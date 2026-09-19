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Sem espaço para Mauro Icardi! Gennaro Gattuso explica por que a Lazio recusou a chance de contratar o ex-astro da Inter de Milão como agente livre
Clube da capital ignora atacante
O estafe de Icardi e a Lazio mantiveram conversas sobre uma transferência neste verão, com a Sky Sport Italia informando que as negociações foram retomadas apenas na semana passada. Apesar de estar disponível em uma transferência sem custos após recusar uma extensão contratual com o Galatasaray em julho de 2026, o atacante de 33 anos não vai para Roma. Gattuso e a cúpula do clube acabaram fechando a porta para a negociação a fim de priorizar as opções de ataque que já têm à disposição.
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Treinador italiano põe fim às especulações
Falando em uma entrevista coletiva antes da próxima partida da liga, o treinador procurou encerrar os rumores que ligavam sua equipe ao ex-capitão da Inter.
Ao explicar seu compromisso com os jogadores que o clube trouxe na janela, Gattuso disse, via Calciomercato.com: "Vamos pôr um fim em toda essa confusão sobre Icardi. Ele marcou 250 gols na carreira, e ninguém questiona o valor dele. Fizemos nossas escolhas; contratamos [Andrea] Pinamonti e [Albert] Gudmundsson, e, quando você dá sua palavra aos jogadores, não pode voltar atrás. Com todo o respeito ao Icardi, conversei sobre isso com o presidente e o diretor, e o certo é manter o que temos."
O técnico então apontou que a chegada de mais um atacante só pioraria um elenco que já está inchado em vários setores: "Neste momento, já temos jogadores que precisam ficar fora do treino porque temos seis laterais. Quando Marusic voltar, dois deles terão de ser deixados de fora, e isso não fica bom."
O legado turco encontra a realidade
A condição de Icardi como jogador sem clube contrasta fortemente com seu status icônico no Galatasaray, onde conquistou quatro títulos da Super Lig e saiu como o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. No entanto, esse currículo brilhante e seu histórico comprovado de 121 gols na Serie A não foram suficientes para abalar o compromisso de Gattuso com a harmonia no vestiário. Para o técnico da Lazio, manter a confiança no elenco atual teve prioridade clara sobre acomodar um nome ilustre que poderia desestabilizar a hierarquia interna.
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Sequência invicta enfrenta teste
Após um forte início de campanha, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras partidas, a Lazio voltou a atenção para a ação doméstica. O time de Gattuso viaja ao Stadio Penzo para enfrentar o Venezia, que vive má fase, no sábado. Garantir os três pontos fora de casa será crucial para ampliar sua sequência invicta e manter a Lazio firme na briga perto do topo da tabela da Serie A.
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