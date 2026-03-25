Semana decisiva para o Manchester United: os Red Devils de Marc Skinner precisam de resultados contra o Bayern de Munique e o Manchester City para evitar que uma campanha promissora vá por água abaixo

Eliminado da FA Cup após a derrota para o Chelsea na quinta rodada no mês passado, e tendo perdido recentemente para o mesmo adversário na final da Copa da Liga, o United agora tem duas frentes em aberto. Uma delas é a sua campanha europeia, com a disputa das quartas de final contra o Bayern de Munique, em dois jogos, que começa na quarta-feira à noite em Old Trafford; a outra é a sua campanha na Superliga Feminina, que corre o risco de ficar muito aquém das expectativas.

Apesar de alguns momentos históricos, o United pode terminar esta temporada sem nenhum troféu e sem vaga na Liga dos Campeões. Considerando todos os aspectos positivos que surgiram este ano, como chegamos a este ponto? E será que Skinner e seus Red Devils conseguirão colocar as coisas de volta nos trilhos? Ou será tarde demais?