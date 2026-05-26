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Sem Pep, sem problema! Erling Haaland estabelece a meta de conquistar os “maiores troféus” pelo Man City, enquanto Guardiola encerra seu brilhante reinado de 10 anos no Etihad Stadium
Manter a mentalidade vencedora
O Manchester City está entrando em um período de grande transição ao se despedir do técnico mais bem-sucedido de sua história. A saída de Guardiola marca o fim de uma era de ouro em que o clube conquistou 20 troféus importantes, mas Haaland está determinado a garantir que o nível não caia na ausência do técnico.
Refletindo sobre uma temporada em que o City conquistou tanto a FA Cup quanto a Carabao Cup, mas perdeu por pouco o título da liga, Haaland foi sincero sobre os desafios que virão. “Foi uma temporada de altos e baixos”, refletiu Haaland.
Ele acrescentou: “Vamos ser honestos e admitir isso. Mas, mais uma vez, vamos tentar continuar nos esforçando. Vamos tentar continuar lutando para conquistar os maiores troféus que pudermos. Porque é isso que todos nós queremos conquistar.”
- AFP
Um triplo golpe para os campeões
Guardiola não é a única figura de destaque a deixar o Etihad Stadium neste verão. O clube também se prepara para a vida sem dois pilares do vestiário: o capitão Bernardo Silva e o zagueiro John Stones.
Haaland não perdeu tempo em prestar homenagem à dupla, reconhecendo o quanto eles contribuíram para sua própria integração na equipe. “É claro que foi um prazer jogar quatro temporadas ao lado de Bernardo e John”, acrescentou Haaland. “E, claro, Pep, ganhamos muitos troféus juntos, sejamos honestos e admitamos isso. Estou simplesmente muito feliz por jogar ao lado de Bernardo e John, porque eles são jogadores de futebol incríveis, mas, no fundo, são pessoas ainda melhores.”
Homenageando as lendas do Etihad
A magnitude da saída em massa deixou muitos se perguntando se a era de supremacia do City está chegando ao fim, mas Haaland vê esse momento como uma oportunidade de celebrar o que foi conquistado e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro.
O respeito de Haaland por seus colegas que estão de saída ficou evidente quando ele falou sobre o impacto deles: “Pep também, tem sido uma jornada incrível. Todos nós devemos estar muito felizes e orgulhosos por todos, porque tem sido uma jornada incrível. Sei que vai ser difícil sem eles, mas precisamos continuar nos esforçando.”
“Precisamos continuar lutando sem eles. Agora é hora de homenageá-los. Precisamos nos alegrar por eles serem grandes lendas do clube, porque realmente são. Do fundo do coração, eles são jogadores incríveis, pessoas incríveis, seres humanos incríveis. Estou superfeliz por ter jogado com eles.”
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Começa um novo capítulo no City
Embora as saídas de Guardiola, Silva e Stones marquem o fim de um capítulo, as declarações de Haaland sugerem que o elenco já está focado no que vem a seguir. A busca incansável do norueguês por gols e troféus continua sendo o ponto central para o City, à medida que o clube navega por um futuro sem seu técnico de longa data. O desafio para o clube agora é transformar esse espírito de luta em uma nova era de domínio.