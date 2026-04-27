"Sem pressão" para Matthijs de Ligt voltar a jogar pelo Manchester United nesta temporada, segundo Michael Carrick, que traz novas informações sobre a lesão

De Ligt voltou recentemente a treinar na grama, mas Carrick não hesitou em moderar as expectativas quanto ao seu retorno ao time titular. O jogador de 26 anos está fora de ação desde o final de novembro e, com a temporada do United na Premier League chegando ao fim em Brighton em menos de quatro semanas, o tempo está se esgotando para que o ex-jogador do Bayern de Munique e da Juventus volte a jogar nesta temporada.

Carrick forneceu uma atualização detalhada sobre a condição do zagueiro, afirmando: “Matthijs está trabalhando para voltar à forma. Ele está fazendo alguns exercícios na grama e está progredindo. Mas não há muito mais que eu possa dizer. É um daqueles tipos de lesão e ele está em reabilitação, trabalhando para recuperar a forma. Então, esperamos tê-lo de volta o mais rápido possível... Ele está de volta à grama no momento, em um ritmo moderado, mas está se esforçando para isso. Então, isso é positivo. Todos nós esperamos que continue indo nessa direção.”