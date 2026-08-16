Maresca revelou que vai esperar até o fechamento da janela de transferências de verão para definir seu grupo de liderança, em meio a mudanças significativas no elenco principal. Após a saída de Bernardo Silva para o Real Madrid, o técnico italiano confirmou que Ruben Dias e Erling Haaland são os únicos dois membros remanescentes do grupo de liderança anterior atualmente na disputa pela braçadeira.

"No momento, são Ruben e Erling [os únicos dois], e eu quero esperar até o fim da janela de transferências para escolher mais dois", disse Maresca aos repórteres.

Ele enfatizou que ser capitão carrega um peso grande, ao afirmar: "Ruben mostrou durante seu tempo neste clube como ele é como jogador, em termos de liderança. É importante que o capitão e o líder saibam que a razão pela qual são capitães é porque eu espero mais deles. Não é porque eu dê a eles mais liberdade ou vantagem. É o contrário: o grupo de liderança e os capitães têm que mostrar mais e dar mais do que os outros."



