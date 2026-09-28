A trajetória de Sterling até se tornar agente livre foi marcada por uma série de passagens decepcionantes, que não conseguiram resgatar sua melhor forma. Após uma transferência de destaque do Manchester City para o Chelsea em 2022, ele teve dificuldades para encontrar consistência em Stamford Bridge e acabou perdendo espaço sob o comando de Pep Guardiola. Um empréstimo posterior para o norte de Londres trouxe pouco alívio, já que Sterling disputou 28 partidas pelo Arsenal, com apenas um gol e cinco assistências durante sua passagem pelo Emirates Stadium.

Em janeiro de 2026, Chelsea e Sterling chegaram a um acordo mútuo para rescindir o contrato, permitindo que ele buscasse um novo começo em outro lugar. Ele se transferiu brevemente para a Eredivisie para defender o Feyenoord sem custos de transferência em fevereiro, mas a experiência na Holanda se mostrou curta e improdutiva.

Sem conseguir garantir uma vaga regular entre os titulares em Roterdã, ele mais uma vez procura um projeto que lhe permita reativar a carreira, embora a falta de interesse da Ligue 1 sugira que as opções estão se tornando cada vez mais limitadas para o quatro vezes campeão da Premier League.