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"Sem dúvida" - Lionel Messi escolhe Lamine Yamal como seu sucessor, enquanto o craque argentino afirma que a sensação do Barcelona é "o melhor" do momento
Messi coroa um novo rei
Messi, ícone do Barcelona, não deixou dúvidas para os torcedores sobre quem ele considera o maior talento do futebol mundial atualmente, destacando Yamal como o melhor de sua geração. O ponta de 18 anos teve uma ascensão meteórica no Camp Nou, chegando até a assumir a icônica camisa nº 10 que Messi fez sua durante sua passagem histórica pela Catalunha.
Em discurso durante um evento da Adidas nesta semana, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro elogiou o jogador formado na La Masia. Messi disse: “Há uma nova geração de jogadores de futebol que são muito bons e que têm muitos anos pela frente, mas se eu tiver que escolher um por causa da idade, pelo que ele fez até agora e pelo futuro que ele pode ter, esse é Lamine. Não há dúvida, para mim ele é o melhor.”
- AFP
O herdeiro natural do trono
Yamal há muito tempo é comparado à lenda argentina devido ao seu incrível domínio de bola, visão de jogo e precisão com o pé esquerdo. Depois de terminar em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro na última temporada, o jovem consolidou seu status como um dos atacantes mais perigosos da Europa. Sua habilidade de driblar defensores em situações de um contra um tem gerado constantes comparações com o jovem Messi que despontou sob o comando de Frank Rijkaard.
Ao herdar a camisa nº 10, Yamal assumiu a pressão que vem com o fato de ser o rosto da era pós-Messi no Barcelona. Suas atuações sugerem que ele é mais do que capaz de lidar com o peso das expectativas, liderando a investida do Blaugrana tanto no cenário nacional quanto no europeu, mesmo ainda estando no início de sua carreira.
Em busca de títulos, apesar da lesão
Apesar dos elogios entusiásticos do maior jogador da história do clube, Yamal está passando por um período afastado dos gramados. O ponta está lidando com uma lesão no tendão da coxa que interrompeu temporariamente seu ritmo, mas continua sendo uma figura essencial para a equipe de Hansi Flick, que busca conquistar mais títulos.
Yamal está a caminho de conquistar seu terceiro título da La Liga nesta temporada, um feito notável para um jogador que completou 18 anos há pouco tempo. A equipe médica do clube está trabalhando para garantir que ele esteja totalmente pronto para a próxima Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Sonhos da Copa do Mundo no horizonte
Assim que a temporada nacional chegar ao fim, Yamal será o centro das atenções da Espanha na preparação para a Copa do Mundo em junho. Tendo já se destacado no cenário internacional durante a Euro 2024, os olhos do mundo estarão voltados para o sensacional jogador do Barcelona para ver se ele conseguirá repetir o feito de Messi de levar sua seleção à glória mundial.