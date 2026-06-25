Sem John Terry nem Roy Keane: que tipo de capitão é Harry Kane? Ex-jogador da seleção inglesa fala sobre liderança e a decisão “bizarra” de Thomas Tuchel sobre a Copa do Mundo de 2026

Embora Kane continue a se destacar no terço final do campo, a Inglaterra tem sido acusada de carecer de liderança — ou de uma voz organizadora — na defesa. A seleção estaria mais bem servida nesse aspecto se o zagueiro central do Manchester United, Harry Maguire, tivesse recebido uma vaga no avião com destino à América do Norte.

Refletindo sobre a decisão de deixar de fora um jogador que sempre se destacou pela seleção em grandes torneios, o ex-zagueiro dos Red Devils, Pallister, disse: “Eu faço parte do grupo que não consegue acreditar que ele não tenha convocado o Harry.

“Assisti a muitos jogos dele no ano passado e ele estava de volta à sua melhor forma. Todo o meu respeito a ele por ter revertido a situação em relação a alguns anos atrás. Ele tem experiência em torneios e nunca decepcionou a Inglaterra.

“Para mim, foi simplesmente bizarro ele não o ter convocado. Eu o colocaria para jogar ao lado de [Marc] Guehi neste momento. Gosto do John Stones como zagueiro central. Ele provou seu valor no Man City, mas só jogou uma partida completa de 90 minutos antes de ser convocado para a seleção.

“Acho que, se aprendemos alguma coisa com o futebol de torneios ao longo dos anos, é que jogadores que não estavam em boa forma, que não tiveram partidas suficientes ou que foram para as Copas do Mundo lesionados, isso realmente não deu certo.

“Por isso, fiquei um pouco surpreso com a decisão de Thomas Tuchel, já que ele estava certamente em ótima forma pelo United. Quando se tem um jogador como esse, acostumado a torneios e que tem jogado bem neles, não vejo motivo algum para não convocá-lo.”