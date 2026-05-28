Sem Copa do Mundo? Não há problema!: Khvicha Kvaratskhelia é o MVP da Liga dos Campeões desta temporada - e a estrela do PSG deve estar entre os favoritos ao Ballon d'Or

Em entrevista ao GOAL, a lenda do Arsenal, Ray Parlour, já apontou Kvaratskhelia como o jogador do PSG com quem os comandados de Mikel Arteta devem se “preocupar” mais na final da Liga dos Campeões deste sábado, em Budapeste — e com razão.
O “George Best georgiano” está em uma sequência de grande forma, sem precedentes. Com sua brilhante assistência para Dembélé no empate da segunda partida contra o Bayern na Allianz Arena, Kvaratskhelia se tornou o primeiro jogador a participar de gols em sete jogos consecutivos na fase eliminatória da Liga dos Campeões.
Se ele mantiver essa sequência notável em Budapeste, quase certamente assumirá a liderança do ranking do Ballon d'Or antes da Copa do Mundo. Manter-se lá sem participar da maior competição do esporte seria obviamente difícil e, sem dúvida, dependeria do desempenho de seus principais rivais na América do Norte.
Desde que jogadores não europeus passaram a ser elegíveis para a Bola de Ouro em 1995, quatro dos sete vencedores em “anos de Copa do Mundo” também conquistaram o troféu: Zinedine Zidane (1998); Ronaldo (2002); Fabio Cannavaro (2006) e Lionel Messi (2023, devido ao adiamento da Copa do Mundo de 2022). Um quinto vencedor, Luka Modric, conquistou a Bola de Ouro principalmente pelo fato de ter ganhado a Bola de Ouro na Rússia 2018.
Kvaratskhelia pode, no entanto, se inspirar em Messi e Cristiano Ronaldo. Eles não apenas não conseguiram vencer a Copa do Mundo em 2010 e 2014, respectivamente, como também tiveram um desempenho fraco no torneio em questão — e, mesmo assim, isso não impediu que ambos terminassem em primeiro lugar na votação da Bola de Ouro.
É claro que Kvaratskhelia talvez ainda não tenha atingido esse nível de jogo, ou talvez, mais importante ainda, de popularidade, mas a questão é que Toni Kroos ainda pode ser provado errado. Só porque Kvaratskhelia definitivamente não será campeão mundial este ano, isso não significa necessariamente que ele não ganhará a Bola de Ouro. Com mais uma exibição deslumbrante e decisiva na Liga dos Campeões desta temporada, ele se tornaria o vencedor mais merecedor.