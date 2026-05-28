Sem Copa do Mundo? Não há problema!: Khvicha Kvaratskhelia é o MVP da Liga dos Campeões desta temporada - e a estrela do PSG deve estar entre os favoritos ao Ballon d'Or

O próprio Kvaratskhelia admitiu que negligenciava suas tarefas defensivas no Napoli. “Desde que cheguei a Paris, melhorei muito nesse aspecto e também me tornei um guerreiro em campo”, disse ele ao Le Parisien no início desta temporada. “Sempre tento dar 100%, mesmo na defesa, e o técnico me ajudou a melhorar muito nesse sentido.”

De fato, Kvaratskhelia tem se empenhado em destacar o grande impacto que Luis Enrique teve em seu desenvolvimento nos últimos 18 meses.

"Foi a humanidade dele que mais me impressionou", revelou Kvaratskhelia em entrevista à UEFA logo após sua chegada, em janeiro, vindo do Napoli. "O papel do técnico é extremamente importante na carreira de um jogador de futebol. Quando alguém vem até você com calma e explica tudo, o jogador se esforça ainda mais para entender e ter um desempenho ainda melhor.

"Luis Enrique faz você sentir, tanto dentro quanto fora de campo, que precisa dar tudo de si – por ele, pelo clube e por todos os torcedores. Ele trata você com muito respeito e clareza."

O resultado final dessa relação de respeito mútuo entre jogador e técnico é Kvaratskhelia se tornando o jogador perfeito: um ponta-esquerda trabalhador com pés absurdamente rápidos que nunca exagera na jogada, o que significa que ele agora é tão esforçado quanto eficiente.

Basicamente, quando Kvaratskhelia não está driblando os adversários, ele está constantemente pressionando-os, o que o torna um pesadelo de 90 minutos para qualquer time que tenha a infelicidade de enfrentá-lo.