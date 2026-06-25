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Sem John Terry nem Roy Keane: que tipo de capitão é Harry Kane? Ex-jogador da seleção inglesa fala sobre liderança e a decisão “bizarra” de Thomas Tuchel sobre a Copa do Mundo de 2026
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Kane dá o exemplo ao quebrar recordes com os Três Leões
Não há regras quando se trata de desempenhar as funções de capitão, e cada um adota uma abordagem diferente. Alguns são mais expressivos — transmitindo sua mensagem no vestiário e em campo —, enquanto outros buscam motivar os colegas dando o exemplo no que diz respeito aos níveis esperados de comprometimento e desempenho.
Kane se enquadra no segundo desses dois grupos; o ex-atacante do Tottenham não é do tipo que grita e berra — mesmo em momentos de adversidade. Ele confia que os companheiros de equipe cumprirão seu papel em prol da causa coletiva, permitindo que ele se concentre na arte que realmente domina: marcar gols a um ritmo notável.
Após a melhor temporada de sua carreira em nível de clubes, com 61 gols marcados pelo Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, Kane elevou sua contagem histórica de gols pela Inglaterra para 81 e está se aproximando rapidamente do recorde histórico de Peter Shilton, com 125 partidas pela seleção.
Por que o capitão Kane nunca será um líder como Terry e Keane
Shilton já foi capitão dos Três Leões na Copa do Mundo de 1990, e Kane assumirá essa função em 2026. Será que ele é a melhor opção para isso, sendo um atacante? Pallister, em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports, disse ao GOAL, quando questionado se sempre preferiria entregar a braçadeira de capitão a alguém que ocupasse uma posição que lhe permitisse ter uma visão geral do jogo: “Acho que, se não houver ninguém mais disponível, eles provavelmente escolherão um centroavante ou um goleiro.
“De preferência, acho que seria melhor um meio-campista que consiga ter uma visão geral de todo o jogo e possa estar em contato com as duas extremidades do campo — isso seria o ideal. Até mesmo um zagueiro central que tenha uma visão geral de todo o jogo de onde está.
“Tivemos Alan Shearer como capitão na Eurocopa. Joguei com Eric Cantona no Manchester United quando ele era capitão. Peter Schmeichel assumiu a capitania por alguns jogos. Acho que tudo depende das personalidades.
“Não vejo Harry Kane como o tipo de capitão que John Terry, Bryan Robson ou Roy Keane foram. Mas é possível liderar pelo exemplo, e acho que é isso que Harry faz. Porém, quando se procura um capitão em campo, acho que é melhor ser alguém que esteja no centro de tudo, como eram os Robsons, os Keanes e os Vieiras.”
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Será que Tuchel cometeu um erro ao deixar de fora o zagueiro Maguire, do Manchester United?
Embora Kane continue a se destacar no terço final do campo, a Inglaterra tem sido acusada de carecer de liderança — ou de uma voz organizadora — na defesa. A seleção estaria mais bem servida nesse aspecto se o zagueiro central do Manchester United, Harry Maguire, tivesse recebido uma vaga no avião com destino à América do Norte.
Refletindo sobre a decisão de deixar de fora um jogador que sempre se destacou pela seleção em grandes torneios, o ex-zagueiro dos Red Devils, Pallister, disse: “Eu faço parte do grupo que não consegue acreditar que ele não tenha convocado o Harry.
“Assisti a muitos jogos dele no ano passado e ele estava de volta à sua melhor forma. Todo o meu respeito a ele por ter revertido a situação em relação a alguns anos atrás. Ele tem experiência em torneios e nunca decepcionou a Inglaterra.
“Para mim, foi simplesmente bizarro ele não o ter convocado. Eu o colocaria para jogar ao lado de [Marc] Guehi neste momento. Gosto do John Stones como zagueiro central. Ele provou seu valor no Man City, mas só jogou uma partida completa de 90 minutos antes de ser convocado para a seleção.
“Acho que, se aprendemos alguma coisa com o futebol de torneios ao longo dos anos, é que jogadores que não estavam em boa forma, que não tiveram partidas suficientes ou que foram para as Copas do Mundo lesionados, isso realmente não deu certo.
“Por isso, fiquei um pouco surpreso com a decisão de Thomas Tuchel, já que ele estava certamente em ótima forma pelo United. Quando se tem um jogador como esse, acostumado a torneios e que tem jogado bem neles, não vejo motivo algum para não convocá-lo.”
Jogos da Inglaterra: o próximo adversário é o Panamá na Copa do Mundo de 2026
A Inglaterra, em meio às dúvidas defensivas que continuam a pairar sobre a equipe, teve um início misto em sua campanha para a Copa do Mundo de 2026. Uma impressionante atuação no segundo tempo contra a Croácia — em uma partida em que o capitão Kane marcou dois gols — garantiu uma vitória por 4 a 2 na estreia.
Mais dificuldades contra um bloqueio defensivo foram enfrentadas no empate sem gols e pouco memorável contra Gana, o que significa que é necessário um resultado positivo no confronto contra o Panamá, no sábado, para liderar o Grupo L e avançar para as oitavas de final — mantendo vivo o sonho de acabar com 60 anos de espera por um título.