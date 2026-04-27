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"Sem pressão" para Matthijs de Ligt voltar a jogar pelo Manchester United nesta temporada, segundo Michael Carrick, que traz novas informações sobre a lesão
De Ligt intensifica a recuperação na grama
De Ligt voltou recentemente a treinar na grama, mas Carrick não hesitou em moderar as expectativas quanto ao seu retorno ao time titular. O jogador de 26 anos está fora de ação desde o final de novembro e, com a temporada do United na Premier League chegando ao fim em Brighton em menos de quatro semanas, o tempo está se esgotando para que o ex-jogador do Bayern de Munique e da Juventus volte a jogar nesta temporada.
Carrick forneceu uma atualização detalhada sobre a condição do zagueiro, afirmando: “Matthijs está trabalhando para voltar à forma. Ele está fazendo alguns exercícios na grama e está progredindo. Mas não há muito mais que eu possa dizer. É um daqueles tipos de lesão e ele está em reabilitação, trabalhando para recuperar a forma. Então, esperamos tê-lo de volta o mais rápido possível... Ele está de volta à grama no momento, em um ritmo moderado, mas está se esforçando para isso. Então, isso é positivo. Todos nós esperamos que continue indo nessa direção.”
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"Sem pressão" para o zagueiro holandês
Carrick está convicto de que não vai arriscar a saúde a longo prazo de De Ligt. O holandês tem evitado a cirurgia até agora, e a equipe médica do clube está seguindo um protocolo cauteloso para garantir que ele não sofra uma recaída antes da temporada 2026-27.
“Eu certamente esperava que houvesse uma chance de ele poder [jogar] sem colocar pressão ou prazos”, admitiu Carrick quando questionado sobre uma possível data de retorno. “É claro que é algo pelo qual estamos trabalhando e ele também está trabalhando. Então, espero que seja o caso, mas certamente não há pressão excessiva para trazê-lo de volta. Ele precisa voltar no momento certo, quando estiver pronto.”
Prioridades nas contratações e profundidade defensiva
Apesar dos rumores envolvendo Micky van de Ven, do Tottenham, Carrick deu a entender que o centro da defesa não é a principal preocupação da equipe de contratações neste verão. Com Lisandro Martínez, Harry Maguire, Leny Yoro e o jovem Ayden Heaven já no elenco, o foco do clube parece estar em outras áreas, enquanto se busca reforçar o time para a temporada 2026-27.
Minimizando a necessidade de reforços defensivos, Carrick afirmou: “Não é uma área que me preocupe neste momento. No momento e em termos de timing, falando sobre o verão e o que vem depois disso, é difícil entrar em detalhes sobre isso.
“Licha está perdendo jogos por diferentes motivos no momento, nos quais não vamos entrar em detalhes, mas entendo por que você está perguntando isso. Mas não, não tenho preocupações. Acho que temos uma mistura de experiência, de qualidade de verdade e alguns jovens – eu diria que mais do que talentosos, na verdade – dois jovens promissores que já mostraram do que são capazes.”
- AFP
Incerteza quanto ao futuro a longo prazo
A falta de clareza sobre o futuro de De Ligt é agravada pelo fato de que o United ainda não confirmou quem ocupará o cargo de técnico de forma permanente na próxima temporada, com relatos sugerindo que a INEOS está adiando as contratações até que a situação da comissão técnica e a classificação para a Liga dos Campeões sejam definidas. Embora Carrick tenha impressionado, sua própria posição continua sujeita a uma avaliação da diretoria após o término da temporada. Como resultado, ele se recusou a oferecer qualquer garantia a jogadores individuais, admitindo: “Não tenho preocupações. Como será o futuro, não posso realmente me envolver, porque eu mesmo não tenho certeza de como será.”