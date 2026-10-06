'Sem debate sobre isso' - Por que Harry Kane é o maior jogador da história da Inglaterra enquanto se aproxima do recorde histórico de Peter Shilton

Kane gravará ainda mais seu nome nos livros de história se entrar em campo contra a República Tcheca. O capitão da Inglaterra está perfeitamente posicionado para igualar o recorde histórico de Shilton pela seleção de 125 partidas na partida da Liga das Nações da Uefa em Wembley.

Desde que marcou 79 segundos após sua estreia contra a Lituânia, em março de 2015, Kane tem sido uma figura insubstituível. Ele já está isolado como o maior artilheiro da história de seu país, com impressionantes 89 gols em 124 jogos pela seleção.

O jogador de 33 anos também domina as estatísticas dos grandes torneios. Ele soma 21 gols em 36 partidas ao longo de seis grandes torneios, o que o mantém com folga à frente de Gary Lineker nessa prestigiada lista.