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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Sempre acreditamos nisso” - A magia de Folarin Balogun e o gol decisivo de Alex Freeman levam a seleção dos EUA às oitavas de final da Copa do Mundo, à medida que cresce a confiança nessa campanha histórica: vencedores e perdedores da vitória sobre a Austrália

Vencedores & perdedores
Estados Unidos da América
Austrália
Especiais e Opinião
Análises
Estados Unidos da América x Austrália
Copa do Mundo
F. Balogun
A. Freeman

A seleção masculina de futebol dos EUA está nas oitavas de final da Copa do Mundo após mais uma vitória impressionante, com Folarin Balogun, Alex Freeman e uma confiança cada vez maior transformando um início promissor em algo ainda maior.

SEATTLE — Se o Zlatan diz isso, deve ser verdade.

Bem, provavelmente não. Qualquer um que acompanhe a carreira do lendário atacante sabe que ele costuma exagerar um pouco a verdade, principalmente quando fala de si mesmo. Mas na sexta-feira, ele não estava falando de si mesmo; estava falando da seleção masculina dos EUA, recém-saída de sua mais recente vitória na Copa do Mundo, um triunfo por 2 a 0 sobre a Austrália.

Com essa vitória, a seleção masculina dos EUA venceu duas partidas consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1930. Se a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia do torneio já havia levantado o ânimo, essa vitória, garantida por um gol contra criado por Folarin Balogun e um cabeceio de Alex Freeman, levou o ânimo às alturas, até mesmo para o astro de futebol mais lendário da Suécia.

A pergunta era simples: será que ele, o grande Zlatan Ibrahimovic, acredita que a Seleção dos EUA pode ganhar a Copa do Mundo? A resposta, vinda de uma das figuras mais complexas do esporte, também foi simples: “Sim.”



É isso, é claro, que o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, vem tentando criar há mais de um ano e meio. Ele vem trabalhando para construir essa crença, tanto em sua equipe quanto na torcida que a apoia. Há semanas, os jogadores da Seleção dos EUA vêm dizendo que acreditam, afinal, por que disputar uma Copa do Mundo se não for para acreditar? Na sexta-feira, porém, parecia que eles não estavam sozinhos; parecia que o país também estava começando a acreditar.

“Em cada jogo, sempre que jogamos, queremos vencer”, disse o zagueiro Chris Richards. “Não acho ridículo dizer que queremos ganhar o título. Obviamente, ainda temos muitos jogos pela frente antes de chegarmos a esse momento, e vamos encarar um jogo de cada vez. Queremos levantar o troféu no final disso tudo.”

Isso é possível? Ninguém sabe ao certo. A Copa do Mundo é longa e, mesmo com a vitória de sexta-feira, ainda há muito trabalho a ser feito. Os três pontos contra a Austrália garantem a classificação da equipe para as oitavas de final, com certeza, mas ainda pode ser necessário algum esforço para terminar em primeiro lugar no grupo. A partir daí, as oitavas de final são onde as coisas realmente ficam difíceis, onde se começa a enfrentar os melhores do mundo com aquele troféu ao qual Richards se referiu em jogo.

Não há garantias em Copas do Mundo, e nenhuma de que a seleção masculina dos EUA consiga chegar até o fim. Mas há também o outro lado da moeda: não há motivo para que não consigam. É nisso que os jogadores do time acreditam, e é nisso que aqueles que acompanham a equipe também estão começando a acreditar. Ora, até mesmo Zlatan acredita, e quanto mais essa crença se fortalece, mais espaço haverá no movimento de torcida que essa equipe construiu com dois grandes resultados para iniciar uma Copa do Mundo em casa.

“Temos [essa convicção] há algum tempo”, disse o meio-campista Sebastian Berhalter. “Não é só agora; sempre tivemos essa convicção. É algo que vem crescendo desde que o Mauricio assumiu o comando, e estamos apenas tentando manter esse ritmo.”

