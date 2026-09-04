A rivalidade mais intensa do futebol escocês terá uma atmosfera diferente nesta temporada, já que os dois gigantes de Glasgow concordaram com a proibição total de torcedores visitantes em todos os confrontos domésticos. A decisão afeta partidas tanto da Scottish Premiership quanto da Premier Sports Cup, garantindo que as arquibancadas sejam ocupadas exclusivamente por torcedores da casa.

O próximo confronto pela Premier Sports Cup, em 13 de setembro, com mando do Rangers, será o primeiro jogo de grande destaque afetado por essa decisão. Apenas uma semana depois, as duas equipes estão programadas para se enfrentar novamente no Celtic Park pela liga, o que também acontecerá sem torcedores visitantes.