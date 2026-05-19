Segundo notícias coincidentes do “Kölner Stadt-Anzeiger” e do “Bild”, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, informou ao jogador de 19 anos do 1. FC Köln que ele fará parte da convocação para a Copa do Mundo, apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida pela seleção principal.Para El Mala, isso significaria a realização de um sonho. “É o objetivo de todo jogador de futebol poder jogar pela seleção nacional. Vestir a camisa da Alemanha é uma das coisas mais bonitas que consigo imaginar. Se isso não fosse um incentivo, algo estaria errado”, disse ele recentemente.
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Sem nenhuma partida pela seleção antes da Copa do Mundo! Julian Nagelsmann parece estar prestes a dar mais uma reviravolta espetacular na sua convocação para a Copa do Mundo
Já nos últimos jogos-teste em março, antes do anúncio da convocação na quinta-feira, a escolha de El Mala foi alvo de acaloradas discussões. O ala ofensivo é uma das revelações da última temporada da Bundesliga, mas não foi convocado por Nagelsmann para os jogos internacionais contra Gana e a Suíça, apesar de sua impressionante média de gols pelo time de Colônia.
Nagelsmann justificou essa decisão — e a convocação simultânea do jovem promissor do Bayern, Lennart Karl — alegando que, na opinião do técnico da seleção alemã, El Mala ainda não havia recebido tempo de jogo suficiente no Effzeh, na época sob o comando do então técnico Lukas Kwasniok. Além disso, ele criticou o trabalho defensivo do jogador do Colônia.
“Há uma grande diferença entre estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann em sua entrevista muito comentada à revista kicker no início de março: “E essa observação não é dirigida a Lukas Kwasniok, porque eu o conheci como um técnico que observa com precisão o que precisa para seu jogo, inclusive na defesa. Said precisa ter a ambição de ser titular no Colônia e jogar sempre. Mas ele joga 50% do tempo, o que é muito pouco. E isso não é culpa do técnico, como muitas vezes se pensa, mas depende dele mesmo, de quão consistente ele é na defesa.”
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Em sua primeira temporada na Bundesliga, El Mala se torna a salvação do 1. FC Köln
El Mala era frequentemente colocado por Kwasniok no papel de reserva, especialmente no início da temporada, embora o jovem, com seus gols e assistências, já fosse na época a garantia definitiva na luta contra o rebaixamento. Desde a demissão de Kwasniok no final de março, El Mala integrou o time titular em todas as partidas da Bundesliga sob o comando do sucessor, Rene Wagner. Ele encerrou sua primeira temporada na primeira divisão do futebol alemão com 13 gols e cinco assistências.
Ele comprovou que também pode ser um fator importante na seleção nacional ao jogar pela Alemanha Sub-21. A não convocação de Nagelsmann foi aceita de braços abertos pelo técnico Antonio Di Salvo, e El Mala levou a seleção juvenil alemã à vitória na partida decisiva das eliminatórias do Euro contra a Grécia. Como sua avó havia falecido pouco antes, ele caiu em prantos durante a comemoração do gol. “Quando marquei o gol, tudo saiu de dentro de mim. Foi o momento mais emocionante da minha vida – não consegui mais conter as lágrimas”, disse El Mala depois.
Agora, talvez ele derrame uma lágrima de alegria diante do telefonema de Nagelsmann, embora essa não seja a primeira vez que El Mala se junta à seleção principal quando começarem os preparativos para a Copa do Mundo.
Já em novembro, Nagelsmann havia convocado El Mala para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo e Eslováquia, mas, após a partida contra Luxemburgo, sem que ele tivesse entrado em campo, o enviou de volta para a seleção sub-21, que na época estava com as costas contra a parede nas eliminatórias do Euro contra a Geórgia.