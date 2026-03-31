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World Cup trophy Christian Pulisic Edson AlvarezGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

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Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026: lista completa dos países que disputarão o torneio de futebol nos Estados Unidos, Canadá e México

Copa do Mundo
Eliminatórias Europeias
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Bélgica
Japão
Austrália
Uruguai
Colômbia
Croácia
Suíça
Marrocos
Senegal
Gana
África do Sul
Áustria
Irã
Nova Zelândia
Equador
Paraguai
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Argélia
Tunísia
Uzbequistão
Jordânia
Cabo Verde
Arábia Saudita
Catar
Panamá
Curaçao
Haiti
Suécia
Turquia
República Tcheca
Bósnia e Herzegovina

O GOAL apresenta todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026, além das equipes que podem garantir sua vaga em breve.

A Copa do Mundo de2026 contará com um total de 48 seleções pela primeira vez na história, com a FIFA optando por ampliar o formato do torneio de 32 seleções, em vigor desde a edição de 1998. Isso significa que mais seleções internacionais do que nunca se reunirão nos Estados Unidos, no Canadá e no México para o que promete ser um evento histórico.

A UEFA garantiu 16 vagas no torneio, enquanto a CAF ficou com nove e a AFC com oito. Haverá um mínimo de seis vagas para a CONMEBOL e a CONCACAF, enquanto a OFC tem uma vaga garantida pela primeira vez. As duas vagas restantes serão decididas por meio das repescagens intercontinentais.

Aqui, o GOAL traz para você todas as seleções que se classificaram para a Copa do Mundo de 2026:

  • Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

    (Clique na equipe para ler sobre sua campanha nas eliminatórias)

    SeleçãoConfederaçãoClassificada em
    CanadáCONCACAFAnfitriões
    MéxicoCONCACAFAnfitriões
    Estados UnidosCONCACAFAnfitriões
    JapãoAFC20 de março de 2025
    Nova ZelândiaOFC24 de março de 2025
    IrãAFC25 de março de 2025
    ArgentinaCONMEBOL25 de março de 2025
    UzbequistãoAFC5 de junho de 2025
    Coreia do SulAFC5 de junho de 2025
    JordâniaAFC5 de junho de 2025
    AustráliaAFC10 de junho de 2025
    BrasilCONMEBOL10 de junho de 2025
    EquadorCONMEBOL10 de junho de 2025
    UruguaiCONMEBOL4 de setembro de 2025
    ParaguaiCONMEBOL4 de setembro de 2025
    ColômbiaCONMEBOL4 de setembro de 2025
    MarrocosCAF5 de setembro de 2025
    TunísiaCAF8 de setembro de 2025
    EgitoCAF8 de outubro de 2025
    ArgéliaCAF9 de outubro de 2025
    GanaCAF12 de outubro de 2025
    Cabo VerdeCAF13 de outubro de 2025
    África do SulCAF14 de outubro de 2025
    CatarAFC14 de outubro de 2025
    InglaterraUEFA14 de outubro de 2025
    Arábia SauditaAFC14 de outubro de 2025
    SenegalCAF14 de outubro de 2025
    Costa do MarfimCAF14 de outubro de 2025
    FrançaUEFA13 de novembro de 2025
    CroáciaUEFA14 de novembro de 2025
    PortugalUEFA16 de novembro de 2025
    NoruegaUEFA16 de novembro de 2025
    AlemanhaUEFA17 de novembro de 2025
    Países BaixosUEFA17 de novembro de 2025
    ÁustriaUEFA18 de novembro de 2025
    BélgicaUEFA18 de novembro de 2025
    EscóciaUEFA18 de novembro de 2025
    EspanhaUEFA18 de novembro de 2025
    SuíçaUEFA18 de novembro de 2025
    CuraçaoCONCACAF18 de novembro de 2025
    HaitiCONCACAF18 de novembro de 2025
    PanamáCONCACAF18 de novembro de 2025
    SuéciaUEFA31 de março de 2026
    TurquiaUEFA31 de março de 2026
    República TchecaUEFA31 de março de 2026
    Bósnia e HerzegovinaUEFA31 de março de 2026
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  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Bósnia e Herzegovina

    Data de qualificação:31 de março de 2026
    Classificado como:Vencedores da Repescagem A da UEFA
    Último torneio:2014

    Pela segunda vez na história, a Bósnia e Herzegovina vai à Copa do Mundo depois de se tornar a mais recente seleção a condenar a Itália à derrota na repescagem, após as derrotas para a Suécia e a Macedônia do Norte que impediram a Azzurra de se classificar em 2018 e 2022, respectivamente.

