AFP
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Sem Enzo, sem problema! Técnico do Chelsea, Xabi Alonso identifica estrela surpresa da defesa para resolver problema no meio-campo após a chocante transferência de Fernandez por £ 125 milhões para o Manchester City
Alonso é forçado a reformular o meio-campo do Chelsea
O Chelsea está lidando com uma grave carência no meio-campo após a saída de Fernandez por £ 125 milhões para o Manchester City. Os Blues não conseguiram garantir um substituto antes do prazo final depois de um colapso dramático na transferência.
A falta de profundidade ficou exposta durante a caótica vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, quando Moises Caicedo sofreu uma lesão depois de sair do banco de reservas. Com o veterano Jordan Henderson já fora, Romeo Lavia apenas voltando à forma física, e Valentin Barco sem experiência, Alonso foi forçado a fazer experiências. Os laterais-direitos de origem James e Malo Gusto foram deslocados para o meio-campo apenas para tapar as lacunas evidentes.
- Visionhaus
'Ele tem a inteligência para jogar ali'
Apesar do caráter improvisado da mudança, Alonso está totalmente preparado para escalar seu capitão em seu sistema 3-4-3. O espanhol foi questionado se James poderia evoluir para se tornar um meio-campista central de elite e deu um respaldo enfático. "Eu diria que sim. Eu diria que ele está muito à vontade, muito confiante jogando nessa posição", disse Alonso em entrevista coletiva.
"Ele tem a inteligência para jogar ali. Ele tem a inteligência para se conectar com os companheiros ao redor no meio, para saber qual é a melhor coisa antes e depois de receber a bola. E ele tem essa percepção", acrescentou o técnico do Chelsea. "Lembro de vê-lo jogar muito bem no meio. Então, sim, estamos usando ele. Ele terá muitos minutos ali como primeiro meio-campista."
Alonso também não está nem um pouco preocupado com as exigências físicas dessa transição. "Para mim, fisicamente ele está inteiro e está preparado", explicou. "Ele tem competido na Premier League, então isso para mim não é um problema."
"Como meio-campista, você precisa tomar muitas pequenas decisões, muitas decisões certas, porque está sempre muito conectado ao jogo", continuou Alonso. "Você está muito perto da ação e, se estiver andando, não é possível. Então Reece está realmente muito envolvido no jogo."
Não é um território completamente desconhecido
Atuar de forma centralizada não é um conceito totalmente estranho para o internacional inglês. James ocasionalmente avançou para o meio-campo nas últimas temporadas, e Alonso foi rápido em apontar esses sucessos do passado. "Eu sabia que ele podia jogar ali. Lembro da última final da Copa do Mundo de Clubes, em Nova York. Ele jogou com Moi no meio", disse o espanhol. "Em Anfield, acho que ele jogou ali no ano passado. Não é novidade para ele. Não é que eu esteja descobrindo algo."
Além de suas capacidades técnicas, Alonso vê o posicionamento central do capitão como um enorme impulso psicológico para o elenco. "Acho que isso atende às necessidades do time e ao papel dele no time também. Porque eu me lembro do jogo contra o Fulham. O impacto dele em termos emocionais, em termos de capitão, a liderança no meio, ele está mais perto de tudo e pode desempenhar um papel importante", observou Alonso.
"Ele já sabe onde tem que estar. Tem a capacidade de ajudar os companheiros ao seu redor, então isso também é muito importante para mim, porque ele tem essa presença. Ele tem o respeito dos companheiros, de modo que, quando diz algo, eles escutam e o seguem", acrescentou.
- Getty Images Sport
Segurando as pontas em Stamford Bridge
O Chelsea enfrenta um grande teste neste domingo ao se preparar para encarar o atual campeão da Premier League, o Arsenal, com o meio-campo bastante desfalcado. Com Caicedo e Henderson fora de ação, a pressão imediata recairá diretamente sobre James para dar sustentação ao meio-campo de Alonso contra o detentor do título, ao lado de Lavia. A rapidez com que o capitão conseguirá se adaptar ao seu novo papel permanente neste duelo de alto risco dará o tom da campanha imediata do Chelsea, enquanto o clube tenta compensar a enorme saída de Fernandez.
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