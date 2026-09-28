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Sem interesse! Raheem Sterling é rejeitado por clubes da Ligue 1 enquanto o ex-ponta da Inglaterra tem dificuldade para encontrar um novo time
Ignorado por equipe francesa em má fase
Sterling foi oferecido ao Le Havre, da Ligue 1, mas o time francês, que atualmente ocupa a lanterna da tabela, decidiu não avançar por um acordo. Trata-se de um desdobramento surpreendente para um jogador que já teve um dos maiores valores de mercado do futebol mundial e foi presença constante na seleção da Inglaterra.
De acordo com o Foot Mercato, o clube da Normandia entendeu que já estava suficientemente servido pelos lados do campo e não viu o ex-astro do Manchester City como um reforço necessário. Essa rejeição não foi um caso isolado; um segundo time da Ligue 1, não identificado, também foi procurado pelos representantes do jogador, mas deu a mesma resposta negativa.
- AFP
Uma carreira em queda livre
A trajetória de Sterling até se tornar agente livre foi marcada por uma série de passagens decepcionantes, que não conseguiram resgatar sua melhor forma. Após uma transferência de destaque do Manchester City para o Chelsea em 2022, ele teve dificuldades para encontrar consistência em Stamford Bridge e acabou perdendo espaço sob o comando de Pep Guardiola. Um empréstimo posterior para o norte de Londres trouxe pouco alívio, já que Sterling disputou 28 partidas pelo Arsenal, com apenas um gol e cinco assistências durante sua passagem pelo Emirates Stadium.
Em janeiro de 2026, Chelsea e Sterling chegaram a um acordo mútuo para rescindir o contrato, permitindo que ele buscasse um novo começo em outro lugar. Ele se transferiu brevemente para a Eredivisie para defender o Feyenoord sem custos de transferência em fevereiro, mas a experiência na Holanda se mostrou curta e improdutiva.
Sem conseguir garantir uma vaga regular entre os titulares em Roterdã, ele mais uma vez procura um projeto que lhe permita reativar a carreira, embora a falta de interesse da Ligue 1 sugira que as opções estão se tornando cada vez mais limitadas para o quatro vezes campeão da Premier League.
Problemas legais se acumulam fora de campo
Somando-se aos seus problemas profissionais, há desafios legais significativos decorrentes de um incidente na Inglaterra. Sterling recentemente se declarou culpado por direção perigosa e posse de seis cilindros de óxido nitroso. As acusações decorrem de um acidente de trânsito no qual seu veículo teria colidido com uma barreira de segurança da autoestrada.
Embora não tenha havido feridos entre outras partes, o incidente prejudicou ainda mais sua reputação e pode ter esfriado o interesse de clubes em potencial, que desconfiam das distrações que sua situação fora de campo pode levar ao vestiário. Os detalhes do caso são particularmente prejudiciais, já que ele também admitiu a posse de óxido nitroso para inalação indevida e a recusa em fornecer uma amostra para análise durante a investigação policial.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Sterling?
As estatísticas traçam um cenário preocupante para um jogador que não balança as redes no futebol competitivo desde setembro de 2024. Para um ponta que já prosperou graças ao seu poder de finalização e à sua velocidade explosiva, a falta de números é um grande sinal de alerta para olheiros de toda a Europa.
As 320 partidas na Premier League e as 165 participações em gols que ele acumulou durante seus anos de auge no Liverpool e no Manchester City agora parecem uma lembrança distante, enquanto ele lida com a realidade de estar sem clube no início dos seus 30 anos.
Apesar das recusas vindas da França, Sterling segue determinado a encontrar um novo desafio fora da Inglaterra para se afastar da intensa pressão da imprensa britânica e de seus problemas legais.
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