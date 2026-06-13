"Na verdade, não é nada mal ter um marido que não está trabalhando/pensando em um clube 20 horas por dia." É o que escreve Selinay Comolli, esposa de Damien Comolli, que desde ontem deixou o cargo de diretor executivo da Juventus, ao final de uma relação que durou um ano e uma semana, em uma história no Instagram. A frase tem um duplo sentido: por um lado, a alegria da Sra. Comolli pelo tempo que o marido agora recuperou, enquanto aguarda um novo desafio profissional. Numa segunda leitura, se quisermos ser maliciosos, Selinay Comolli destaca a enorme dedicação que o marido dedicou à Juventus nos últimos 12 meses.





Vale lembrar que, entre os bastidores que vieram à tona nas últimas horas, a respeito do divórcio entre a Juventus e o dirigente francês, o Corriere della Sera relatou que Luciano Spalletti, técnico dos bianconeri, não tolerava bem a intromissão (segundo ele) da esposa de Comolli, presente não apenas à beira do campo antes de cada partida, mas também em áreas do estádio reservadas exclusivamente aos jogadores.



