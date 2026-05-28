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Kvaratskhelia UCL MVP GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Sem Copa do Mundo? Não há problema!: Khvicha Kvaratskhelia é o MVP da Liga dos Campeões desta temporada - e a estrela do PSG deve estar entre os favoritos ao Ballon d'Or

Opinion
Liga dos Campeões
K. Kvaratskhelia
PSG
Especiais e Opinião
PSG x Arsenal

Durante um episódio recente do podcast dos irmãos Kroos, “Einfach mal Luppen”, Felix revelou que, enquanto fazia anotações durante a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, ele escreveu as palavras “Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d’Or”. Toni admitiu que era tão fã do georgiano quanto Felix, mas acrescentou que havia apenas um problema: “Ele não vai ser campeão do mundo.”

Foi uma observação pertinente feita pelo ex-meio-campista do Real Madrid. A Copa do Mundo sempre tem um grande impacto na votação do Ballon d'Or, e Kvaratskhelia nem sequer tem a oportunidade de disputar o torneio deste verão na América do Norte — muito menos de levantar o troféu.

Mas será que o fracasso da Geórgia na qualificação realmente deve tirar o gênio da lateral da disputa? Afinal, não houve jogador melhor na Liga dos Campeões desta temporada, e se Kvaratskhelia fizesse mais uma exibição de sua arte no drible na final de sábado contra o Arsenal, ele não mereceria ganhar a Bola de Ouro de qualquer maneira?...

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    Apoiando a candidatura de Dembélé

    Com toda a sua humildade, Kvaratskhelia tem, na verdade, dedicado mais tempo ultimamente a defender a candidatura de Ousmane Dembélé ao Ballon d'Or do que a sua própria. "Ousmane é um jogador excepcional. Vimos isso novamente esta noite”, disse Kvaratskhelia, entusiasmado, após os dois gols de Dembélé na vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, em 14 de abril. “Ele mostrou por que ganhou a Bola de Ouro do ano passado. E ele é capaz de ganhá-la várias vezes.”

    Dembélé certamente tem chances reais de manter seu título, especialmente porque o atacante francês é titular certo de uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo deste verão.

    No entanto, é Kvaratskhelia quem tem sido o jogador de destaque do PSG até agora nesta temporada — e não Dembélé —, e o georgiano tem, sem dúvida, apresentado um desempenho ainda mais impressionante na reta final da atual campanha do que seu companheiro de equipe na segunda metade da temporada passada.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    Mudança decisiva

    Embora a Bola de Ouro abranja agora toda a temporada dos clubes, vale lembrar que, no início de 2025, Dembélé ainda era considerado um dos grandes jogadores que não correspondiam às expectativas. Foi somente ao colocá-lo no centro do ataque do PSG que Luis Enrique conseguiu revelar seu potencial de nível mundial.

    De repente, Dembélé passou de um ponta notoriamente ineficaz para um dos atacantes mais perigosos e versáteis da Liga dos Campeões, com o ex-jogador do Barcelona desempenhando um papel fundamental na primeira conquista do PSG na Liga dos Campeões, com quatro gols e cinco assistências na fase eliminatória.

    Kvaratskhelia, por outro lado, permaneceu em sua posição preferida na ala esquerda — e, mesmo assim, foi fundamental para que o PSG chegasse à segunda final consecutiva.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    "O melhor jogador do mundo"

    Nenhum jogador esteve diretamente envolvido em mais gols na Liga dos Campeões desta temporada do que Kvaratskhelia (16), que marcou 10 gols, incluindo sete somente na fase eliminatória.

    O georgiano foi absolutamente brilhante nas duas partidas da goleada por 8 a 2 sobre o Chelsea nas oitavas de final e conquistou seu terceiro prêmio consecutivo de Melhor Jogador da Partida com mais uma atuação espetacular na vitória nas quartas de final sobre o Liverpool no Parc des Princes.

    No entanto, foi provavelmente somente após a épica vitória por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique no mesmo local que Kvaratskhelia se consolidou como um dos principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro deste ano.

    “Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo e só vai ficar melhor”, elogiou a lenda holandesa Clarence Seedorf na Amazon Prime após ver o jogador de 25 anos brilhar mais do que todos em uma partida repleta de superestrelas. “Não sei se ele vai continuar na lateral esquerda, porque ele simplesmente sabe o que fazer em todas as situações.

    Ele carrega o time em certos momentos, então gosto da inteligência dele. Ele é o jogador a mais no meio-campo e também vai fazer a diferença no ataque. Ele é incrível.”

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Jogador de alto nível

    Já faz algum tempo que ficou claro que Kvaratskhelia é um dos jogadores de futebol com maior talento técnico do futebol atual. Os torcedores do Napoli ficaram tão impressionados com suas habilidades de drible que passaram a compará-lo ao seu ídolo, Diego Maradona, menos de dois meses após sua chegada discreta, vindo do Dinamo Batumi, em julho de 2022.

