'Sem valor' - Marcelo Bielsa faz um julgamento contundente sobre seu próprio trabalho como técnico do Uruguai após a derrota para a Espanha, que pôs fim ao sonho na Copa do Mundo

Ao falar após a derrota, Bielsa fez uma avaliação franca de seu trabalho com a seleção nacional, insistindo que a falta de sucesso na Copa do Mundo havia tornado tudo o mais sem sentido. Ele também assumiu a responsabilidade pelos resultados decepcionantes do Uruguai no torneio.

“Não vou deixar nada para o futebol uruguaio”, disse Bielsa àbeIN Sports. “Qualquer contribuição de um técnico que trabalha há três anos não tem sentido se não houver resultados: o quarto lugar nas eliminatórias não valeu nada, o terceiro lugar na Copa América não valeu nada e, obviamente, não preciso comentar sobre esse desempenho.

“As perguntas não buscam respostas, mas sim despejar sobre mim, que sou o responsável, toda a decepção da eliminação. Nesta Copa do Mundo, jogamos para conquistar sete pontos e conquistamos dois, apesar de contarmos com um grupo de jogadores de qualidade. Apesar do trabalho, do esforço e da dedicação, não tive sucesso.”