O início foi com Khalid Al-Ghamdi, ex-presidente do clube, que permaneceu à frente do trabalho administrativo do "Al-Raqi" ao longo dos últimos três anos, mais especificamente desde que assumiu o cargo em 2023.

Al-Ghamdi decidiu de forma surpreendente deixar seu cargo e não dar continuidade à sua trajetória no Al-Ahli, a fim de se candidatar à presidência da Federação Saudita de Futebol, como sucessor de Yasser Al-Misehal, que renunciou após a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026.

É verdade que Al-Ghamdi não era o único responsável pela gestão dos assuntos do time de futebol, mas, no fim das contas, ele estava à frente da instituição sem fins lucrativos e teve um papel importante em todas as decisões relacionadas à equipe.

E, desde a saída de Khalid Al-Ghamdi, a função não foi atribuída a um novo presidente até o momento, embora existam alguns relatos que confirmam que Ahmed Al-Shinqiti, vice-presidente e presidente do comitê executivo, será quem assumirá a tarefa no próximo período.