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“Sem palavras” – Newcastle é alertado contra uma grande aposta em José Mourinho, enquanto os rumores sobre a demissão de Eddie Howe deixam Michael Owen perplexo
Howe no Newcastle: Títulos importantes e queda para a parte de baixo da tabela
O enigmático português Mourinho está atualmente de volta à sua terra natal, no Benfica, mas ainda não se comprometeu a longo prazo com o clube. O técnico de 63 anos está sempre aberto a ofertas atraentes e já obteve um sucesso considerável na Inglaterra — conquistando três títulos da primeira divisão em duas passagens por Stamford Bridge.
Não há nenhuma vaga para ele em Tyneside no momento, mas essa situação pode mudar rapidamente. Howe está há quatro anos e meio no comando do Newcastle — acumulando 226 jogos no cargo e conquistando o primeiro título nacional importante em 70 anos, ao levar o clube à conquista da Carabao Cup em 2025.
Os Magpies caíram para a 14ª posição na tabela da Premier League nesta temporada, o que os coloca em sério risco de perder a classificação para as competições europeias, e já começam a surgir questionamentos sobre se Howe poderá pagar o preço pelas dificuldades coletivas.
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Por que dispensar Howe seria uma decisão errada para o Newcastle
Owen — que agora representa o Casino.org, uma plataforma líder que ajuda os jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — não tem dúvidas de que o Newcastle tem o homem certo no comando, e disse ao GOAL, quando questionado sobre os rumores surpreendentes de demissão: “Eu entendo que o Newcastle não está indo bem no momento, eu entendo isso. Entendo que haja frustração.
“Mas ele é o técnico mais bem-sucedido? Bem, ele certamente é o técnico mais bem-sucedido dos últimos tempos. Ele trouxe títulos pela primeira vez em muitos anos. Ele levou o time à Liga dos Campeões. Suas mãos estão meio amarradas por causa dessas regras idiotas que limitam os gastos a uma determinada quantia.
“Aqui está uma pessoa que você pode procurar por muito tempo e com muito esforço para encontrar alguém que tenha se provado, que seja um técnico excepcional, que todos realmente, realmente valorizam, que foi lá e ganhou um troféu, que foi lá e teve tanto sucesso, mais sucesso do que o Newcastle teve em muito, muito tempo. E uma temporada que não foi absolutamente perfeita, mas não é um desastre. Vá dar uma olhada no Tottenham se quiser ver um desastre! Em que planeta essas pessoas estão?
“O que vai acontecer é que, se eles se separarem do Eddie Howe, ele vai aparecer em um time como o Man United, o Chelsea, o Liverpool, o Man City ou algo assim, e os torcedores do Newcastle vão pensar: ‘Meu Deus, nós o tínhamos, ele era nosso herói, era uma lenda, uma temporada meio sem brilho e, de repente, nós o expulsamos’.
“Agora, eu sei que nem todos os torcedores do Newcastle pensam assim, mas, quer dizer, me deixa perplexo pra caramba como as pessoas podem estar falando sobre coisas assim. Continuidade, lealdade, coisas assim precisam ser valorizadas. E o Newcastle tem um dos melhores treinadores da Premier League. Tenham muito, muito, muito, muito cuidado. Se quiserem mandá-lo embora, tenham muito cuidado. E não terei nenhuma simpatia pelo Newcastle no ano que vem se eles tomarem essa decisão, nenhuma simpatia mesmo.”
Mourinho será o próximo? A opinião de Owen sobre os rumores surpreendentes
Questionado sobre os rumores envolvendo Mourinho, o ex-atacante do Newcastle, Owen, disse: “Ah, qual é. Lá vem essa velha história de novo. Eu prefiro o Eddie Howe sem dúvida alguma. Ele está lá, já está no cargo, conhece bem a região agora, conhece os jogadores, é um ótimo técnico, é jovem e é entusiasmado. Trocar ele pelo José Mourinho? Bem, fico sem palavras.”
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O ambicioso Newcastle caminha rumo a um futuro mais promissor
Muitos torcedores do Newcastle provavelmente pensam da mesma forma, já que Howe conta com crédito suficiente para superar uma fase de instabilidade atípica. O futebol, no entanto, é um negócio de resultados, e o técnico de 48 anos está no meio há tempo suficiente para saber que precisa corresponder às expectativas.
Mourinho pode muito bem aproveitar a chance de assumir o comando no St James’ Park, permitindo que seu estilo único de gestão retorne às costas britânicas, mas ele não é mais tão “especial” quanto já foi, e o Newcastle não pode se dar ao luxo de se envolver em empreitadas arriscadas ao construir o que espera ser um futuro brilhante.