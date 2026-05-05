Em vez de se sentir intimidado pelo ambiente ou pelo adversário, o ex-técnico do Barcelona quer que seu time aproveite ao máximo essa grande ocasião. Ele traçou um paralelo fascinante com os esportes individuais de elite para inspirar seus jogadores que viajaram para o jogo. Enrique explicou: “Amanhã vamos jogar em Munique com o objetivo de sermos mais competitivos do que nunca. Rafa Nadal disse um dia que, em um momento de sua carreira, seus confrontos com Federer e Djokovic serviram de motivação para ele. É isso que queremos: admiramos o Bayern, mas isso é uma motivação para sermos melhores. Amanhã vamos tentar superar uma equipe que joga de forma sensacional.”