Sem Antoine Griezmann e, em breve, também sem Julian Alvarez? O Atlético de Madrid está de olho em um atacante de destaque

Os Rojiblancos reagiram com sarcasmo e escárnio ao campeão espanhol e declararam que não pretendem, de forma alguma, ceder Álvarez. Pelo contrário, o jogador de 26 anos seria um “pilar fundamental do seu projeto”.

Apesar da posição clara dos madrilenos, o Barcelona teria feito agora uma primeira oferta por Alvarez. O jornal Mundo Deportivo noticiou na segunda-feira uma oferta de 100 milhões de euros, que teria chegado por e-mail ao clube rival.

Além do Barcelona, também o recém-coroado campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, e o campeão inglês FC Arsenal demonstrariam grande interesse em Alvarez.