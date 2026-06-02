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Sem Antoine Griezmann e, em breve, também sem Julian Alvarez? O Atlético de Madrid está de olho em um atacante de destaque

La Liga
Mercado da bola

O Atlético de Madrid estaria de olho em Victor Osimhen. Aparentemente, o clube quer se precaver para o caso de Julian Álvarez acabar deixando o time.

Recentemente, houve uma grande tensão entre o Atlético e o FC Barcelona. O motivo foram notícias na mídia de que o Barça estaria levando a sério a tentativa de contratar o artilheiro do Atlético, Álvarez, e estaria cada vez mais perto de fechar a transferência do campeão mundial argentino.

  • Os Rojiblancos reagiram com sarcasmo e escárnio ao campeão espanhol e declararam que não pretendem, de forma alguma, ceder Álvarez. Pelo contrário, o jogador de 26 anos seria um “pilar fundamental do seu projeto”.

    Apesar da posição clara dos madrilenos, o Barcelona teria feito agora uma primeira oferta por Alvarez. O jornal Mundo Deportivo noticiou na segunda-feira uma oferta de 100 milhões de euros, que teria chegado por e-mail ao clube rival.

    Além do Barcelona, também o recém-coroado campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, e o campeão inglês FC Arsenal demonstrariam grande interesse em Alvarez.

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    O Atlético reformula seu ataque: Victor Osimhen seria um dos candidatos

    Por isso, seria perfeitamente compreensível que o Atlético estivesse de olho em alternativas de alto nível. Segundo o Mundo Deportivo, o quarto colocado da última temporada teria colocado Victor Osimhen na mira.

    O nigeriano foi transferido definitivamente para o Galatasaray no verão passado, após um período de empréstimo, e foi um fator importante na conquista do bicampeonato turco. O contrato de Osimhen em Istambul vai até 2029, e uma transferência do ex-jogador do Wolfsburg provavelmente custaria algo entre 70 e 100 milhões de euros.

    No Manchester United, o jogador de 27 anos estaria supostamente no topo da lista de desejos.

    Independentemente do que acontecer com Alvarez, o Atlético precisa investir no ataque. Com a saída de Antoine Griezmann, um dos melhores artilheiros e armadores da história do clube deixa os Rojiblancos.

  • Julian Álvarez x Victor Osimhen: Estatísticas na temporada 2025/26



    Julian Alvarez

    Victor Osimhen

    Jogos no campeonato

    29

    22

    Gols/assistências no campeonato

    8/4

    15/5

    Jogos da Liga dos Campeões

    15

    10

    Gols/assistências na Liga dos Campeões

    10/4

    7/3

    Jogos de copa

    4

    1

    Gols/assistências em copas

    2/1

    -