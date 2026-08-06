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Sem chance! Transferência do Arsenal por Vinicius Junior está descartada, enquanto o ex-astro do Real Madrid Michael Owen vê o atacante brasileiro feliz por não ser o ‘homem principal’ ao lado de Kylian Mbappe
Taxa de transferência: quanto custaria Vinicius Jr?
É essa ambição individual, e a falta de novos termos no Santiago Bernabéu, que colocou em movimento uma surpreendente novela de transferências neste verão. Vinicius, com menos de 12 meses restantes em seu contrato, encontra-se em um importante momento de encruzilhada na carreira.
Se nenhuma renovação for assinada na capital espanhola, então o Real não terá outra escolha a não ser ouvir propostas e autorizar uma venda. O clube está, com Jose Mourinho de volta no comando, sendo encurralado.
O Arsenal aparentemente está pronto para tirar proveito disso, já que uma transferência de € 150 milhões (£ 129 mi/US$ 173 mi) é cogitada, com Mikel Arteta buscando fazer contratações de peso para um elenco que já restaurou a hegemonia nacional na Inglaterra.
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Por que a ida de Vinicius Jr para o Arsenal é improvável
Questionado se há alguma preocupação em relação a Vinicius e a um recomeço na Premier League, considerando que ele nunca atuou nessa competição antes, o ex-atacante de Liverpool e Madrid Owen, que agora ajuda apostadores do Reino Unido a comparar cassinos online como embaixador britânico do Casino.org, disse à GOAL: “Seria uma declaração de intenções. Não acho que vai acontecer. Não acho que haja qualquer chance de isso acontecer.
“Mas, se acontecesse, então seria uma contratação de impacto, sem dúvida. Um dos melhores do mundo em sua posição, se não o melhor. E provavelmente é uma posição que o Arsenal poderia reforçar. Obviamente, eles perderam [Leandro] Trossard, então é um setor. Mas eu não ficaria tão preocupado com o fato de ele não ter jogado na Premier League. Acho apenas que ele é de classe mundial e que grandes jogadores conseguem fazer isso. Eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo.”
Vinicius Jr atuando ao lado de Mbappe no Madrid
O ego pode estar desempenhando um papel no impasse de Vinicius em Madri, com o astro sul-americano ansioso para ser o protagonista em qualquer espetáculo esportivo do qual participe. No momento, Kylian Mbappe se tornou o principal “galáctico” na galáxia de estrelas do Real.
Questionado sobre se essa postura poderia jogar a favor do Arsenal, enquanto o clube tenta concretizar uma contratação de enorme impacto, Owen acrescentou: “Acho que todo mundo quer ser o cara principal. Mas não a ponto de ser o melhor jogador de um time de merda.
“Se você vai ser o segundo melhor jogador, isso significa que vai ganhar a liga o tempo todo. E acho que você não se importa com isso. Todos os grandes jogadores têm ego, querem ser os melhores e querem decidir o jogo, não há nada de novo nisso. E ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo. Mbappe também. Mas eles já jogam juntos há bastante tempo, marcaram muitos gols e têm jogado muito bem. Eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo. Não consigo ver o Arsenal contratando um jogador assim.”
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Quem o Arsenal poderia mirar como alternativa a Vinicius Jr?
Vinicius tem sido discreto quando o assunto é as discussões sobre seu próprio futuro, sem dar declarações em público. Ele apenas observa de longe enquanto a especulação cresce ao seu redor.
Ele pode estar esperando o momento certo antes de assinar um novo contrato lucrativo, que o manteria na Espanha durante os anos de auge de sua carreira, com o Arsenal acabando de mãos vazias e sendo forçado a buscar em outro lugar reforços para o lado esquerdo de seu setor ofensivo.
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