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'Sem estreia favorável!' - Michael Carrick descarta alegação de que o Manchester United teve jogo 'fácil'
Carrick rebate críticas
Carrick classificou como “ridículas” as sugestões de que sua equipe recebeu um início “fácil” na nova temporada da Premier League. O Manchester United abre sua campanha com um jogo no sábado, na hora do almoço, contra o recém-promovido Hull City, seguido por um confronto em casa contra outro estreante na elite, o Ipswich Town, na próxima semana.
Carrick, que inicia sua primeira temporada completa no comando permanente em Old Trafford, foi firme em sua avaliação das primeiras semanas. Ele declarou: “Antes de tudo, para todos nós agora, nesta liga, não existe início favorável, sabe? Acho que é um começo difícil. Os dois times, mas sem passar do sábado. Acho que um time recém-promovido, fora de casa, é um jogo muito, muito difícil. Já estive envolvido em situações assim no passado. Então, estou plenamente ciente do que está em jogo, do que vem pela frente no sábado, do que temos de estar prontos para enfrentar. Portanto, não é favorável. Acho que é fácil dizer isso por aí, mas, de certa forma, é bastante ridículo, e eu não vejo dessa maneira de jeito nenhum.”
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Boas notícias no departamento médico
O United deve receber um reforço com a inclusão de Benjamin Sesko e do novo goleiro Karl Darlow na delegação que viajará. Nenhum dos dois atuou nos seis amistosos de pré-temporada do clube, mas ambos retornaram com sucesso aos treinamentos completos nesta semana e estão à disposição para serem selecionados.
O atacante de 23 anos está fora desde o início de maio, depois de sofrer uma lesão na canela contra o Liverpool, o que o obrigou a perder toda a campanha de pré-temporada. Falando sobre seu retorno aos treinos com o grupo completo, Carrick expressou seu otimismo: "Ben voltou a treinar, então isso é mais um ponto positivo, e estamos ansiosos para tê-lo de volta com o grupo e dar alguns minutos a ele."
Também há uma atualização sobre Mason Mount, que é descrito como "em dúvida" depois de sofrer uma lesão no pé durante o empate por 1 a 1 na pré-temporada com o Paris Saint-Germain. Mount tem sido atormentado por problemas físicos desde que se transferiu para Old Trafford, somando apenas 72 partidas em três temporadas, mas Carrick segue acreditando firmemente na qualidade do meio-campista.
Total apoio a Mason Mount
Carrick foi só elogios a Mount apesar do mais recente revés, dizendo: "Antes de tudo, Mason é um grande jogador, um grande jogador. Vimos isso até agora na pré-temporada. Ele foi um dos nossos melhores jogadores nos estágios iniciais dos jogos em que atuou, e achei que foi fantástico. Então não é surpresa, é o que já vi antes, o que espero, o que sei sobre ele."
O técnico concluiu destacando a importância do ritmo para o internacional inglês enquanto ele tenta deixar seus problemas de lesão para trás. Carrick acrescentou: "Claro, ele perdeu algum tempo de jogo nos últimos anos e quer estar em forma, quer estar em pleno ritmo e quer continuar em forma. Então estamos fazendo o nosso melhor para ajudá-lo a conseguir isso, mas Mase é um grande jogador. Mason estará de volta muito, muito em breve, se não imediatamente, então está tudo bem."
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Carrick está encantado com o retorno e a versatilidade de Rashford
Carrick expressou sua satisfação com a forma e a atitude de Marcus Rashford desde que o atacante voltou ao Manchester United. Após um período de empréstimo bem-sucedido no Barcelona, o internacional inglês se reapresentou ao elenco para a pré-temporada, depois de anteriormente ter perdido espaço sob o comando de ex-treinadores. Rashford agora disputa uma vaga para fazer seu retorno à Premier League pelo Manchester United quando a equipe enfrentar o Hull no sábado.
Ao falar sobre a evolução do jogador de 28 anos, Carrick destacou sua condição física e versatilidade tática no ataque. "Marcus voltou de forma fantástica. Ele está gostando de jogar futebol, parece em forma, afiado, forte e pronto para jogar", observou Carrick. Ele acrescentou que, embora atuar pelo meio possa não ser a função principal de Rashford, sua capacidade de jogar centralizado oferece uma flexibilidade valiosa para a linha de ataque do United ao longo da temporada.
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