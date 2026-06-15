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New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

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Sem samba no pântano - Como a configuração apertada do Estádio de Nova York/Nova Jersey silenciou o Brasil na estranha estreia na Copa do Mundo

Brasil
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Brasil x Marrocos
Marrocos
Vinicius Junior

A partida de abertura entre Brasil e Marrocos cumpriu as expectativas em termos de segurança, mas há questões a serem levantadas sobre a experiência dos torcedores em um estádio de tal magnitude

EAST RUTHERFORD, N.J. - Suba a uma das galerias superiores do Estádio de Nova York/Nova Jersey, olhe para longe, na direção oposta ao campo, e você se deparará com uma vista estranha. É uma paisagem industrial: concreto, asfalto, dezenas de ônibus de transporte, tendas temporárias e, ao longe, uma rodovia. Não há muitas pessoas. Não há muita atividade. Este estádio, a menos de 16 km da cidade de Nova York, parece isolado, remoto — em um mundo à parte. Essas foram as condições em que uma partida da Copa do Mundo foi disputada na noite de sábado.

Pouco menos de 12 meses antes, em 15 de junho de 2025, era um mar de vida. Havia camisetas verdes por toda parte, lotando o estacionamento. Havia churrascos e cerveja, pais olhando com orgulho para os filhos enquanto eles chutavam bolas e corriam pelo campo. Um homem estava ao lado de uma caminhonete, um veículo robusto com a bandeira portuguesa meticulosamente pintada na frente. Na traseira havia uma réplica de Cristiano Ronaldo com quase dois metros de altura, assustadoramente realista, com músculos das coxas salientes, um dedo nos lábios silenciando uma multidão que na verdade não estava lá e nem o observava. As pessoas paravam para tirar fotos. Aquele carro, apelidado de “máquina siuuuu”, causou sensação.

Mais importante, porém, aquele dia teve uma vibe especial. O jogo terminou em 0 a 0. O Porto e o Palmeiras nunca deram a impressão de que queriam vencer. Mas uma partida de futebol aconteceu, e os torcedores antes — e depois — garantiram que houvesse algo para ser lembrado. No mínimo, parecia, dava a sensação e funcionou como um dia de lazer de verdade.

Aquela foi a Copa do Mundo de Clubes, um torneio que foi, na verdade, um teste bastante fraco para este ano. No entanto, no primeiro dia da competição de verdade na região de Nova York/Nova Jersey — local onde a final será realizada —, essa versão ampliada da Copa do Mundo propriamente dita parecia morta. Tudo foi eficiente, sem vida e aséptico. É certo que tudo correu bem para as massas. Havia muitas pessoas prestativas por perto. Mas a magia, a energia e a agitação do dia de jogo? Isso se perdeu em um mar de interesses corporativos, controle de multidões e perímetros de segurança.

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    Festa antes do jogo — uma experiência perdida?

    A caminhada ao redor do MetLife costuma ser longa. Trata-se de um estádio gigantesco, situado em uma área pantanosa entre Nova York e Newark. É, na verdade, uma nave espacial industrial em um pântano. O sol bate forte no asfalto. Mas, em pelo menos oito ocasiões a cada outono e inverno, o estacionamento mal dá para ver. Em vez disso, está coberto de carros, cheio de latas de cerveja e repleto de churrasqueiras e coolers. Apesar de todas as falhas do MetLife — e são muitas —, é um excelente lugar para fazer churrasco antes do jogo.

    Isso parece agradar aos fãs de futebol. Afinal, trata-se de uma cultura que se alimenta do ritual de se reunir antes de um jogo. E os torcedores, historicamente, mesmo nos estádios americanos, sempre conseguiram fazer isso funcionar. A Colômbia e o Canadá executaram essa arte com perfeição na Sports Illustrated Arena — muito menor, mas igualmente mal localizada — no ano passado, durante um amistoso, quando torcedores colombianos apareceram em massa para criar uma animada atmosfera pré-jogo.

    A FIFA não proibiu totalmente o tailgating. Mas a organização do dia do jogo tornou isso praticamente impossível. Grandes áreas do estacionamento do MetLife foram reaproveitadas para a equipe de eventos e de apoio. Uma parte significativa é usada para desembarque e caronas compartilhadas. Segurança, mídia, polícia: tudo isso ocupa muito espaço. Acrescente-se o fato de que a FIFA instalou um perímetro de segurança substancial, provavelmente motivado, pelo menos em parte, pelo fiasco que foi a final da Copa América de 2024, e a atmosfera pré-jogo parece sem graça.