    Luis Enrique adora o apelido “Kvaradona” e admitiu recentemente que ele mesmo o usa. No entanto, o que ele mais gosta no georgiano não são suas habilidades, mas sua mentalidade.

    Kvaratskhelia tem uma reputação bem merecida de “jogador de grandes jogos” e Luis Enrique chegou a brincar após os dois gols do ponta contra o Nantes, em 22 de abril: “Ele se enganou hoje — achou que era a Liga dos Campeões, não foi?!”

    No entanto, embora haja uma percepção inegável de que alguns jogadores do PSG guardam suas melhores atuações para as noites europeias, esse não é de forma alguma o caso de Kvaratskhelia.

    “Khvicha tem estado em alto nível durante toda a temporada”, destacou Luis Enrique. “E não estou falando de sua qualidade ofensiva, porque todos já sabem disso. Estou falando de seu caráter, da maneira como ele se defende, independentemente da partida.” Mas nem sempre foi assim.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    A influência de Luis Enrique

    O próprio Kvaratskhelia admitiu que negligenciava suas tarefas defensivas no Napoli. “Desde que cheguei a Paris, melhorei muito nesse aspecto e também me tornei um guerreiro em campo”, disse ele ao Le Parisien no início desta temporada. “Sempre tento dar 100%, mesmo na defesa, e o técnico me ajudou a melhorar muito nesse sentido.”

    De fato, Kvaratskhelia tem se empenhado em destacar o grande impacto que Luis Enrique teve em seu desenvolvimento nos últimos 18 meses.

    "Foi a humanidade dele que mais me impressionou", revelou Kvaratskhelia em entrevista à UEFA logo após sua chegada, em janeiro, vindo do Napoli. "O papel do técnico é extremamente importante na carreira de um jogador de futebol. Quando alguém vem até você com calma e explica tudo, o jogador se esforça ainda mais para entender e ter um desempenho ainda melhor.

    "Luis Enrique faz você sentir, tanto dentro quanto fora de campo, que precisa dar tudo de si – por ele, pelo clube e por todos os torcedores. Ele trata você com muito respeito e clareza."

    O resultado final dessa relação de respeito mútuo entre jogador e técnico é Kvaratskhelia se tornando o jogador perfeito: um ponta-esquerda trabalhador com pés absurdamente rápidos que nunca exagera na jogada, o que significa que ele agora é tão esforçado quanto eficiente.

    Basicamente, quando Kvaratskhelia não está driblando os adversários, ele está constantemente pressionando-os, o que o torna um pesadelo de 90 minutos para qualquer time que tenha a infelicidade de enfrentá-lo.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Vencedor merecido

    Em entrevista ao GOAL, a lenda do Arsenal, Ray Parlour, já apontou Kvaratskhelia como o jogador do PSG com quem os comandados de Mikel Arteta devem se “preocupar” mais na final da Liga dos Campeões deste sábado, em Budapeste — e com razão.

    O “George Best georgiano” está em uma sequência de grande forma, sem precedentes. Com sua brilhante assistência para Dembélé no empate da segunda partida contra o Bayern na Allianz Arena, Kvaratskhelia se tornou o primeiro jogador a participar de gols em sete jogos consecutivos na fase eliminatória da Liga dos Campeões.

    Se ele mantiver essa sequência notável em Budapeste, quase certamente assumirá a liderança do ranking do Ballon d'Or antes da Copa do Mundo. Manter-se lá sem participar da maior competição do esporte seria obviamente difícil e, sem dúvida, dependeria do desempenho de seus principais rivais na América do Norte.

    Desde que jogadores não europeus passaram a ser elegíveis para a Bola de Ouro em 1995, quatro dos sete vencedores em “anos de Copa do Mundo” também conquistaram o troféu: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006) e Lionel Messi (2023, devido ao adiamento da Copa do Mundo de 2022). Um quinto vencedor, Luka Modric, conquistou a Bola de Ouro principalmente pelo fato de ter ganhado a Bola de Ouro na Rússia 2018.

    Kvaratskhelia pode, no entanto, se inspirar em Messi e Cristiano Ronaldo. Eles não apenas não conseguiram vencer a Copa do Mundo em 2010 e 2014, respectivamente, como também tiveram um desempenho fraco no torneio em questão — e, mesmo assim, isso não impediu que ambos terminassem em primeiro lugar na votação da Bola de Ouro.

    É claro que Kvaratskhelia talvez ainda não tenha atingido esse nível de jogo, ou talvez, mais importante ainda, de popularidade, mas a questão é que Toni Kroos ainda pode ser provado errado. Só porque Kvaratskhelia definitivamente não será campeão mundial este ano, isso não significa necessariamente que ele não ganhará a Bola de Ouro. Com mais uma exibição deslumbrante e decisiva na Liga dos Campeões desta temporada, ele se tornaria o vencedor mais merecedor.

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