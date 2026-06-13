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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Selinay Comolli, esposa de Damien Comolli, ex-diretor executivo da Juventus: “Na verdade, não é nada mal ter um marido que não está trabalhando/pensando em um clube 20 horas por dia”

Juventus

A esposa do ex-dirigente da Juventus escreve no Instagram

"Na verdade, não é nada mal ter um marido que não está trabalhando/pensando em um clube 20 horas por dia." É o que escreve Selinay Comolli, esposa de Damien Comolli, que desde ontem deixou o cargo de diretor executivo da Juventus, ao final de uma relação que durou um ano e uma semana, em uma história no Instagram. A frase tem um duplo sentido: por um lado, a alegria da Sra. Comolli pelo tempo que o marido agora recuperou, enquanto aguarda um novo desafio profissional. Numa segunda leitura, se quisermos ser maliciosos, Selinay Comolli destaca a enorme dedicação que o marido dedicou à Juventus nos últimos 12 meses.


Vale lembrar que, entre os bastidores que vieram à tona nas últimas horas, a respeito do divórcio entre a Juventus e o dirigente francês, o Corriere della Sera relatou que Luciano Spalletti, técnico dos bianconeri, não tolerava bem a intromissão (segundo ele) da esposa de Comolli, presente não apenas à beira do campo antes de cada partida, mas também em áreas do estádio reservadas exclusivamente aos jogadores.


  • O *Corsera*revelou alguns bastidores, sobretudo sobre a convivência forçada entre o agora ex-diretor executivo e Luciano Spalletti, após uma temporada de atritos e desentendimentos. O técnico atribui a Comolli uma janela de transferências desastrosa em 2025, passada tentando contratar Kolo Muani e que terminou com as contratações fracassadas de Openda e David. O mal-estar se intensificou em janeiro, quando Spalletti pediu, em vão, um atacante e, em vez disso, teve que assistir à interrupção das negociações para a renovação de Vlahovic, segundo o Corriere.


    A gota d’água foi a discussão que ocorreu diante de Elkann, quando o técnico acusou Comolli de não ter fechado a negociação envolvendo Alisson: a transação havia sido iniciada pelo próprio técnico, que conhece o goleiro desde a época da Roma, mas mesmo nessa ocasião a operação fracassou.


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