    • Publicidade
  • Fans on trainTom Hindle

    Uma viagem fácil, mas, convenhamos, monótona

    Em vez disso, no sábado, os torcedores tiveram que enfrentar uma longa caminhada para completar uma viagem frustrante. A viagem até o MetLife parecia mais um trajeto diário do que uma aventura. Havia uma clara falta de entusiasmo, uma sensação de esgotamento antes mesmo de os torcedores chegarem ao estádio.

    A viagem não é simples. Os torcedores que partem da Penn Station, em Nova York, precisam pegar o NJ Transit até Secaucus Junction — na prática, um terminal de transporte logo após a fronteira estadual — antes de embarcar em um trem exclusivo para dias de jogo com destino a Meadowlands. No passado, isso costumava ser uma aventura confusa.

    Para ser justo, houve pouca confusão aqui. Foi uma viagem cara, custando US$ 98 por uma passagem de ida e volta por pessoa, mas não foi especialmente complicada. Um funcionário do NJ Transit, que havia sido solicitado a se inscrever para turnos extras por causa da Copa do Mundo, comentou com o GOAL que era “legal ver tantas camisetas”. Os espectadores foram direcionados para a esquina da 32ª com a 6ª em Midtown, tiveram seus ingressos verificados duas vezes, foram conduzidos pela segurança, receberam pulseiras apertadas, tiveram seus ingressos verificados novamente e foram obrigados a mostrar essas pulseiras em pontos regulares ao longo da viagem de uma hora. Se havia preocupações com torcedores sem ingressos indo para o estádio, elas certamente foram dissipadas.

    O problema é que, quando tudo é tão rigidamente controlado, resta pouco espaço para a espontaneidade. As torcidas de futebol costumam ter um certo senso de desordem controlada. Os gritos de torcida devem ir crescendo. Os torcedores devem se reunir, vagar, cantar, flutuar e criar seu próprio ímpeto. Aqui, havia algumas latas de cerveja em sacos de papel pardo — uma reminiscência charmosa —, mas os gritos de torcida foram interrompidos antes mesmo de realmente começarem. Não havia tambores nos trens, nem marchas em direção aos portões de segurança, nem a sensação de uma multidão tomando lentamente conta do caminho para o estádio. Tudo foi bastante organizado e eficiente. Mas também estranhamente monótono.

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    Governos em guerra

    E talvez esse seja o resultado que o comitê organizador, e a FIFA em geral, estavam dispostos a aceitar. Vale lembrar que a preparação para o torneio foi bastante conturbada. Em determinado momento, as passagens de trem — que normalmente custam US$ 12,90 para uma viagem de ida e volta — estavam previstas para custar US$ 150 aos torcedores. O valor foi posteriormente reduzido para US$ 105 e, depois, para US$ 98. Na prática, o jogo ficou US$ 50 mais barato por pessoa do que poderia ter sido há alguns meses — e foi bem monitorado.

    É preciso reconhecer que isso ocorre em meio a um cenário complicado. O comitê organizador de Nova York/Nova Jersey tem sido uma confusão há meses. Na verdade, há quatro entidades envolvidas aqui: o estado de Nova York, o estado de Nova Jersey, o governo da cidade de Nova York e a FIFA. Nova Jersey tem se mantido firme em sua relutância em negociar com a FIFA. Isso se concretizou mais recentemente quando seu procurador-geral, em conjunto com o procurador-geral de Nova York, intimou a entidade reguladora do futebol, pedindo esclarecimentos sobre os preços exorbitantes dos ingressos no Estádio de Nova York/Nova Jersey. Se isso levará a algum resultado é irrelevante — isso é o mais próximo possível de uma guerra aberta.

    Outros têm se mostrado mais abertos à negociação. Zohran Mamdani, ele próprio um ávido torcedor de futebol, deixou claro que está disposto a dialogar com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Fontes próximas ao prefeito enfatizaram ao GOAL que uma relação próxima entre os dois ajudou a garantir algumas vitórias significativas para a cidade de Nova York. Os resultados ficaram evidentes no sábado, com 1.000 torcedores que pagaram apenas US$ 50 pelos ingressos sendo transportados em um ônibus gratuito até o estádio. O governo de Mamdani também negociou uma festa gratuita para assistir à final, bem como zonas de torcedores em todos os distritos durante o torneio (a FIFA havia anunciado inicialmente, em dezembro do ano passado, zonas de torcedores com ingressos a US$ 10).

