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Sem Rodri! Enzo Maresca revela dois astros do Manchester City no grupo de liderança enquanto segue a busca por um novo capitão
Vácuo de liderança no Etihad
Maresca revelou que vai esperar até o fechamento da janela de transferências de verão para definir seu grupo de liderança, em meio a mudanças significativas no elenco principal. Após a saída de Bernardo Silva para o Real Madrid, o técnico italiano confirmou que Ruben Dias e Erling Haaland são os únicos dois membros remanescentes do grupo de liderança anterior atualmente na disputa pela braçadeira.
"No momento, são Ruben e Erling [os únicos dois], e eu quero esperar até o fim da janela de transferências para escolher mais dois", disse Maresca aos repórteres.
Ele enfatizou que ser capitão carrega um peso grande, ao afirmar: "Ruben mostrou durante seu tempo neste clube como ele é como jogador, em termos de liderança. É importante que o capitão e o líder saibam que a razão pela qual são capitães é porque eu espero mais deles. Não é porque eu dê a eles mais liberdade ou vantagem. É o contrário: o grupo de liderança e os capitães têm que mostrar mais e dar mais do que os outros."
- AFP
O dilema da comemoração de gol de Haaland
Embora Haaland seja um líder natural pelo desempenho em campo, Maresca já admitiu anteriormente que um obstáculo logístico bem-humorado pode impedir o norueguês de ficar com a braçadeira principal. O treinador tem uma regra rígida segundo a qual chama o capitão à beira do campo para instruções táticas imediatamente após um gol ser marcado.
Maresca brincou sobre a situação, dizendo: "Se o Erling for o capitão, p*** que pariu! Temos um problema, consegue imaginar?" Essa preferência tática aparentemente coloca Dias na dianteira para liderar a equipe na nova temporada.
Saída de Rodri do Barcelona se aproxima
Talvez o aspecto mais revelador do anúncio de Maresca tenha sido a ausência de Rodri. O capitão campeão da Copa do Mundo, que era um pilar fundamental da estrutura de liderança de Pep Guardiola, parece estar cada vez mais perto de uma saída de Manchester. Segundo relatos, o meio-campista busca uma autorização especial para evitar retornar ao centro de treinamento do City enquanto as negociações com o Barcelona chegam a uma fase crítica.
O City já rejeitou uma proposta melhorada no valor de aproximadamente € 60 milhões do Barcelona, mas o desejo do jogador de se transferir para o Spotify Camp Nou é absoluto. Maresca foi firme ao ser questionado sobre a situação do internacional espanhol no início desta semana, observando que esperava o retorno do espanhol em 14 de agosto.
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Opções internas para Maresca
Com o grupo de liderança precisando de pelo menos mais dois integrantes, Maresca tem vários candidatos internos a considerar. O ex-capitão do Crystal Palace Marc Guehi, Josko Gvardiol e Phil Foden foram todos apontados como possíveis promoções. Foden, que agora é o jogador do elenco principal há mais tempo no clube, manifestou interesse em assumir mais responsabilidade.
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