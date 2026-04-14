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Sem cartões e partidas de 50 minutos: presidente do Napoli propõe mudanças radicais no futebol para evitar “perder a geração mais jovem”
De Laurentiis busca uma revolução
Em entrevista ao The Athletic de sua residência em Beverly Hills, De Laurentiis alertou que o futebol corre o risco de perder sua futura base de torcedores se não se adaptar aos tempos de atenção da atualidade. O proprietário do Napoli acredita que o esporte deve se tornar mais espetacular e com um ritmo mais acelerado para competir com formas de entretenimento digital, como o PlayStation. Sua visão inclui reduzir a duração das partidas para 50 minutos de tempo efetivo de jogo e introduzir mudanças significativas na regra do impedimento para incentivar mais oportunidades de gol.
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Preservando a próxima geração
O produtor de cinema italiano expressou especial frustração com o intervalo de 15 minutos no meio do jogo, sugerindo que os jovens telespectadores tendem a abandonar as transmissões para se dedicar a outras atividades durante o intervalo. Ele argumenta que o ritmo atual das partidas televisionadas não consegue cativar as crianças, que estão acostumadas à velocidade acelerada do futebol virtual.
Alertando para um possível declínio no interesse global, De Laurentiis afirmou: “O futebol vai perder a geração mais jovem. As partidas são muito longas. Imagine que idiotice! Você acha que meu neto de seis anos, que sabe tudo (sobre futebol) porque joga no PlayStation… ele vai fugir… e você acha que vai recuperá-lo depois de 15 minutos? Nunca! Porque ele vai para o quarto. Ele começa a jogar FIFA.”
Os cartões serão abolidos?
Além da duração, De Laurentiis propôs substituir os tradicionais cartões amarelos e vermelhos por um sistema de “banquinho de castigo” para aumentar as consequências esportivas imediatas das faltas. Ele acredita que isso impediria os jogadores de cometerem faltas táticas deliberadas que atrapalham o andamento da partida sem receberem punição suficiente durante o jogo.
Ele acrescentou: “Primeiro: vou reduzir de 45 minutos cada (tempo) para 25 minutos. Mas também não dá para ficar no chão e fingir como um ator! ‘AGHHHH!’, ele geme como se estivesse com dor. NÃO — você vai para fora! O que eu também farei — nunca usarei cartão vermelho e cartão amarelo. Eu diria ‘VOCÊ — saia por cinco minutos (por um cartão amarelo)!’ E ‘VOCÊ — saia por 20 minutos por um cartão vermelho!’”
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Disputa pelo título e incerteza na gestão
O Napoli ocupa atualmente a segunda posição na Série A, com 66 pontos em 32 partidas, nove pontos atrás do líder Inter, agora que a temporada entra em sua reta final. Embora o foco continue sendo diminuir essa diferença, o clube enfrenta um possível período de transição, com Antonio Conte entrando no último ano de seu contrato em meio a rumores cada vez mais intensos sobre sua possível passagem pela seleção italiana. O Partenopei tem um calendário exigente pela frente para manter sua posição no campeonato nacional, com jogos contra a Lazio e a Cremonese em abril, seguidos por confrontos contra Como, Bologna, Pisa e Udinese em maio.