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'Sem debate sobre isso' - Por que Harry Kane é o maior jogador da história da Inglaterra enquanto se aproxima do recorde histórico de Peter Shilton
Em busca de uma marca histórica de jogos
Kane gravará ainda mais seu nome nos livros de história se entrar em campo contra a República Tcheca. O capitão da Inglaterra está perfeitamente posicionado para igualar o recorde histórico de Shilton pela seleção de 125 partidas na partida da Liga das Nações da Uefa em Wembley.
Desde que marcou 79 segundos após sua estreia contra a Lituânia, em março de 2015, Kane tem sido uma figura insubstituível. Ele já está isolado como o maior artilheiro da história de seu país, com impressionantes 89 gols em 124 jogos pela seleção.
O jogador de 33 anos também domina as estatísticas dos grandes torneios. Ele soma 21 gols em 36 partidas ao longo de seis grandes torneios, o que o mantém com folga à frente de Gary Lineker nessa prestigiada lista.
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O debate sobre o maior da Inglaterra
Embora as estatísticas individuais de Kane sejam realmente incomparáveis, o principal título coletivo tem escapado dele. A única peça que falta em sua magnífica carreira continua sendo o fracasso em repetir o famoso triunfo da Copa do Mundo de 1966.
Isso inevitavelmente gera comparações com o lendário Bobby Moore. O elegante defensor ergueu a Copa do Mundo como capitão quando a Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental em Wembley, consolidando um legado único ao lado de Sir Bobby Charlton e Sir Geoff Hurst. No entanto, o ex-meio-campista da Inglaterra Danny Murphy acredita que os números incríveis de Kane exigem respeito absoluto.
"Bobby Moore sempre estará nas conversas das pessoas", disse Murphy, como citado pela BBC. "Sir Bobby Charlton também, por causa do que fizeram e das lembranças que criaram.
"Conforme você avança, para mim, quando criança, Gazza [Paul Gascoigne] surgiu em cena e se tornou um herói, especialmente porque eu também era um meio-campista criativo. Acho que [Wayne] Rooney foi provavelmente o jogador mais completo que já tivemos, o mais talentoso que vi, mas ninguém pode discutir a qualidade, os números e a longevidade de Harry Kane. É o histórico de um grande nome da Inglaterra."
Um nível de longevidade de elite
A capacidade de Kane de atuar de forma consistente no cenário internacional o coloca em um grupo exclusivo de ícones do futebol inglês. Atualmente, ele está 36 gols à frente de Rooney, que anteriormente detinha o recorde de gols com 53 em 120 jogos. Murphy foi rápido em elogiar o brilho duradouro de Kane e sua postura profissional.
"Há uma coisa sobre a qual não existe debate", afirmou. "Harry Kane é o maior artilheiro da Inglaterra. Ninguém pode tirar isso dele. Os números ao longo de um período tão longevo são incríveis. Isso, por si só, merece todos os elogios do mundo. Manter-se nesse nível e não ter ninguém que o desbanque é um testemunho de sua habilidade e profissionalismo.
"Ele é um artilheiro nato. É um superprofissional. Tecnicamente, é brilhante. Tem sido um crédito absoluto para si mesmo e para sua família pela forma como se conduziu e pela longevidade que teve na carreira.
"Ele é o maior jogador da Inglaterra? Tudo isso depende de opiniões e eras, mas seu recorde e sua longevidade, por si só, mostram que ele é um grande nome da Inglaterra. Ele está nesse grupo de elite."
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Cimentando um legado nacional permanente
Quando Kane entrar em campo no gramado de Wembley contra a República Tcheca, ele se juntará a Shilton no topo da história do futebol inglês. Isso representa uma conquista monumental para um jogador que carrega o peso ofensivo há quase uma década.
O foco imediato será garantir uma vitória vital na Liga das Nações da Uefa diante da torcida da casa. Além deste próximo compromisso, Kane sem dúvida voltará sua atenção para bater de vez o recorde de partidas pela seleção.
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