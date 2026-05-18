Sem arrependimentos? O Crystal Palace, que vai disputar a final da Liga Conferência, dá o que pensar ao Nottingham Forest e a Evangelos Marinakis após a disputa pela classificação para as competições europeias

Será que os torcedores de Nottingham estarão se lamentando, questionando se não deveriam ter aceitado o destino e embarcado em sua própria busca pela glória na Conference League?

Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Palace — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Eu entendo o que você está dizendo. Mas tenho que dar muito crédito ao Forest, porque, se você olhar para a Liga Europa, eles não estavam tão longe assim. E sinto que as lesões que eles sofreram foram cruciais.

“No 1 a 0 [contra o Villa], eles foram fantásticos na primeira partida, e depois simplesmente sofreram lesões. E quando você tem três, quatro titulares importantes ausentes no time, é difícil se adaptar. E o Villa foi excelente no Villa Park.

“Mas se o Forest tivesse vencido aquela partida, eu apostaria que eles derrotariam o Freiburg na final com certeza. É assim que as coisas funcionam. Mas achei que eles foram fantásticos. E Vitor Pereira fez um trabalho excepcional. Ele assumiu o clube e manteve a equipe na Premier League, apesar de todas as lesões que sofreram.

“O que o Forest precisa é ter seus melhores jogadores, todos em forma e saudáveis. Eu assisti ao jogo contra o Newcastle — achei o Elliot Anderson magnífico. Que jogador ele é, aliás. Vocês podem perdê-lo no verão, porque os abutres vão aparecer com seus cheques gordos e coisas do tipo.

“Mas acho que tem sido uma boa temporada para o Forest. Sabemos que o proprietário [Evangelos Marinakis] é muito ambicioso e acho que na próxima temporada eles vão investir novamente e vão esperar terminar na metade superior da tabela. É por isso que gosto do proprietário, porque ele é muito ambicioso e quer que o clube tenha um desempenho cada vez melhor.”