    A vitória da Bósnia nos pênaltis sobre os tetracampeões veio logo após outra vitória nos pênaltis sobre o País de Gales, partida em que o experiente atacante e capitão Edin Dzeko desempenhou um papel fundamental, buscando encerrar a carreira com chave de ouro.

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  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    República Tcheca

    Data de qualificação:31 de março de 2026
    Classificado como:Vencedores da Repescagem D da UEFA
    Último torneio:2006

    Depois de não conseguir se classificar para nenhuma das quatro Copas do Mundo anteriores, as esperanças da Tchequia de retornar ao torneio pareciam sombrias, apesar da classificação para as repescagens em novembro. O experiente técnico Miroslav Koubek foi convocado para comandar as partidas da repescagem em março, e a equipe conseguiu superar tanto a Irlanda quanto a Dinamarca nos pênaltis, após empates consecutivos por 2 a 2.

    Longe da equipe repleta de estrelas que brilhou na década de 2000, a Tchequia é um time muito mais pragmático, contando com o atacante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, como principal responsável pelos gols no ataque.

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  • Türkiye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Turquia

    Data de qualificação:31 de março de 2026
    Classificado como:Vencedores da Repescagem C da UEFA
    Último torneio:2002

    Surpreendentemente, a Turquia não se classificava para a Copa do Mundo desde que conquistou o sensacional terceiro lugar em 2002, mas as vitórias nas repescagens contra a Romênia e o Kosovo garantiram que a equipe de Vincenzo Montella ocupe seu lugar no Grupo D, ao lado dos co-anfitriões Estados Unidos, neste verão.

    Espera-se que os jovens Arda Güler e Kenan Yildiz liderem a equipe que chegou às quartas de final da Euro 2024, em busca de recuperar o tempo perdido no cenário mundial.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    Suécia

    Data de qualificação:31 de março de 2026
    Classificado como:Vencedores da Repescagem B da UEFA
    Último torneio:2018

    A Suécia passou por uma campanha de qualificação desastrosa, o que levou à demissão do técnico Jon Dahl Tomasson, substituído por Graham Potter. O ex-técnico do Chelsea conseguiu, então, motivar seus jogadores para as repescagens depois que os escandinavos conseguiram se classificar, e liderados por quatro gols de Viktor Gyokeres, eles derrotaram a Ucrânia e a Polônia para garantir uma vaga no torneio deste verão.

    Gyokeres espera contar com a companhia de Alexander Isak, que está recuperado, no ataque na América do Norte, enquanto Anthony Elanga e Roony Bardghji são outras opções ofensivas para uma equipe que provavelmente precisará contar com seus atacantes para garantir as vitórias.

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  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    Haiti

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo C da CONCACAF
    Último torneio:1974

    O Haiti encerrou uma espera de 51 anos para se classificar para sua segunda participação na Copa do Mundo de forma espetacular, ao derrotar Honduras e Costa Rica e conquistar a liderança do Grupo C da CONCACAF. O craque Duckens Nazon impulsionou a campanha dos Les Grenadiers e, se não fosse pela notável classificação de Curaçao, o Haiti seria a história incontestável da região.

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  • Curaçao footballGetty

    Curaçao

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo B da CONCACAF
    Último torneio:Estreia

    Curaçao, com uma população de apenas 156.115 habitantes, tornou-se a menor nação a se classificar para a Copa do Mundo após garantir um empate com a Jamaica na última rodada e conquistar o Grupo B da CONCACAF. Esta será a primeira participação do país no torneio, com a equipe liderada pelo ex-jogador da base do Manchester United, Tahith Chong.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    Panamá

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo A da CONCACAF
    Último torneio:2018

    O Panamá está de volta à Copa do Mundo após ficar de fora do torneio em 2022, ao liderar o Grupo A da CONCACAF à frente do Suriname. José Fajardo e Cecilio Waterman tiveram um papel fundamental ao ajudar os Los Canaleros a superar as adversidades e retornar ao cenário mundial.

