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Alvino Hanafi
Traduzido por

Sem medo de Zizou! Van Bommel promete blitz ofensiva enquanto a Bélgica mira surpreender a França

Bélgica
M. van Bommel
Bélgica x França
França
Liga das Nações A

O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, insistiu que sua equipe não vai abandonar seu estilo de jogo proativo ao receber a França de Zinedine Zidane. Após uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália, o treinador mantém confiança absoluta na inteligência tática e na execução de seu elenco.

  • Van Bommel exige domínio contra a França no Estádio Rei Baudouin

    O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, declarou que sua seleção manterá sua abordagem proativa e de alta intensidade ao receber a França no Estádio Rei Baudouin. Conhecida carinhosamente como os Diabos Vermelhos, a Bélgica chega ao jogo de segunda-feira pela Liga das Nações cheia de confiança após uma impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre a Itália, em Roma.

    Van Bommel elogiou a prontidão tática imediata de seus jogadores durante os treinamentos antes do confronto de destaque.

    Ele enfatizou que os princípios centrais da Bélgica permanecerão intactos, independentemente do status do adversário.

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  • imago-sport-1083782003.jpgFlash Press Agency

    Van Bommel mantém total confiança apesar da ausência de Mbappe

    Reconhecendo o salto de qualidade, Van Bommel lamentou que a estrela da França Kylian Mbappe esteja indisponível para o confronto. No entanto, o técnico belga destacou que seu grupo tem a inteligência e a intensidade de trabalho necessárias para executar seu sistema de pressão de forma eficaz contra uma oposição de nível mundial.

    Ele destacou os 35 minutos iniciais contra a Itália como referência para um sucesso internacional sustentado.

    "Queremos jogar sempre exatamente como jogamos na Itália", afirmou Van Bommel. "Queremos dominar contra a França também, para recuperar a bola rapidamente. Isso será mais difícil do que contra a Itália, mas a ideia continua a mesma. Você pode ser dominado, mas isso não é um problema se todos souberem o que fazer."

  • Van Bommel respeita o legado de Zidane, mas questiona a invencibilidade da França

    O confronto ganha um ingrediente extra de interesse, já que Zinedine Zidane segue em seu trabalho como treinador da França após a saída de Didier Deschamps. Van Bommel, que enfrentou Zidane nos tempos em que defendia o Barcelona em um empate por 1 a 1 no El Clasico, reconheceu o status de ídolo do francês, mas insistiu que a França continua sendo uma equipe que pode ser batida.

    Ele observou que, embora a França tenha mostrado qualidade na recente vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, os adversários ainda criaram oportunidades de gol.

    "Zidane é um jogador de futebol excepcional", acrescentou Van Bommel. "Ele também venceu muito como técnico. Mas não é o caso de eles serem sempre os melhores e jogarem sempre um bom futebol. Temos que confiar em nós mesmos."

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    Bélgica enfrenta o teste definitivo de sua nova identidade tática

    A Bélgica conclui sua preparação para a partida em Bruxelas visando garantir vitórias consecutivas no Grupo A. Van Bommel vê o confronto como um teste ideal para comprovar se a Bélgica consegue sustentar intensidade de alto nível por 90 minutos.

    A França se prepara para enfrentar a Itália no Stade de France em seu compromisso seguinte pela Liga das Nações, em 2 de outubro.

    A Bélgica busca conquistar uma vitória de impacto diante de um estádio lotado em casa.

Liga das Nações A
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