Ele acrescentou: “Acho que, neste momento, as pessoas querem dizer que vamos nos sair muito bem, mas, há três semanas, todos diziam que não tínhamos nada e que não tínhamos chance. Para nós, temos apenas que continuar fazendo o que estamos fazendo.”

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Folarin Balogun

    Legitimamente de nível mundial. Essa é a melhor maneira de descrever a jogada de Balogun que resultou no gol contra da Austrália. Velocidade de ponta, controle de ponta e, por fim, o passe perfeito para dentro da área, dando aos EUA a vantagem de que precisavam para desestabilizar os adversários.

    Há tantas coisas que Balogun faz bem e tantos aspectos de seu jogo que, no fim das contas, transformam esta Seleção Masculina dos EUA. Mesmo em jogos como este, em que os EUA não estão arrasando nos contra-ataques — onde Balogun está no seu melhor —, ele ainda encontra inúmeras maneiras de influenciar a partida. Suas arrancadas são inteligentes, sua capacidade de segurar a bola é útil e, de modo geral, sua atuação na área leva a gols. Isso aconteceu novamente na sexta-feira, quando Balogun, ao lado do companheiro de ataque Ricardo Pepi, com quem ainda não está totalmente acostumado, deu muito trabalho à Austrália.

    “Para ser sincero, [Pochettino] sempre nos deu ideias diferentes para atacar, então jogar com Pepi hoje não foi uma surpresa”, disse Balogun. “Não foi como um plano B porque CP [Christian Pulisic] estava fora. Não me pareceu assim. Parecia apenas mais uma solução para vencer o jogo.”

    No fim das contas, o gol da vitória não foi creditado a ele na ficha de jogo, mas o primeiro gol da seleção americana foi todo obra de Balogun, que continua sendo a grande revelação desta equipe na Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Cameron Burgess

    Na semana passada, foi Damian Bobadilla. Nesta semana, foi Cameron Burgess. Mais uma partida, mais um gol contra logo no início para acalmar os nervos da seleção americana. Foi um momento histórico, aliás, já que a seleção americana se tornou a primeira equipe a se beneficiar de gols contra em partidas consecutivas da Copa do Mundo.

    Assim como Bobadilla, Burgess foi apenas o azarado no final da jogada. Balogun havia furado a defesa pelo lado direito da Austrália, ganhando espaço dentro da área antes de cortar para dentro. Seu cruzamento foi perigoso, e Burgess acabou sendo a vítima desse perigo, já que não conseguiu desviar a bola para longe do gol australiano.

    Foi um começo de sonho para a seleção dos EUA e um pesadelo para a Austrália. Eles nunca se recuperaram de verdade. Ao contrário da Turquia, a seleção dos EUA não foi pega de surpresa no contra-ataque, e isso se deveu, pelo menos em parte, ao fato de já ter uma vantagem inicial para defender.

    Um golpe duro para a Austrália e também para Burgess.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    VENCEDOR: Alex Freeman

    Há menos de 13 meses, Alex Freeman estava um poço de nervosismo antes de sua primeira partida pela seleção americana. Na sexta-feira, ele marcou um gol pelos americanos na Copa do Mundo. As coisas mudam rápido, né?

    Desde sua chegada, antes da Copa Ouro de 2025, Freeman parece ter melhorado a cada partida. Tudo atingiu o clímax em Seattle, quando o zagueiro do Villarreal apareceu de surpresa para marcar o segundo gol da seleção americana. Foi um gol confuso, que passou por uma longa revisão do VAR, mas essa revisão só serviu para aumentar o suspense antes da euforia que se seguiu.

    Quando o gol foi confirmado, Freeman saiu correndo de volta para a sua área defensiva, comemorando com qualquer um que cruzasse seu caminho.

    “Eu estava muito ansioso para saber se era gol ou não”, disse Freeman. “E então, quando foi confirmado, acho que olhei para trás e vi meus companheiros correndo na minha direção, e pensei: ‘Meu Deus’. Acabei correndo e comemorando com eles, e acho que isso me deixou muito emocionado naquele momento.”

