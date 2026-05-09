"Sem dúvida" - Lionel Messi escolhe Lamine Yamal como seu sucessor, enquanto o craque argentino afirma que a sensação do Barcelona é "o melhor" do momento

Messi, ícone do Barcelona, não deixou dúvidas para os torcedores sobre quem ele considera o maior talento do futebol mundial atualmente, destacando Yamal como o melhor de sua geração. O ponta de 18 anos teve uma ascensão meteórica no Camp Nou, chegando até a assumir a icônica camisa nº 10 que Messi fez sua durante sua passagem histórica pela Catalunha.

Em discurso durante um evento da Adidas nesta semana, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro elogiou o jogador formado na La Masia. Messi disse: “Há uma nova geração de jogadores de futebol que são muito bons e que têm muitos anos pela frente, mas se eu tiver que escolher um por causa da idade, pelo que ele fez até agora e pelo futuro que ele pode ter, esse é Lamine. Não há dúvida, para mim ele é o melhor.”