Sem nenhuma partida pela seleção antes da Copa do Mundo! Julian Nagelsmann parece estar prestes a dar mais uma reviravolta espetacular na sua convocação para a Copa do Mundo

El Mala era frequentemente colocado por Kwasniok no papel de reserva, especialmente no início da temporada, embora o jovem, com seus gols e assistências, já fosse na época a garantia definitiva na luta contra o rebaixamento. Desde a demissão de Kwasniok no final de março, El Mala integrou o time titular em todas as partidas da Bundesliga sob o comando do sucessor, Rene Wagner. Ele encerrou sua primeira temporada na primeira divisão do futebol alemão com 13 gols e cinco assistências.

Ele comprovou que também pode ser um fator importante na seleção nacional ao jogar pela Alemanha Sub-21. A não convocação de Nagelsmann foi aceita de braços abertos pelo técnico Antonio Di Salvo, e El Mala levou a seleção juvenil alemã à vitória na partida decisiva das eliminatórias do Euro contra a Grécia. Como sua avó havia falecido pouco antes, ele caiu em prantos durante a comemoração do gol. “Quando marquei o gol, tudo saiu de dentro de mim. Foi o momento mais emocionante da minha vida – não consegui mais conter as lágrimas”, disse El Mala depois.

Agora, talvez ele derrame uma lágrima de alegria diante do telefonema de Nagelsmann, embora essa não seja a primeira vez que El Mala se junta à seleção principal quando começarem os preparativos para a Copa do Mundo.

Já em novembro, Nagelsmann havia convocado El Mala para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo e Eslováquia, mas, após a partida contra Luxemburgo, sem que ele tivesse entrado em campo, o enviou de volta para a seleção sub-21, que na época estava com as costas contra a parede nas eliminatórias do Euro contra a Geórgia.