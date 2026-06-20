“Sempre acreditamos nisso” - A magia de Folarin Balogun e o gol decisivo de Alex Freeman levam a seleção dos EUA às oitavas de final da Copa do Mundo, à medida que cresce a confiança nessa campanha histórica: vencedores e perdedores da vitória sobre a Austrália

SEATTLE — Se o Zlatan diz isso, deve ser verdade.

Bem, provavelmente não. Qualquer um que acompanhe a carreira do lendário atacante sabe que ele costuma exagerar um pouco a verdade, principalmente quando fala de si mesmo. Mas na sexta-feira, ele não estava falando de si mesmo; estava falando da seleção masculina dos EUA, recém-saída de sua mais recente vitória na Copa do Mundo, um triunfo por 2 a 0 sobre a Austrália.

Com essa vitória, a seleção masculina dos EUA venceu duas partidas consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930. Se a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia do torneio já havia levantado o ânimo, essa vitória, garantida por um gol contra criado por Folarin Balogun e um cabeceio de Alex Freeman, levou o ânimo às alturas, até mesmo para o astro de futebol mais lendário da Suécia.

A pergunta era simples: será que ele, o grande Zlatan Ibrahimovic, acredita que a Seleção dos EUA pode ganhar a Copa do Mundo? A resposta, vinda de uma das figuras mais complexas do esporte, também foi simples: “Sim.”









É isso, é claro, que o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, vem tentando criar há mais de um ano e meio. Ele vem trabalhando para construir essa crença, tanto em sua equipe quanto na torcida que a apoia. Há semanas, os jogadores da Seleção dos EUA vêm dizendo que acreditam, afinal, por que disputar uma Copa do Mundo se não for para acreditar? Na sexta-feira, porém, parecia que eles não estavam sozinhos; parecia que o país também estava começando a acreditar.

“Em cada jogo, sempre que jogamos, queremos vencer”, disse o zagueiro Chris Richards. “Não acho ridículo dizer que queremos ganhar o título. Obviamente, ainda temos muitos jogos pela frente antes de chegarmos a esse momento, e vamos encarar um jogo de cada vez. Queremos levantar o troféu no final disso tudo.”

Isso é possível? Ninguém sabe ao certo. A Copa do Mundo é longa e, mesmo com a vitória de sexta-feira, ainda há muito trabalho a ser feito. Os três pontos contra a Austrália garantem a classificação da equipe para as oitavas de final, com certeza, mas ainda pode ser necessário algum esforço para terminar em primeiro lugar no grupo. A partir daí, as oitavas de final são onde as coisas realmente ficam difíceis, onde se começa a enfrentar os melhores do mundo com aquele troféu ao qual Richards se referiu em jogo.

Não há garantias em Copas do Mundo, e nenhuma de que a seleção masculina dos EUA consiga chegar até o fim. Mas há também o outro lado da moeda: não há motivo para que não consigam. É nisso que os jogadores do time acreditam, e é nisso que aqueles que acompanham a equipe também estão começando a acreditar. Ora, até mesmo Zlatan acredita, e quanto mais essa crença se fortalece, mais espaço haverá no movimento de torcida que essa equipe construiu com dois grandes resultados para iniciar uma Copa do Mundo em casa.

“Temos [essa convicção] há algum tempo”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter. “Não é só agora; sempre tivemos essa convicção. É algo que vem crescendo desde que o Mauricio assumiu o comando, e estamos apenas tentando manter esse ritmo.”

Ele acrescentou: “Acho que, neste momento, as pessoas querem dizer que vamos nos sair muito bem, mas, há três semanas, todos diziam que não tínhamos nada e que não tínhamos chance. Para nós, temos apenas que continuar fazendo o que estamos fazendo.”

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Seattle...