dos Campeões, chegaram perto de chegar à final, mas acabaram sendo eliminados nas semifinais após uma partida de ida espetacular contra o PSG, que acabou conquistando o título.
Kompany recebeu muitos elogios pelo seu trabalho e, para Henry, isso não é nenhuma surpresa: “Trabalhei com ele quando era assistente técnico da Bélgica. Já dava para ver o quanto ele é inteligente. Ele fala várias línguas e é muito claro no que quer. Ele não hesita, e quando diz algo, é porque realmente quer dizer. É um grande líder e provou que consegue entregar resultados quando se lhe dão os jogadores certos."
As transferências recordes do FC Bayern
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernández Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Díaz Ataque Liverpool 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros