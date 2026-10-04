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Sem espaço para complacência! Mancini faz alerta às estrelas da Itália antes do duelo com a Turquia, apesar da fase miserável do adversário
Kean fora enquanto Mancini faz rodízio no elenco
A profundidade ofensiva da Itália será testada na noite de segunda-feira após a notícia de que Moise Kean foi forçado a deixar a concentração da seleção. O atacante vinha lidando com problemas físicos ao longo da semana e, depois de não conseguir participar integralmente do treino com seus companheiros de seleção, foi tomada a decisão de mandá-lo de volta ao clube para novas avaliações e recuperação.
"Moise não está bem, não se recuperou, então vai para casa esta noite", confirmou Mancini em entrevista à Sky Sport Italia. O técnico explicou que o calendário intenso da Liga das Nações o obrigou a tomar essa decisão em relação à escalação e acrescentou: "Estamos testando alguns jogadores diferentes, já que houve várias partidas em sequência, e isso gera desgaste. É possível que [Gianluca] Scamacca comece no lugar de Pio Esposito, pois tem características semelhantes, mas temos muitos jogadores."
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Mudanças esperadas no Bologna
O Stadio Dall'Ara está prestes a receber uma equipe italiana reformulada, enquanto Mancini busca administrar a carga física de seus principais jogadores. A Itália começou sua campanha na Liga das Nações com uma decepcionante derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica, antes de se recuperar com uma dominante vitória por 4 a 1 em Bursa e garantir um empate por 1 a 1, muito disputado, contra a França no Stade de France.
Relatos sugerem que Nicolo Barella e Alessandro Romano são os principais candidatos a retornar à escalação inicial, oferecendo a qualidade técnica e a intensidade no meio-campo que Mancini deseja. Além disso, mudanças na defesa estão nos planos, com Giovanni Di Lorenzo cotado para substituir Michael Kayode na lateral direita.
Um alerta severo contra a complacência
Apesar do abismo estatístico entre as duas nações no Grupo A, Mancini está se recusando a baixar a guarda. A Turquia ocupa atualmente a lanterna da classificação, tendo sofrido três derrotas consecutivas, marcando apenas uma vez e sofrendo oito gols em uma campanha miserável.
"A Turquia é uma equipe forte, não é um jogo que possa ser dado como certo", alertou Mancini durante seus compromissos de imprensa antes da partida. Ele enfatizou que a postura mental de seus jogadores será tão importante quanto a execução tática deles na noite de segunda-feira.
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Construindo solidez para o futuro
Mancini segue focado em construir solidez e identidade a longo prazo enquanto a Itália busca garantir três pontos vitais na Liga das Nações, em que atualmente ocupa a terceira posição do Grupo A com quatro pontos, atrás da líder França (7 pontos) e da segunda colocada Bélgica (6 pontos).
"O importante foi dar a esta equipe uma sensação de solidez e fazer com que ela recuperasse a confiança em si mesma. Não temos absolutamente nenhum risco de subestimar nossos adversários amanhã", concluiu Mancini, enfatizando que os padrões internos e a confiança renovada têm prioridade antes do jogo de segunda-feira.
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