    Que momento incrível para Freeman, e que jogador ele se tornou na Seleção dos EUA — não da noite para o dia, mas ainda assim bem rápido. Contratado como lateral ofensivo, o jogador de 21 anos se transformou em um monstro defensivo, que fez um excelente trabalho contra a Austrália mesmo antes de marcar seu grande gol.

    “Convivendo com ele, vejo que é um cara adorável”, disse Pochettino, “e, para mim, ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo na sua posição.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Tony Popovic

    Todos os olhares estavam voltados para a escalação titular da Seleção Masculina dos EUA quando ela foi divulgada, principalmente por causa de uma grande mudança. Tratava-se, é claro, de Christian Pulisic, que foi substituído por Ricardo Pepi devido a uma lesão na panturrilha.

    A Austrália, por sua vez, também fez suas alterações. Os dois artilheiros da partida contra a Turquia, Nestory Irakunda e Connor Metcalfe, foram escalados para o banco de reservas. Foi, especialmente em retrospecto, uma escolha intrigante, já que Popvic começou a partida sem seus dois contra-atacantes mais confiáveis.

    Isso, é claro, saiu pela culatra. Durante todo o primeiro tempo, sem nenhum dos dois em campo, os EUA se mostraram totalmente à vontade. No segundo tempo, com eles em campo, Irakunda, em particular, deu muito trabalho à defesa da seleção americana. É fácil imaginar o que teria sido diferente se ele tivesse tido mais tempo para avançar contra uma defesa que, antes desta sexta-feira, não mantinha o gol invicto desde setembro.

    “Não queríamos entrar com os mesmos 11, e deu para ver o motivo hoje. Provavelmente, eu deveria ter feito mais [mudanças] quando se leva em conta o quão difícil foi a partida”, disse ele. “Avaliamos o que vemos nos treinos, como os jogadores estão, como se recuperaram física e emocionalmente da partida, e queríamos um pouco de frescor nas laterais, o que nos permitiu colocar jogadores mais explosivos no segundo tempo.”

    Parece, então, que Popovic pode ter pensado demais, limitando as chances da Austrália de conseguir algum resultado neste jogo.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Seattle

    Não dá para subestimar a atmosfera da estreia da Seleção Masculina dos EUA contra o Paraguai. Mas Seattle? Seattle parecia diferente, e foi assim o dia inteiro.

    Logo de manhã, os torcedores já estavam nas ruas, muitos vestindo uniformes da Seleção dos EUA de várias épocas. Alguns tinham trombetas, outros, fogos de sinalização, e outros ainda, Bloody Marys, dando início a uma comemoração que só terminou muito tempo depois do apito final. Havia helicópteros sobrevoando a cidade, um hino nacional impressionante entoado pela torcida e, por fim, um resultado incrível. Isso também ajudou.

    Depois que a partida terminou, a torcida não se moveu em direção às saídas. Em vez disso, cantaram. “Livin’ on a Prayer” foi a primeira, seguida por “Country Roads”. Os jogadores da Seleção dos EUA cantaram junto com eles, dando várias voltas ao redor do estádio para absorver a atmosfera de uma das grandes cidades do futebol americano.

    Seattle já tem essa reputação há algum tempo e, na sexta-feira, teve a chance de mostrá-la no cenário mundial. E foi exatamente o que fizeram, criando uma atmosfera sem igual.

    “Eu estava andando pelo estádio no final da partida, e foi aí que senti que realmente dava para apreciar tudo isso”, disse Tyler Adams. “Obviamente, a entrada em campo, o hino nacional, a passagem dos aviões, tudo isso foi muito especial, mas você tenta se concentrar e aproveitar o tempo para se preparar para o jogo, enquanto que depois da partida, só de andar por lá, foi incrível. Ver minha família na torcida, cantando. Todo mundo estava feliz.”