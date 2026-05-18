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Sem arrependimentos? O Crystal Palace, que vai disputar a final da Liga Conferência, dá o que pensar ao Nottingham Forest e a Evangelos Marinakis após a disputa pela classificação para as competições europeias
Por que o Palace e o Forest trocaram de lugar
O Forest esteve na briga por uma vaga na Liga dos Campeões durante grande parte da temporada 2024-25, mas acabou tropeçando na reta final sob o comando de Nuno Espírito Santo e terminou em sétimo lugar. Em teoria, o clube deveria ter se tornado candidato à Liga Conferência graças a essa classificação no campeonato nacional.
Os Reds, no entanto, acabaram se envolvendo em uma longa saga envolvendo o Palace, John Textor, a UEFA e o Lyon. As regras de propriedade de múltiplos clubes e os prazos relativos à reestruturação na diretoria resultaram em mudanças nas formações dos torneios continentais em 2025-26.
Quando será a final da Liga Conferência?
O Palace e o Forest trocaram de lugar, com este último sendo rebaixado para a Liga Europa. Essa promoção foi recebida com grande entusiasmo no City Ground, mas os sonhos coletivos acabaram sendo frustrados pelo Aston Villa ao serem eliminados nas semifinais.
Em contrapartida, apesar da frustração inicial por ter dado um passo atrás, o Palace — superando alguns tropeços pelo caminho — chegou a uma grande final europeia, com mais um título ao seu alcance. O time enfrentará o Rayo Vallecano em Leipzig no dia 27 de maio.
Será que o Forest vai se lamentar da má sorte?
Será que os torcedores de Nottingham estarão se lamentando, questionando se não deveriam ter aceitado o destino e embarcado em sua própria busca pela glória na Conference League?
Quando essa pergunta foi feita a Morrison, o ex-atacante do Palace — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Freebets.com — disse: “Eu entendo o que você está dizendo. Mas tenho que dar muito crédito ao Forest, porque, se você olhar para a Liga Europa, eles não estavam tão longe assim. E sinto que as lesões que eles sofreram foram cruciais.
“No 1 a 0 [contra o Villa], eles foram fantásticos na primeira partida, e depois simplesmente sofreram lesões. E quando você tem três, quatro titulares importantes ausentes no time, é difícil se adaptar. E o Villa foi excelente no Villa Park.
“Mas se o Forest tivesse vencido aquela partida, eu apostaria que eles derrotariam o Freiburg na final com certeza. É assim que as coisas funcionam. Mas achei que eles foram fantásticos. E Vitor Pereira fez um trabalho excepcional. Ele assumiu o clube e manteve a equipe na Premier League, apesar de todas as lesões que sofreram.
“O que o Forest precisa é ter seus melhores jogadores, todos em forma e saudáveis. Eu assisti ao jogo contra o Newcastle — achei o Elliot Anderson magnífico. Que jogador ele é, aliás. Vocês podem perdê-lo no verão, porque os abutres vão aparecer com seus cheques gordos e coisas do tipo.
“Mas acho que tem sido uma boa temporada para o Forest. Sabemos que o proprietário [Evangelos Marinakis] é muito ambicioso e acho que na próxima temporada eles vão investir novamente e vão esperar terminar na metade superior da tabela. É por isso que gosto do proprietário, porque ele é muito ambicioso e quer que o clube tenha um desempenho cada vez melhor.”
Glasner pode se despedir com um terceiro título
Enquanto o Forest e Marinakis têm motivos para refletir, já que poderiam estar se preparando para sua própria aventura em uma final europeia, o Palace busca encerrar um ano memorável conquistando mais um título.
Depois de já ter saboreado a glória da FA Cup e do Community Shield, o reinado de Oliver Glasner — que chegará ao fim quando seu contrato no Selhurst Park expirar no verão — pode terminar da melhor maneira possível, com a conquista de mais um troféu e a garantia da classificação para a Liga Europa na temporada 2026-27.