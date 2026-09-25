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Alvino Hanafi
Traduzido por

'Sem Memphis nem Weghorst!' - Por que Xavi Hernandez escolheu Joshua Zirkzee após o golpe da lesão de Brian Brobbey

Países Baixos
J. Zirkzee
B. Brobbey
Liga das Nações A

O atacante do Manchester United Joshua Zirkzee foi convocado de forma surpreendente para a seleção da Holanda depois que Brian Brobbey sofreu uma lesão no tendão da coxa contra a Alemanha. O técnico Xavi Hernandez optou pelo jogador de 25 anos em vez de Wout Weghorst e Memphis Depay para reforçar suas opções no ataque.

  • Zirkzee é convocado novamente pela Holanda após lesão no tendão da coxa de Brobbey

    O atacante do Manchester United Joshua Zirkzee recebeu uma convocação de emergência para a seleção da Holanda de Xavi Hernandez após uma lesão de Brian Brobbey no primeiro tempo. A KNVB confirmou a substituição depois que o atacante do Sunderland Brobbey foi obrigado a deixar o campo durante o empate por 1 a 1 com a Alemanha, na noite de quinta-feira, pela Liga das Nações da Uefa.

    Brobbey levou a mão à parte de trás da coxa pouco depois da marca de meia hora e caiu no gramado da Johan Cruyff Arena.

    A Alemanha seguiu jogando de forma controversa enquanto Brobbey estava caído, o que resultou no gol de abertura marcado por Felix Nmecha.

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    Xavi escolhe Zirkzee à frente de Memphis Depay e Wout Weghorst

    A saída de Brobbey deixou o estreante Mexx Meerdink como o único centroavante de ofício no elenco, após a saída anterior de Donyell Malen. Xavi agiu imediatamente após o apito final contra a Alemanha para convocar reforços antes dos próximos jogos fora de casa.

    Apesar das especulações da imprensa apontarem para candidatos experientes como Wout Weghorst ou Memphis Depay, Xavi escolheu Zirkzee para liderar o ataque.

    O atacante de 25 anos recebe sua primeira convocação para a seleção desde novembro de 2024, com o objetivo de aumentar suas seis partidas pela equipe principal.

  • Atacante do Manchester United busca retomada na seleção

    Zirkzee chega ao centro de treinamentos da seleção nacional em Zeist buscando restabelecer seu prestígio internacional após atuar de forma esporádica pelo Manchester United nesta temporada. Seu papel de apoio em Old Trafford contribuiu para sua longa ausência do grupo da seleção nacional nos últimos dois anos.

    No entanto, a preferência tática de Xavi por atacantes tecnicamente qualificados, capazes de fazer a ligação entre os setores, abriu a porta para o retorno de Zirkzee.

    O atacante se apresenta à sede da KNVB na noite de sexta-feira para concluir os exames médicos.

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    Holanda se prepara para voo a Belgrado para enfrentar a Sérvia

    Zirkzee embarcará para Belgrado no sábado ao lado do restante da seleção holandesa antes do duelo de domingo pela Liga das Nações contra a Sérvia. O jogo fora de casa marca o primeiro de três próximos compromissos do grupo para a Holanda.

    Após a viagem à Sérvia, a Holanda viaja para enfrentar a Grécia antes de receber a Sérvia no jogo de volta.

    O time de Xavi busca garantir três pontos fora de casa para brigar pela liderança do grupo.

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