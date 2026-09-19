Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077608672.jpgSeskim Photo
Adhe Makayasa
Traduzido por

Sem espaço para Mauro Icardi! Gennaro Gattuso explica por que a Lazio recusou a chance de contratar o ex-astro da Inter de Milão como agente livre

Mercado da bola
M. Icardi
G. Gattuso
Galatasaray
Campeonato Turco
Lazio
Campeonato Italiano

O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, explicou por que o clube decidiu não contratar o atacante livre no mercado Mauro Icardi, apesar de ter mantido conversas com o estafe do jogador argentino. O ex-talismã da Inter de Milão está atualmente sem clube após sua saída do Galatasaray no verão, mas a equipe da capital optou por respeitar seu atual setor ofensivo.

  • Clube da capital ignora atacante

    O estafe de Icardi e a Lazio mantiveram conversas sobre uma transferência neste verão, com a Sky Sport Italia informando que as negociações foram retomadas apenas na semana passada. Apesar de estar disponível em uma transferência sem custos após recusar uma extensão contratual com o Galatasaray em julho de 2026, o atacante de 33 anos não vai para Roma. Gattuso e a cúpula do clube acabaram fechando a porta para a negociação a fim de priorizar as opções de ataque que já têm à disposição.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083190248.jpgsportphoto24

    Treinador italiano põe fim às especulações

    Falando em uma entrevista coletiva antes da próxima partida da liga, o treinador procurou encerrar os rumores que ligavam sua equipe ao ex-capitão da Inter.

    Ao explicar seu compromisso com os jogadores que o clube trouxe na janela, Gattuso disse, via Calciomercato.com: "Vamos pôr um fim em toda essa confusão sobre Icardi. Ele marcou 250 gols na carreira, e ninguém questiona o valor dele. Fizemos nossas escolhas; contratamos [Andrea] Pinamonti e [Albert] Gudmundsson, e, quando você dá sua palavra aos jogadores, não pode voltar atrás. Com todo o respeito ao Icardi, conversei sobre isso com o presidente e o diretor, e o certo é manter o que temos."

    O técnico então apontou que a chegada de mais um atacante só pioraria um elenco que já está inchado em vários setores: "Neste momento, já temos jogadores que precisam ficar fora do treino porque temos seis laterais. Quando Marusic voltar, dois deles terão de ser deixados de fora, e isso não fica bom."

  • O legado turco encontra a realidade

    A condição de Icardi como jogador sem clube contrasta fortemente com seu status icônico no Galatasaray, onde conquistou quatro títulos da Super Lig e saiu como o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. No entanto, esse currículo brilhante e seu histórico comprovado de 121 gols na Serie A não foram suficientes para abalar o compromisso de Gattuso com a harmonia no vestiário. Para o técnico da Lazio, manter a confiança no elenco atual teve prioridade clara sobre acomodar um nome ilustre que poderia desestabilizar a hierarquia interna.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Sequência invicta enfrenta teste

    Após um forte início de campanha, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras partidas, a Lazio voltou a atenção para a ação doméstica. O time de Gattuso viaja ao Stadio Penzo para enfrentar o Venezia, que vive má fase, no sábado. Garantir os três pontos fora de casa será crucial para ampliar sua sequência invicta e manter a Lazio firme na briga perto do topo da tabela da Serie A.

Campeonato Turco
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Campeonato Italiano
Venezia crest
Venezia
VEN
Lazio crest
Lazio
LAZ