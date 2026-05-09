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GFX Lamine Yamal Lionel MessiGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

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"Sem dúvida" - Lionel Messi escolhe Lamine Yamal como seu sucessor, enquanto o craque argentino afirma que a sensação do Barcelona é "o melhor" do momento

L. Messi
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Lionel Messi se pronunciou oficialmente sobre a ascensão meteórica de Lamine Yamal, apontando o jovem jogador do Barcelona como seu sucessor natural. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro acredita que o jogador formado na La Masia já atua em um nível que o coloca acima do resto do pelotão no futebol mundial.

  • Messi coroa um novo rei

    Messi, ícone do Barcelona, não deixou dúvidas para os torcedores sobre quem ele considera o maior talento do futebol mundial atualmente, destacando Yamal como o melhor de sua geração. O ponta de 18 anos teve uma ascensão meteórica no Camp Nou, chegando até a assumir a icônica camisa nº 10 que Messi fez sua durante sua passagem histórica pela Catalunha.

    Em discurso durante um evento da Adidas nesta semana, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro elogiou o jogador formado na La Masia. Messi disse: “Há uma nova geração de jogadores de futebol que são muito bons e que têm muitos anos pela frente, mas se eu tiver que escolher um por causa da idade, pelo que ele fez até agora e pelo futuro que ele pode ter, esse é Lamine. Não há dúvida, para mim ele é o melhor.”

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    O herdeiro natural do trono

    Yamal há muito tempo é comparado à lenda argentina devido ao seu incrível domínio de bola, visão de jogo e precisão com o pé esquerdo. Depois de terminar em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro na última temporada, o jovem consolidou seu status como um dos atacantes mais perigosos da Europa. Sua habilidade de driblar defensores em situações de um contra um tem gerado constantes comparações com o jovem Messi que despontou sob o comando de Frank Rijkaard.

    Ao herdar a camisa nº 10, Yamal assumiu a pressão que vem com o fato de ser o rosto da era pós-Messi no Barcelona. Suas atuações sugerem que ele é mais do que capaz de lidar com o peso das expectativas, liderando a investida do Blaugrana tanto no cenário nacional quanto no europeu, mesmo ainda estando no início de sua carreira.

  • Em busca de títulos, apesar da lesão

    Apesar dos elogios entusiásticos do maior jogador da história do clube, Yamal está passando por um período afastado dos gramados. O ponta está lidando com uma lesão no tendão da coxa que interrompeu temporariamente seu ritmo, mas continua sendo uma figura essencial para a equipe de Hansi Flick, que busca conquistar mais títulos.

    Yamal está a caminho de conquistar seu terceiro título da La Liga nesta temporada, um feito notável para um jogador que completou 18 anos há pouco tempo. A equipe médica do clube está trabalhando para garantir que ele esteja totalmente pronto para a próxima Copa do Mundo.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Sonhos da Copa do Mundo no horizonte

    Assim que a temporada nacional chegar ao fim, Yamal será o centro das atenções da Espanha na preparação para a Copa do Mundo em junho. Tendo já se destacado no cenário internacional durante a Euro 2024, os olhos do mundo estarão voltados para o sensacional jogador do Barcelona para ver se ele conseguirá repetir o feito de Messi de levar sua seleção à glória mundial.