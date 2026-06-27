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'Sem valor' - Marcelo Bielsa faz um julgamento contundente sobre seu próprio trabalho como técnico do Uruguai após a derrota para a Espanha, que pôs fim ao sonho na Copa do Mundo
Bielsa assume a culpa após a eliminação precoce do Uruguai
A campanha do Uruguai na Copa do Mundo chegou a um fim decepcionante após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que confirmou sua eliminação do torneio. Apesar de ter chegado com grandes expectativas após uma trajetória animadora sob o comando de Bielsa, a Celeste conseguiu apenas dois pontos em três partidas.
O técnico argentino assumiu total responsabilidade pelo fracasso, minimizando as conquistas de seus três anos no comando. Bielsa argumentou que os resultados anteriores, incluindo o quarto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo e o terceiro lugar na Copa América, perderam todo o significado após a eliminação da seleção na Copa do Mundo.
- AFP
Bielsa faz um julgamento implacável sobre seu próprio mandato
Ao falar após a derrota, Bielsa fez uma avaliação franca de seu trabalho com a seleção nacional, insistindo que a falta de sucesso na Copa do Mundo havia tornado tudo o mais sem sentido. Ele também assumiu a responsabilidade pelos resultados decepcionantes do Uruguai no torneio.
“Não vou deixar nada para o futebol uruguaio”, disse Bielsa àbeIN Sports. “Qualquer contribuição de um técnico que trabalha há três anos não tem sentido se não houver resultados: o quarto lugar nas eliminatórias não valeu nada, o terceiro lugar na Copa América não valeu nada e, obviamente, não preciso comentar sobre esse desempenho.
“As perguntas não buscam respostas, mas sim despejar sobre mim, que sou o responsável, toda a decepção da eliminação. Nesta Copa do Mundo, jogamos para conquistar sete pontos e conquistamos dois, apesar de contarmos com um grupo de jogadores de qualidade. Apesar do trabalho, do esforço e da dedicação, não tive sucesso.”
Decisão do goleiro é alvo de críticas
Bielsa também abordou um dos principais temas de discussão da campanha do Uruguai: sua confiança inabalável no goleiro veterano Fernando Muslera, apesar dos erros anteriores. O técnico defendeu sua escolha, afirmando que ela havia sido cuidadosamente ponderada devido ao bom desempenho e à experiência de Muslera.
“Quando tomei a decisão de escalar Muslera, foi uma decisão muito ponderada”, admitiu Bielsa. “Ele é um goleiro que vinha de um ano magnífico e que é um jogador com uma personalidade muito forte e muito caráter. É por isso que decidi mantê-lo e não retirar minha confiança nele.”
Em seguida, ele revelou que Muslera pediu para ser substituído no intervalo da partida contra a Espanha. Bielsa disse: “No intervalo, porém, Muslera saiu de campo por vontade própria e foi substituído por Sergio Rochet. Não fui eu quem tomou a decisão, foi ele mesmo quem a tomou.”
- AFP
O futuro de Bielsa é incerto
A decepcionante eliminação do Uruguai da Copa do Mundo coloca a posição de Bielsa sob intenso escrutínio. Com as críticas já aumentando durante o torneio, a atenção agora se voltará para saber se ele permanecerá no cargo depois de questionar publicamente o valor de seu próprio mandato.