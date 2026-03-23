Sem estádio, a prefeitura de San Donato pede ao Milan uma indenização de 74.360 euros

O Inter e o Milan compraram o Estádio Meazza, em Milão, para construir um novo complexo em San Siro.

Consequentemente, os dirigentes rossoneri abandonam a área de San Donato Milanese.





O jornal Il Giorno informa que agora o município a sudeste da capital lombarda está exigindo que o Milan reembolse 74.360 euros pelas despesas incorridas pelo órgão local com consultorias, estudos e trâmites técnico-burocráticos para a análise do projeto que previa a construção de um estádio com 70 mil lugares na área de San Francesco.





A conta foi apresentada pelo município de San Donato Milanese à empresa Sportlifecity (controlada em 90% pelo Milan), conforme previsto na cláusula que estabelecia um limite máximo de 220 mil euros.





O prefeito Francesco Squeri anunciou isso na última sessão do conselho municipal, respondendo a uma pergunta dos vereadores do Partido Democrático.



