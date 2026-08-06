O ego pode estar desempenhando um papel no impasse de Vinicius em Madri, com o astro sul-americano ansioso para ser o protagonista em qualquer espetáculo esportivo do qual participe. No momento, Kylian Mbappe se tornou o principal “galáctico” na galáxia de estrelas do Real.

Questionado sobre se essa postura poderia jogar a favor do Arsenal, enquanto o clube tenta concretizar uma contratação de enorme impacto, Owen acrescentou: “Acho que todo mundo quer ser o cara principal. Mas não a ponto de ser o melhor jogador de um time de merda.

“Se você vai ser o segundo melhor jogador, isso significa que vai ganhar a liga o tempo todo. E acho que você não se importa com isso. Todos os grandes jogadores têm ego, querem ser os melhores e querem decidir o jogo, não há nada de novo nisso. E ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo. Mbappe também. Mas eles já jogam juntos há bastante tempo, marcaram muitos gols e têm jogado muito bem. Eu simplesmente não consigo ver isso acontecendo. Não consigo ver o Arsenal contratando um jogador assim.”