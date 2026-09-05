Apesar do caráter improvisado da mudança, Alonso está totalmente preparado para escalar seu capitão em seu sistema 3-4-3. O espanhol foi questionado se James poderia evoluir para se tornar um meio-campista central de elite e deu um respaldo enfático. "Eu diria que sim. Eu diria que ele está muito à vontade, muito confiante jogando nessa posição", disse Alonso em entrevista coletiva.

"Ele tem a inteligência para jogar ali. Ele tem a inteligência para se conectar com os companheiros ao redor no meio, para saber qual é a melhor coisa antes e depois de receber a bola. E ele tem essa percepção", acrescentou o técnico do Chelsea. "Lembro de vê-lo jogar muito bem no meio. Então, sim, estamos usando ele. Ele terá muitos minutos ali como primeiro meio-campista."

Alonso também não está nem um pouco preocupado com as exigências físicas dessa transição. "Para mim, fisicamente ele está inteiro e está preparado", explicou. "Ele tem competido na Premier League, então isso para mim não é um problema."

"Como meio-campista, você precisa tomar muitas pequenas decisões, muitas decisões certas, porque está sempre muito conectado ao jogo", continuou Alonso. "Você está muito perto da ação e, se estiver andando, não é possível. Então Reece está realmente muito envolvido no jogo."