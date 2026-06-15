EAST RUTHERFORD, N.J. - Suba a uma das galerias superiores do Estádio de Nova York/Nova Jersey, olhe para longe, na direção oposta ao campo, e você se deparará com uma vista estranha. É uma paisagem industrial: concreto, asfalto, dezenas de ônibus de transporte, tendas temporárias e, ao longe, uma rodovia. Não há muitas pessoas. Não há muita atividade. Este estádio, a menos de 16 km da cidade de Nova York, parece isolado, remoto — em um mundo à parte. Essas foram as condições em que uma partida da Copa do Mundo foi disputada na noite de sábado.

Pouco menos de 12 meses antes, em 15 de junho de 2025, era um mar de vida. Havia camisetas verdes por toda parte, lotando o estacionamento. Havia churrascos e cerveja, pais olhando com orgulho para os filhos enquanto eles chutavam bolas e corriam pelo campo. Um homem estava ao lado de uma caminhonete, um veículo robusto com a bandeira portuguesa meticulosamente pintada na frente. Na traseira havia uma réplica de Cristiano Ronaldo com quase dois metros de altura, assustadoramente realista, com músculos das coxas salientes, um dedo nos lábios silenciando uma multidão que na verdade não estava lá e nem o observava. As pessoas paravam para tirar fotos. Aquele carro, apelidado de “máquina siuuuu”, causou sensação.

Mais importante, porém, aquele dia teve uma vibe especial. O jogo terminou em 0 a 0. O Porto e o Palmeiras nunca deram a impressão de que queriam vencer. Mas uma partida de futebol aconteceu, e os torcedores antes — e depois — garantiram que houvesse algo para ser lembrado. No mínimo, parecia, dava a sensação e funcionou como um dia de lazer de verdade.

Aquela foi a Copa do Mundo de Clubes, um torneio que foi, na verdade, um teste bastante fraco para este ano. No entanto, no primeiro dia da competição de verdade na região de Nova York/Nova Jersey — local onde a final será realizada —, essa versão ampliada da Copa do Mundo propriamente dita parecia morta. Tudo foi eficiente, sem vida e aséptico. É certo que tudo correu bem para as massas. Havia muitas pessoas prestativas por perto. Mas a magia, a energia e a agitação do dia de jogo? Isso se perdeu em um mar de interesses corporativos, controle de multidões e perímetros de segurança.