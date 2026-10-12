Pro Sports Images
Traduzido por
Sem técnico? Sem problema! Dale Vince revela plano radical do Forest Green Rovers para abrir mão de treinadores de “ego inflado”
Estratégia pouco convencional substitui treinador que deixou o cargo
O Forest Green decidiu não contratar um novo treinador após a saída de Savage, há quase duas semanas. Conhecido por fazer as coisas de maneira diferente, Vince acredita que treinadores de ego inflado muitas vezes tomam decisões ruins que não ajudam a equipe. Agora, o clube deixará sua atual comissão técnica trabalhar em conjunto no comando da equipe pelas próximas partidas para ver como isso funciona.
- Pro Sports Images
“Estamos bem sem técnico”
Vince ressaltou que o clube não está procurando um substituto porque acredita que técnicos de renome muitas vezes prejudicam as decisões das equipes.
Ao explicar por que não há uma vaga aberta no clube neste momento, ele disse à BBC Radio Gloucestershire: "Ninguém está sendo cogitado, ninguém foi associado ao cargo. No momento, não há vaga aberta. Por enquanto, vamos tentar algo novo, ver como funciona e aonde isso nos leva.
"Na verdade, acho que não há nenhum problema sem Robbie. Acho que estamos bem sem um técnico. O que vejo no futebol é que as equipes são comandadas por técnicos com egos enormes, e não tenho certeza de que eles sempre tomem as melhores decisões.
"Vamos tentar algo diferente para ver se conseguimos chegar a um resultado mais equilibrado em termos de tomada de decisões. Vamos seguir por um tempo sem um técnico de ego enorme e ver o que acontece."
“Vamos ver como vai ser”
O presidente está confiante de que os atuais treinadores podem assumir o trabalho sem dificuldade, já que cuidam dos treinos diários. Ao explicar, na mesma transmissão, como a comissão técnica dividirá as tarefas, ele afirmou: “Estamos satisfeitos com a situação atual. Vamos ver como as coisas evoluem, talvez por alguns jogos, talvez por um mês. De qualquer forma, a comissão técnica já vem fazendo a maior parte do trabalho, conduzindo os treinos do dia a dia. Eles conhecem a equipe a fundo, e acho que os três tomam decisões muito equilibradas e racionais em conjunto.”
- Getty Images Sport
Equipe em dificuldades encara desafio na copa
O Rovers precisa que esse novo plano funcione rapidamente após cinco jogos sem vencer e a queda para a 16ª posição na tabela. O próximo desafio será pela quarta fase preliminar da Copa da Inglaterra, fora de casa contra o Chesham United, no sábado, 17 de outubro. Uma derrota nesse confronto abalaria ainda mais o moral da equipe em meio à má fase.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.