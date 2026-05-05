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"Sem dúvida, a equipe mais forte que já enfrentamos" - Luis Enrique compara o confronto com o Bayern ao duelo "Nadal x Federer", enquanto os atuais campeões da Liga dos Campeões buscam garantir a vitória nas semifinais
Analisando um confronto acirrado na primeira partida
Os atuais campeões viajam para a Baviera após uma partida de ida acirrada, que terminou com uma emocionante vitória por 5 a 4 dos parisienses. O confronto foi um espetáculo caótico em que, apesar do Bayern ter dominado a posse de bola e criado constantes ameaças de ataque, o clube francês saiu vitorioso. Dois gols de Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, além de um gol de João Neves, superaram os gols de Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano e Luis Díaz. O gigante alemão criou seis grandes chances, mas acabou sendo derrotado em 90 minutos de tirar o fôlego.
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Encontrando a motivação definitiva nas rivalidades de alto nível
Em vez de se sentir intimidado pelo ambiente ou pelo adversário, o ex-técnico do Barcelona quer que seu time aproveite ao máximo essa grande ocasião. Ele traçou um paralelo fascinante com os esportes individuais de elite para inspirar seus jogadores que viajaram para o jogo. Enrique explicou: “Amanhã vamos jogar em Munique com o objetivo de sermos mais competitivos do que nunca. Rafa Nadal disse um dia que, em um momento de sua carreira, seus confrontos com Federer e Djokovic serviram de motivação para ele. É isso que queremos: admiramos o Bayern, mas isso é uma motivação para sermos melhores. Amanhã vamos tentar superar uma equipe que joga de forma sensacional.”
Manter a vocação ofensiva fora de casa
O PSG tem se destacado fora de casa nesta temporada, e o técnico não tem intenção de se limitar a defender a vantagem mínima. Ele espera uma abordagem aberta e agressiva. Enrique afirmou: “Quando se joga esse tipo de partida, contra esse adversário que é, sem dúvida, o time mais forte que já enfrentamos, a primeira coisa que quero deixar claro é que temos uma vantagem de um gol, mas isso não significa nada no futebol. Temos a experiência do ano passado. Estamos sempre buscando corresponder às expectativas dos nossos torcedores.”
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O que o futuro reserva para os parisienses?
O PSG precisa superar este intenso desafio europeu para garantir sua vaga na grande final, em 30 de maio. Após o confronto de amanhã, os atuais campeões voltarão imediatamente a se concentrar nas competições nacionais, preparando-se para receber o Brest neste fim de semana, com o objetivo de encerrar uma temporada de grande sucesso.