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um jogo igualmente sem graça

    Esses conflitos de interesses resultaram em uma jornada peculiar. E a partida foi um evento igualmente peculiar.

    Brasil x Marrocos é, em teoria, o melhor que os jogos da fase de grupos podem oferecer neste torneio inflado. Mas esta é uma seleção brasileira diferente dos estereótipos do passado. Em Carlo Ancelotti, eles têm um técnico astuto, capaz de construir uma equipe sólida. Ele foi contratado, na prática, para comandar um elenco repleto de brasileiros que jogam na Europa. Seus dois melhores jogadores atuam no Real Madrid e no Barcelona. Mas Ancelotti sempre foi um técnico que prioriza a defesa. Seu Brasil não é espetacular, mas é robusto. Neymar, o mais próximo possível do samba, está longe de estar em plena forma física e está aqui porque seria um escândalo se ele não estivesse.

    Marrocos, por sua vez, é a primeira ou a segunda melhor seleção da África, a queridinha da Copa do Mundo de 2022, e conta com vários talentos de nível mundial. E, por 20 minutos, Marrocos dominou o Brasil. Achraf Hakimi correu como um esquilo pela ala direita. O jovem do Lille, Ayyoub Bouaddi, girou e avançou pelo meio, dançando em torno da dupla de jogadores altos Bruno Guimarães e Casemiro. Brahim Diaz foi o jogador decisivo, porém, e deu uma assistência maravilhosa para Ismael Saibari, do PSV, que chutou por cima de Alisson aos 21 minutos.

    Há muita controvérsia sobre os intervalos para hidratação na Copa do Mundo. Mas aqui, com um calor de mais de 32 graus, é fácil entender por que eles são necessários. E o que quer que Ancelotti tenha dito à sua Seleção durante o primeiro tempo, funcionou. Eles pareciam um time diferente nos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Vinícius Jr. marcou em sua primeira chance real, cortando por dentro de Hakimi e mandando a bola no ângulo superior. A torcida brasileira, que estava surpreendentemente apagada após um início lento, ganhou vida.

    A partir daí, o jogo deveria ter ganhado vida. São duas boas equipes que parecem destinadas a disputar a liderança do Grupo C. Em vez disso, deixaram o jogo esfriar sob o sol de verão. Ambos os treinadores fizeram alterações. As duas equipes somaram apenas uma grande chance no segundo tempo. Ancelotti, falando após o jogo, disse que o ponto conquistado era totalmente aceitável, nada mais.

    “Este foi o resultado que tivemos. Não foi ruim... você não ganha uma Copa do Mundo com base na primeira partida”, disse ele.

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    Para onde vai a FIFA agora?

    Foi um jogo que combinou com o dia. Nada deu errado. O mínimo necessário foi cumprido. Mas nada naquele dia pareceu particularmente especial. Tudo foi organizado, correto, normal. E talvez esse seja o tipo de Copa do Mundo que a FIFA consegue oferecer, pelo menos nos dias de jogo. Os vídeos dos torcedores escoceses lotando o Fenway Park e de um alemão que viralizou ao descobrir o Waffle House deram um toque especial — e mostraram que os Estados Unidos podem ser um excelente destino de férias.

    Mas, pelo menos na configuração de Nova York/Nova Jersey, onde se encaixa o dia do jogo em tudo isso? Um torcedor brasileiro, depois de ver sua seção esvaziada pela segurança após relatos de torcedores sentados nos lugares errados, enquadrou a situação como uma questão cultural.

    “Isso é os Estados Unidos. Eles não entendem a cultura. Eles veem tambores, veem pessoas em pé nos assentos. É demais”, disse ele.

    Um porta-voz da FIFA disse que a polícia estadual estava protegendo os torcedores com ingressos para aquela seção e removeu aqueles que estavam sentados nos assentos errados.

    Resta saber se esse momento diz algo mais amplo sobre o local. Foi apenas um jogo, em um estádio. Mas também foi o que os americanos chamariam de “dia de abertura” no local que sediará a final. E, 12 meses antes, uma partida em um torneio com peso significativamente menor parecia mais animada. Isso contrastava fortemente com a imagem exibida no alto do saguão.

    Na verdade, não havia muita coisa acontecendo, não importasse para onde você olhasse. Esqueça as preocupações com preços e logística. A monotonia talvez seja o pior pecado de todos.

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