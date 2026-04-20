Owen — que agora representa o Casino.org, uma plataforma líder que ajuda os jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — não tem dúvidas de que o Newcastle tem o homem certo no comando, e disse ao GOAL, quando questionado sobre os rumores surpreendentes de demissão: “Eu entendo que o Newcastle não está indo bem no momento, eu entendo isso. Entendo que haja frustração.

“Mas ele é o técnico mais bem-sucedido? Bem, ele certamente é o técnico mais bem-sucedido dos últimos tempos. Ele trouxe títulos pela primeira vez em muitos anos. Ele levou o time à Liga dos Campeões. Suas mãos estão meio amarradas por causa dessas regras idiotas que limitam os gastos a uma determinada quantia.

“Aqui está uma pessoa que você pode procurar por muito tempo e com muito esforço para encontrar alguém que tenha se provado, que seja um técnico excepcional, que todos realmente, realmente valorizam, que foi lá e ganhou um troféu, que foi lá e teve tanto sucesso, mais sucesso do que o Newcastle teve em muito, muito tempo. E uma temporada que não foi absolutamente perfeita, mas não é um desastre. Vá dar uma olhada no Tottenham se quiser ver um desastre! Em que planeta essas pessoas estão?

“O que vai acontecer é que, se eles se separarem do Eddie Howe, ele vai aparecer em um time como o Man United, o Chelsea, o Liverpool, o Man City ou algo assim, e os torcedores do Newcastle vão pensar: ‘Meu Deus, nós o tínhamos, ele era nosso herói, era uma lenda, uma temporada meio sem brilho e, de repente, nós o expulsamos’.

“Agora, eu sei que nem todos os torcedores do Newcastle pensam assim, mas, quer dizer, me deixa perplexo pra caramba como as pessoas podem estar falando sobre coisas assim. Continuidade, lealdade, coisas assim precisam ser valorizadas. E o Newcastle tem um dos melhores treinadores da Premier League. Tenham muito, muito, muito, muito cuidado. Se quiserem mandá-lo embora, tenham muito cuidado. E não terei nenhuma simpatia pelo Newcastle no ano que vem se eles tomarem essa decisão, nenhuma simpatia mesmo.”