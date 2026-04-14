Sem cartões e partidas de 50 minutos: presidente do Napoli propõe mudanças radicais no futebol para evitar “perder a geração mais jovem”

O produtor de cinema italiano expressou especial frustração com o intervalo de 15 minutos no meio do jogo, sugerindo que os jovens telespectadores tendem a abandonar as transmissões para se dedicar a outras atividades durante o intervalo. Ele argumenta que o ritmo atual das partidas televisionadas não consegue cativar as crianças, que estão acostumadas à velocidade acelerada do futebol virtual.

Alertando para um possível declínio no interesse global, De Laurentiis afirmou: “O futebol vai perder a geração mais jovem. As partidas são muito longas. Imagine que idiotice! Você acha que meu neto de seis anos, que sabe tudo (sobre futebol) porque joga no PlayStation… ele vai fugir… e você acha que vai recuperá-lo depois de 15 minutos? Nunca! Porque ele vai para o quarto. Ele começa a jogar FIFA.”