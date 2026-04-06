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Sem Leah Williamson?! A participação da capitã das Lionesses na importante partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha está seriamente em dúvida, já que a estrela inglesa Beth Mead também sofreu uma contusão preocupante na surpreendente eliminação do Arsenal da FA Cup
O Arsenal está "em conversações com a Inglaterra" sobre a condição física de Williamson
Williamson foi convocada para a seleção da Inglaterra quando a lista foi divulgada na semana passada. Naquele momento, ela havia ficado de fora dos últimos três jogos do Arsenal, mas Sarina Wiegman estava otimista de que ela estaria em condições de enfrentar a Espanha no dia 14 de abril. “É o que esperamos”, disse ela. “Ela teve alguns pequenos contratempos, mas, no geral, está indo muito bem. Quando joga, joga muito bem. Temos sido cuidadosos com ela, assim como o Arsenal, e principalmente ela mesma está muito empenhada nisso também. Acho que ela vai conseguir e é por isso que a colocamos na convocação. Ela está em boa fase e está se recuperando. A pequena lesão que ela sofreu não é grave, mas só precisa de um pouco de tempo.”
A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, também falou com a imprensa e expressou esperança de que Williamson estivesse disponível para a escalação no dia seguinte, quando os Gunners enfrentariam o Chelsea na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, a zagueira não participou, já que sua equipe chegou às semifinais, e ela ficou de fora novamente no domingo, na surpreendente derrota por 2 a 0 para o Brighton na FA Cup, o que reduziu repentinamente suas chances de jogar pela Inglaterra na próxima semana. “Teremos uma conversa com a Inglaterra agora, após o jogo, para traçar um plano para a Leah”, revelou Slegers após a derrota.
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Quem poderia substituir Williamson quando a Inglaterra receber a Espanha em Wembley?
A boa notícia para a Inglaterra é que a seleção conta com várias opções de zagueiras centrais para preencher a lacuna deixada por Williamson, caso ela precise se retirar da equipe. Ficar sem a capitã seria um golpe, é claro, mas Wiegman convocou Alex Greenwood, Esme Morgan, Jess Carter, Lotte Wubben-Moy e Maya Le Tissier para os jogos da próxima semana, que começam com o confronto em casa contra a Espanha no dia 14 de abril e terminam com uma viagem à Islândia no dia 18 de abril.
Wubben-Moy, em particular, tem estado em boa forma na defesa do Arsenal, na ausência de Williamson, e espera ter conquistado uma vaga para fazer uma rara partida como titular pela seleção. Embora seja uma presença constante nas convocações de Wiegman, a jogadora de 27 anos costuma ser pouca utilizada. No entanto, ela foi titular na vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia em março, com a qual a Inglaterra estreou na campanha de qualificação para a Copa do Mundo.
Um zagueiro do Arsenal já está confirmado como ausente da convocação para a seleção
Quanto ao Arsenal, a ausência prolongada de Williamson não é sua única preocupação. Steph Catley, a zagueira central da esquerda, saiu mancando no primeiro tempo da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea devido a uma lesão na panturrilha, que, segundo Slegers, a deixará de fora dos próximos jogos da Austrália nesta pausa internacional.
Em declarações após o jogo na noite de quarta-feira, Slegers disse que a lesão não “parecia muito grave” inicialmente, mas que Catley seria avaliada nos próximos dias. Depois, após a derrota para o Brighton, ela confirmou que a zagueira não viajará para cumprir os compromissos internacionais com a Austrália. “Ela ficará em casa”, disse a treinadora do Arsenal.
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Mais preocupações para o Arsenal e a Inglaterra? Mead também sofreu uma contusão
Também pode haver mais motivos de preocupação tanto para a Inglaterra quanto para o Arsenal, depois que Beth Mead saiu mancando da partida perdida contra o Brighton. A ponta vinha fazendo uma partida animada e se destacava como uma das jogadoras mais brilhantes do ataque dos Gunners, mas foi acidentalmente atingida pela zagueira do Seagulls, Manuela Vanegas, pouco antes da marca de uma hora de jogo e caiu no chão visivelmente com muita dor, segurando a parte inferior da perna esquerda.
Mead conseguiu sair andando quando foi substituída, em vez de precisar da maca que foi trazida por precaução, o que pode ser um bom sinal, mas ainda era muito cedo após a partida para Slegers fornecer qualquer atualização concreta sobre a situação da ponta. Detalhes serão divulgados nos próximos dias, com o início da concentração da seleção inglesa em abril.