Sem espaço para Mauro Icardi! Gennaro Gattuso explica por que a Lazio recusou a chance de contratar o ex-astro da Inter de Milão como agente livre

Falando em uma entrevista coletiva antes da próxima partida da liga, o treinador procurou encerrar os rumores que ligavam sua equipe ao ex-capitão da Inter.

Ao explicar seu compromisso com os jogadores que o clube trouxe na janela, Gattuso disse, via Calciomercato.com: "Vamos pôr um fim em toda essa confusão sobre Icardi. Ele marcou 250 gols na carreira, e ninguém questiona o valor dele. Fizemos nossas escolhas; contratamos [Andrea] Pinamonti e [Albert] Gudmundsson, e, quando você dá sua palavra aos jogadores, não pode voltar atrás. Com todo o respeito ao Icardi, conversei sobre isso com o presidente e o diretor, e o certo é manter o que temos."

O técnico então apontou que a chegada de mais um atacante só pioraria um elenco que já está inchado em vários setores: "Neste momento, já temos jogadores que precisam ficar fora do treino porque temos seis laterais. Quando Marusic voltar, dois deles terão de ser deixados de fora, e isso não fica bom."