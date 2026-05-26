Sem Pep, sem problema! Erling Haaland estabelece a meta de conquistar os “maiores troféus” pelo Man City, enquanto Guardiola encerra seu brilhante reinado de 10 anos no Etihad Stadium

O Manchester City está entrando em um período de grande transição ao se despedir do técnico mais bem-sucedido de sua história. A saída de Guardiola marca o fim de uma era de ouro em que o clube conquistou 20 troféus importantes, mas Haaland está determinado a garantir que o nível não caia na ausência do técnico.

Refletindo sobre uma temporada em que o City conquistou tanto a FA Cup quanto a Carabao Cup, mas perdeu por pouco o título da liga, Haaland foi sincero sobre os desafios que virão. “Foi uma temporada de altos e baixos”, refletiu Haaland.

Ele acrescentou: “Vamos ser honestos e admitir isso. Mas, mais uma vez, vamos tentar continuar nos esforçando. Vamos tentar continuar lutando para conquistar os maiores troféus que pudermos. Porque é isso que todos nós queremos conquistar.”