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Man Utd Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Semana decisiva para o Manchester United: os Red Devils de Marc Skinner precisam de resultados contra o Bayern de Munique e o Manchester City para evitar que uma campanha promissora vá por água abaixo

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A temporada do Manchester United provavelmente será definida pelos acontecimentos dos próximos oito dias. Os Red Devils viveram momentos de grande glória este ano, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões Feminina em sua estreia na fase principal e à sua primeira final da Copa da Liga, mas se a equipe de Marc Skinner não conseguir bons resultados ao longo da próxima semana, poderá ter muito pouco a mostrar como resultado de seus esforços.

Eliminado da FA Cup após a derrota para o Chelsea na quinta rodada no mês passado, e tendo perdido recentemente para o mesmo adversário na final da Copa da Liga, o United agora tem duas frentes em aberto. Uma delas é a sua campanha europeia, com a disputa das quartas de final contra o Bayern de Munique, em dois jogos, que começa na quarta-feira à noite em Old Trafford; a outra é a sua campanha na Superliga Feminina, que corre o risco de ficar muito aquém das expectativas.

Apesar de alguns momentos históricos, o United pode terminar esta temporada sem nenhum troféu e sem vaga na Liga dos Campeões. Considerando todos os aspectos positivos que surgiram este ano, como chegamos a este ponto? E será que Skinner e seus Red Devils conseguirão colocar as coisas de volta nos trilhos? Ou será tarde demais?

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Em apuros

    Tem sido uma temporada estranha para o Manchester United. No início, poucos acreditavam nas chances dos Red Devils, já que o elenco era extremamente reduzido e aparentemente não estava em condições de disputar quatro competições diferentes. Esse receio se tornou realidade com a chegada dos meses de inverno, quando o United não conseguiu lidar com as semanas de dois jogos de forma eficaz o suficiente para manter a disputa pelo título da WSL e, ao mesmo tempo, permanecer na corrida pela Liga dos Campeões.

    Tendo entrado em novembro apenas um ponto atrás do Manchester City no campeonato, o United estava sete pontos atrás de seu rival local, líder da tabela, na metade do mês, após sofrer derrotas para o Aston Villa e o City em um período em que disputou cinco jogos em 18 dias. É uma diferença que o time não conseguiu diminuir desde então.

    • Publicidade
  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Manter-se vivo

    No entanto, considerando o impacto negativo da ausência de contratações no mercado de verão, Skinner e seus jogadores merecem muito crédito pela posição em que colocaram o United ao entrar na pausa de inverno.

    Os Red Devils ainda estavam bem na briga por uma colocação entre os três primeiros na WSL, tinham garantido uma vaga na fase eliminatória da Liga dos Campeões e venceram o confronto das quartas de final da Copa da Liga contra o Tottenham, com a primeira partida da FA Cup marcada para janeiro. Apesar do enorme obstáculo representado pela falta de profundidade no elenco, o United ainda estava bem vivo em todas as quatro frentes. Foi extremamente impressionante.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    O impulso necessário em janeiro

    Quando o clube fez bons investimentos na janela de transferências de inverno, parecia que o United poderia dar um salto adiante e apenas consolidar sua posição. Chegaram a atacante de ponta de primeira linha Lea Schuller, a promissora e comprovada artilheira Ellen Wangerheim e outra opção necessária para a lateral, Hanna Lundkvist. Embora a defesa, no geral, ainda carecesse de profundidade — algo exposto pelas lesões nas últimas semanas —, essas eram peças de que os Red Devils precisavam para lidar com o retorno das semanas com dois jogos.

    Os primeiros resultados do United em 2026 também reforçaram essa convicção. A equipe de Skinner venceu oito dos primeiros nove jogos do ano, com o único tropeço ocorrendo no empate sem gols no Emirates Stadium, onde o United lutou bravamente para conquistar um ponto após ficar com apenas 10 jogadoras em campo. Os destaques incluíram a vitória sobre os Gunners nas semifinais da Copa da Liga e a vitória por 5 a 0 no placar agregado contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, enquanto uma sequência de quatro vitórias consecutivas na WSL colocou a equipe em uma posição muito confortável no que diz respeito à classificação para as competições europeias.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Ficar aquém

    No entanto, tudo isso mudou nas últimas semanas. A derrota para o Chelsea na quinta rodada da FA Cup era compreensível, dada a grandeza do adversário e o fato de que não há como controlar os resultados do sorteio de uma competição, mas a derrota por 2 a 0 para o mesmo adversário na partida seguinte do United, na final da Copa da Liga, tirou mais um troféu das mãos do time. Foi o 17º confronto dos Red Devils com os Blues e, ainda assim, eles só conseguiram vencer o clube londrino uma vez.

    Em seguida, veio um empate sem gols surpreendente contra o West Ham na semana passada, que desferiu um duro golpe no United em sua luta para terminar entre os três primeiros. Embora a tabela mostre que a equipe de Skinner ainda está em segundo lugar, isso não conta toda a história. Eles têm o calendário mais difícil entre os quatro primeiros, começando com um confronto contra o líder Man City no sábado. Uma viagem ao Chelsea na última rodada também está na agenda, e uma vitória fora de casa contra o Blues, a primeira da história, pode ser necessária para garantir uma vaga nas competições europeias.

  • Fridolina Rolfo Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Semana decisiva para a temporada

    No entanto, embora a percepção sobre a temporada do United esteja lentamente se tornando negativa, tudo isso pode mudar ao longo da próxima semana. Uma vitória sobre o Bayern de Munique, garantindo uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, seria uma conquista monumental para um time que está muitos anos atrás da elite europeia, tendo restabelecido sua equipe feminina sênior apenas em 2018. Um resultado positivo contra o Manchester City, por sua vez, faria maravilhas para as esperanças do United de voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada.

    Nenhuma das duas tarefas será fácil. O Bayern é o líder isolado da Bundesliga, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Wolfsburg, enquanto o City superou o United no confronto de novembro, com uma vitória por 3 a 0. Mas nenhum dos dois é infalível. O Bayern teve alguns resultados duvidosos na Europa nesta temporada, mais recentemente empatando contra um Atlético de Madrid que o United derrotou três vezes no ano passado, e o City também sofreu alguns tropeços recentemente, empatando com o Aston Villa após perder para o Arsenal.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    É hora de estar à altura das circunstâncias

    O United terá que dar o seu melhor. O time precisará aproveitar a maior profundidade no ataque que a janela de transferências de janeiro proporcionou e ser muito mais eficaz do que foi contra o West Ham na semana passada, quando teve chances suficientes para vencer a partida. Skinner precisará estar no seu melhor ao escolher a escalação e ao fazer substituições durante a partida. Há algumas lesões para lidar, o que complica especialmente a defesa, mas algumas de suas substituições também têm chamado a atenção ultimamente.

    É uma semana decisiva. Quando chegar a pausa para os jogos internacionais no mês que vem, o United pode estar entre os quatro melhores da Europa, algo que nunca havia alcançado antes na competição, e pode voltar a assumir a liderança na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões do mês que vem, além de ter prejudicado as esperanças do título da WSL de seus rivais locais. Ou então, a temporada dos Red Devils pode se resumir a terminar entre os três primeiros e apenas isso, com as chances disso serem potencialmente mínimas também. Tudo está nas mãos deles; agora cabe a eles cumprir o prometido.

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