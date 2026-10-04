A profundidade ofensiva da Itália será testada na noite de segunda-feira após a notícia de que Moise Kean foi forçado a deixar a concentração da seleção. O atacante vinha lidando com problemas físicos ao longo da semana e, depois de não conseguir participar integralmente do treino com seus companheiros de seleção, foi tomada a decisão de mandá-lo de volta ao clube para novas avaliações e recuperação.

"Moise não está bem, não se recuperou, então vai para casa esta noite", confirmou Mancini em entrevista à Sky Sport Italia. O técnico explicou que o calendário intenso da Liga das Nações o obrigou a tomar essa decisão em relação à escalação e acrescentou: "Estamos testando alguns jogadores diferentes, já que houve várias partidas em sequência, e isso gera desgaste. É possível que [Gianluca] Scamacca comece no lugar de Pio Esposito, pois tem características semelhantes, mas temos muitos jogadores."