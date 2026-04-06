Sem Leah Williamson?! A participação da capitã das Lionesses na importante partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha está seriamente em dúvida, já que a estrela inglesa Beth Mead também sofreu uma contusão preocupante na surpreendente eliminação do Arsenal da FA Cup

Williamson foi convocada para a seleção da Inglaterra quando a lista foi divulgada na semana passada. Naquele momento, ela havia ficado de fora dos últimos três jogos do Arsenal, mas Sarina Wiegman estava otimista de que ela estaria em condições de enfrentar a Espanha no dia 14 de abril. “É o que esperamos”, disse ela. “Ela teve alguns pequenos contratempos, mas, no geral, está indo muito bem. Quando joga, joga muito bem. Temos sido cuidadosos com ela, assim como o Arsenal, e principalmente ela mesma está muito empenhada nisso também. Acho que ela vai conseguir e é por isso que a colocamos na convocação. Ela está em boa fase e está se recuperando. A pequena lesão que ela sofreu não é grave, mas só precisa de um pouco de tempo.”

A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, também falou com a imprensa e expressou esperança de que Williamson estivesse disponível para a escalação no dia seguinte, quando os Gunners enfrentariam o Chelsea na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, a zagueira não participou, já que sua equipe chegou às semifinais, e ela ficou de fora novamente no domingo, na surpreendente derrota por 2 a 0 para o Brighton na FA Cup, o que reduziu repentinamente suas chances de jogar pela Inglaterra na próxima semana. “Teremos uma conversa com a Inglaterra agora, após o jogo, para traçar um plano para a Leah”, revelou Slegers após a derrota.