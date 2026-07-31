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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem presidente, sem técnico, sem líderes: o Al-Ahli saudita já teve seu fim de temporada antes mesmo de começar?

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O que fará o "elegante" na nova temporada?

Três negativas ameaçam o Al-Ahli Saudita com uma temporada catastrófica para esquecer, que pode terminar rapidamente antes mesmo de começar, a menos que as coisas sejam resolvidas nos próximos dias.

  • Não, presidente

    O início foi com Khalid Al-Ghamdi, ex-presidente do clube, que permaneceu à frente do trabalho administrativo do "Al-Raqi" ao longo dos últimos três anos, mais especificamente desde que assumiu o cargo em 2023.

    Al-Ghamdi decidiu de forma surpreendente deixar seu cargo e não dar continuidade à sua trajetória no Al-Ahli, a fim de se candidatar à presidência da Federação Saudita de Futebol, como sucessor de Yasser Al-Misehal, que renunciou após a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026.

    É verdade que Al-Ghamdi não era o único responsável pela gestão dos assuntos do time de futebol, mas, no fim das contas, ele estava à frente da instituição sem fins lucrativos e teve um papel importante em todas as decisões relacionadas à equipe.

    E, desde a saída de Khalid Al-Ghamdi, a função não foi atribuída a um novo presidente até o momento, embora existam alguns relatos que confirmam que Ahmed Al-Shinqiti, vice-presidente e presidente do comitê executivo, será quem assumirá a tarefa no próximo período.

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  • Sem técnico

    E enquanto a torcida aguardava para conhecer o novo presidente que sucederia Khaled Al-Ghamdi, viu-se obrigada a esperar também para conhecer o novo treinador, a apenas duas semanas do início do Campeonato Saudita.

    Isso aconteceu depois que o alemão Matthias Jaissle, diretor técnico do Al-Ahli, surpreendeu a todos e decidiu deixar o cargo, apesar de ainda ter uma temporada de contrato, para comandar o Newcastle United na próxima temporada, no lugar de Eddie Howe.

    A saída de Jaissle representou um duro golpe para todos os planos do Al-Ahli na nova temporada, especialmente por estar à frente do comando técnico da equipe havia 3 anos completos, mais precisamente desde sua nomeação em 2023, no lugar do treinador sul-africano Pitso Mosimane.

    Jaissle criou uma identidade própria para o time saudita, que diferenciava o Al-Ahli de todos os concorrentes, e deu continuidade ao trabalho sobre essa identidade por meio das contratações que o clube realizou no mercado de verão com base em sua filosofia.

    Com sua saída, o Al-Ahli passou a ter que encontrar um novo treinador rapidamente, a duas semanas do início do Campeonato, buscando que o novo comandante tenha ideias próximas às de Jaissle, para que o estilo da equipe não seja afetado de forma evidente.

    Alguns nomes despontam como candidatos a suceder o treinador alemão neste momento, como o espanhol Xavi Hernández, o holandês Arne Slot e os portugueses Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo e Sérgio Conceição.

  • Sem líderes

    O problema da saída repentina do técnico é o maior que uma equipe pode enfrentar a duas semanas do início da temporada, mas a presença de líderes de verdade pode ajudar a amenizar a intensidade dessa crise.

    No entanto, antes de partir, Jaissle decidiu afastar dois dos principais líderes do time: o ponta argelino Riyad Mahrez e o meio-campista marfinense Franck Kessié.

    A saída da dupla talvez não mostre muito seus efeitos técnicos, especialmente após a contratação de substitutos do porte de Francisco Trincão e Eduard Spertsyan, mas o maior problema será a falta da liderança diferenciada de ambos.

    Kessié, em particular, possuía qualidades de liderança que adquiriu ao jogar por clubes do porte de Milan e Barcelona, assim como Mahrez, que passou longos anos na Premier League ao lado de Leicester City e Manchester City.

    É verdade que o Al-Ahli conta em suas fileiras com jogadores do calibre de Edouard Mendy, Merih Demiral, Roger Ibañez e Ali Majrashi, mas a presença de Kessié e Mahrez também teria ajudado muito a reorganizar o time e a evitar alguns dos efeitos colaterais da saída de Jaissle.

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  • Uma temporada catastrófica?

    Esses três problemas ameaçam claramente a nova temporada do Al-Ahli, após viver duas temporadas marcantes, nas quais foi coroado campeão da Liga dos Campeões da Ásia Elite duas vezes, e da Supercopa Saudita após 9 anos de jejum

    A maior ambição da torcida do Al-Ahli na nova temporada era a conquista da Liga Roshn Saudita após 10 anos completos de jejum, ao mesmo tempo em que preservaria seu título preferido na Elite da Ásia, e também disputaria os títulos nacionais.

    No entanto, o "Al-Raqi" encontra-se agora diante de um pesadelo assustador, que pode impedi-lo não apenas de conquistar a Liga Roshn, mas de disputar todos os títulos na próxima temporada.

    Além da Liga Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia Elite, o Al-Ahli disputará na nova temporada a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, a Supercopa Saudita e a Copa Intercontinental de Clubes.

    O torneio Intercontinental de Clubes, especificamente, poderia ser a via pela qual o Al-Ahli disputaria 3 títulos: a Copa da África, Ásia e Pacífico, a Copa do Desafio, além do título do próprio torneio, caso chegasse à partida final.

    A torcida do Al-Ahli espera que o clube contorne essas crises rapidamente, a fim de disputar os títulos na próxima temporada e não interromper a trajetória marcante que o técnico alemão Matthias Jaissle iniciou ao longo dos últimos três anos.

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