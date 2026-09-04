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Sem torcedores visitantes nos clássicos Old Firm, já que Celtic e Rangers chegam a acordo com a SPFL após confusão da torcida em Ibrox
Preocupações com a segurança levam à exclusão dos torcedores
A rivalidade mais intensa do futebol escocês terá uma atmosfera diferente nesta temporada, já que os dois gigantes de Glasgow concordaram com a proibição total de torcedores visitantes em todos os confrontos domésticos. A decisão afeta partidas tanto da Scottish Premiership quanto da Premier Sports Cup, garantindo que as arquibancadas sejam ocupadas exclusivamente por torcedores da casa.
O próximo confronto pela Premier Sports Cup, em 13 de setembro, com mando do Rangers, será o primeiro jogo de grande destaque afetado por essa decisão. Apenas uma semana depois, as duas equipes estão programadas para se enfrentar novamente no Celtic Park pela liga, o que também acontecerá sem torcedores visitantes.
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SPFL prioriza a segurança e o planejamento do dia do jogo
Em comunicado confirmando a decisão, a SPFL explicou que a proibição é uma medida necessária para avaliar as recomendações de segurança decorrentes da confusão em Ibrox. O órgão afirmou: "Esse acordo temporário permitirá que os dois clubes, junto com a SPFL, a Police Scotland e outras partes interessadas relevantes, considerem devidamente as conclusões e recomendações da revisão independente, deem andamento às ações necessárias e garantam tempo suficiente para planejar minuciosamente os futuros jogos."
As autoridades querem evitar os pesadelos logísticos que têm marcado os dérbis recentes, nos quais a distribuição de ingressos tem sido uma fonte constante de atrito. A SPFL acrescentou: "Isso também proporcionará maior certeza para os torcedores e para os envolvidos no planejamento do dia de jogo, além de evitar a incerteza recorrente em torno dos esquemas de ingressos para partidas individuais. Todas as partes se comprometeram a trabalhar de forma construtiva durante esse período, com a segurança permanecendo como prioridade."
As consequências do confronto pela copa em março
A tensão em torno desses confrontos atingiu o limite durante o encontro pela copa em março, quando os torcedores do Celtic receberam sua cota total no setor Broomloan Road Stand pela primeira vez desde 2018. Cerca de 8 mil torcedores visitantes estiveram presentes nessa partida, um número significativamente maior do que as cotas inferiores a 1.000 vistas em jogos recentes da liga.
Como parte das consequências, tanto Celtic quanto Rangers foram obrigados pela Federação Escocesa de Futebol a disputar seus próximos jogos em casa na Copa da Escócia com portões fechados. A decisão de agora estender a proibição de torcedores visitantes a todas as competições domésticas nesta temporada destaca a gravidade da situação.
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Técnicos refletem sobre proibição para o clássico
Comentando a decisão, o técnico do Rangers, Derek McInnes, admitiu ter sido pego de surpresa pelo anúncio, descrevendo a notícia como "decepcionante". "É sempre melhor quando os torcedores visitantes podem entrar em um clássico", disse McInnes. "No contexto de tudo o que aconteceu com este confronto e da parte final disso, acho que há muita coisa a considerar e muita coisa a discutir. Pelo que me foi levado a acreditar, isso ainda estava em discussão, então meio que me pegou de surpresa um pouco."
Também dando sua reação à proibição, o técnico do Celtic, Martin O'Neill, refletiu sobre o desfecho, classificando o acordo como "inevitável" e "realmente triste". "É um grande, grande confronto quando o estádio está absolutamente lotado. E acho que os torcedores visitantes fazem isso", acrescentou O'Neill. "Espero que os dois clubes possam talvez se reunir em algum momento e tentar resolver os problemas específicos."
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