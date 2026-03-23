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Cardinale Grafica Milan

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Sem estádio, a prefeitura de San Donato pede ao Milan uma indenização de 74.360 euros

Apresentada a conta final, incluindo projeto, consultorias e despesas administrativas.

O Inter e o Milan compraram o Estádio Meazza, em Milão, para construir um novo complexo em San Siro.

Consequentemente, os dirigentes rossoneri abandonam a área de San Donato Milanese.


O jornal Il Giorno informa que agora o município a sudeste da capital lombarda está exigindo que o Milan reembolse 74.360 euros pelas despesas incorridas pelo órgão local com consultorias, estudos e trâmites técnico-burocráticos para a análise do projeto que previa a construção de um estádio com 70 mil lugares na área de San Francesco.


A conta foi apresentada pelo município de San Donato Milanese à empresa Sportlifecity (controlada em 90% pelo Milan), conforme previsto na cláusula que estabelecia um limite máximo de 220 mil euros.


O prefeito Francesco Squeri anunciou isso na última sessão do conselho municipal, respondendo a uma pergunta dos vereadores do Partido Democrático.


  • Agora, a mesma área está no centro de outros rumores, o mais recente deles sobre basquete. A RedBird e a Oaktree, os fundos norte-americanos proprietários do Inter e do Milan, estariam de fato interessados em investir na NBA Europe para a criação de uma liga de basquete no Velho Continente. Caso haja um acordo com Gerry Cardinale, especula-se a construção de um ginásio nos terrenos de San Francesco, em San Donato Milanese (cerca de 300 mil metros quadrados), com custos estimados em 400 milhões de euros. Anteriormente, também se falava de instalações para as categorias de base e femininas do Milan.


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