O United deve receber um reforço com a inclusão de Benjamin Sesko e do novo goleiro Karl Darlow na delegação que viajará. Nenhum dos dois atuou nos seis amistosos de pré-temporada do clube, mas ambos retornaram com sucesso aos treinamentos completos nesta semana e estão à disposição para serem selecionados.

O atacante de 23 anos está fora desde o início de maio, depois de sofrer uma lesão na canela contra o Liverpool, o que o obrigou a perder toda a campanha de pré-temporada. Falando sobre seu retorno aos treinos com o grupo completo, Carrick expressou seu otimismo: "Ben voltou a treinar, então isso é mais um ponto positivo, e estamos ansiosos para tê-lo de volta com o grupo e dar alguns minutos a ele."

Também há uma atualização sobre Mason Mount, que é descrito como "em dúvida" depois de sofrer uma lesão no pé durante o empate por 1 a 1 na pré-temporada com o Paris Saint-Germain. Mount tem sido atormentado por problemas físicos desde que se transferiu para Old Trafford, somando apenas 72 partidas em três temporadas, mas Carrick segue acreditando firmemente na qualidade do meio-campista.