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  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Bélgica

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo I da UEFA
    Último torneio:2022

    Os dias da “geração de ouro” da Bélgica podem ter chegado ao fim, mas ainda há muito o que admirar nesta versão dos Diabos Vermelhos. Jovens estrelas como Jeremy Doku e Charles De Ketelaere estão à altura do desafio com a ajuda da velha guarda, que conta com nomes como Kevin De Bruyne e Leandro Trossard.

    A Bélgica superou o País de Gales e conquistou o primeiro lugar no Grupo I graças a uma goleada de 7 a 0 sobre Liechtenstein na última rodada.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP

    Áustria

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo H da UEFA
    Último torneio:1998

    Com Ralf Rangnick no comando, a Áustria voltou a ser uma força de peso no futebol internacional europeu. A equipe era uma das favoritas entre muitos torcedores neutros na Euro 2024 e agora vai disputar sua primeira Copa do Mundo do século XXI.

    Precisou de um empate no final da partida em casa contra a Bósnia e Herzegovina, na última partida da fase de grupos, para garantir a classificação, com Marko Arnautovic marcando oito gols — um número superado apenas pelos 16 gols de Erling Haaland em toda a UEFA.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

    Espanha

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo E da UEFA
    Último torneio:2022

    Ninguém duvidava realmente que a Espanha, atual campeã europeia, chegaria à Copa do Mundo, mas teve que esperar até a última rodada para ter a confirmação disso. Mesmo assim, apenas uma derrota por sete gols para a Turquia, segunda colocada, teria feito com que perdessem a liderança na reta final.

    O atacante da Real Sociedad e herói da Euro 2024, Mikel Oyarzabal, continuou suas proezas internacionais, registrando o terceiro maior número de contribuições para gols entre todos os jogadores nas eliminatórias europeias, atrás apenas de Erling Haaland e Memphis Depay.

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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Escócia

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo C da UEFA
    Último torneio:1998

    Finalmente, a longa espera da Escócia para voltar a disputar uma Copa do Mundo chegou ao fim. E eles encerraram um jejum de 28 anos de uma forma e tanto.

    A Tartan Army de Steve Clarke chegou à última rodada das eliminatórias precisando vencer a Dinamarca, que já teria garantido sua vaga com um empate. A Escócia estava empatada em 2 a 2 contra a Dinamarca, que jogava com 10 homens, ao entrar nos acréscimos, antes que gols sensacionais de Kieran Tierney e Kenny McLean garantissem a vitória por 4 a 2 e a única vaga automática do Grupo C.

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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Suíça

    Data de qualificação:18 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo B da UEFA
    Último torneio:2022

    A Suíça terminou em primeiro lugar em um grupo de qualificação competitivo que também contava com a Eslovênia, a Suécia, que ficou abaixo do esperado, e a surpresa Kosovo. A equipe havia praticamente garantido sua vaga na penúltima rodada, mas teve que esperar até a última rodada para que sua classificação fosse oficialmente confirmada.

    Liderados pelo brilhantismo de Granit Xhaka no meio-campo, os suíços acreditam em suas chances como um dos azarões de 2026.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    Países Baixos

    Data de qualificação:17 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo G da UEFA
    Último torneio:2022

    A seleção holandesa de Ronald Koeman terminou com três pontos de vantagem sobre a Polônia no Grupo G, garantindo a classificação automática. Bastava apenas mais um ponto na oitava e última partida, mas a equipe fez questão de garantir a classificação em grande estilo ao golear a Lituânia por 4 a 0 em Amsterdã.

    O atacante Memphis Depay, que joga no Brasil, marcou oito gols nas eliminatórias e, com isso, tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do país. No total, os holandeses marcaram 27 gols, com uma média de 3,4 gols por jogo, e esperam levar esse poder de ataque para a fase final.

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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alemanha

    Data de qualificação:17 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo A da UEFA
    Último torneio:2022

    Os tetracampeões mundiais não começaram bem esta campanha e a classificação automática foi decidida na última rodada, já que a Eslováquia teria conquistado o Grupo A da UEFA com uma vitória sobre a Alemanha na última rodada. No entanto, a Alemanha não vacilou quando precisava e goleou por 6 a 0, garantindo sua vaga.

    Depois de ter sido a seleção mais consistente da Copa do Mundo por décadas, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos nos dois últimos torneios, não conseguindo passar da primeira fase desde que conquistou o troféu pela última vez, em 2014. Julian Nagelsmann lidera uma nova equipe jovem que busca restaurar as glórias do passado.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    Noruega

    Data de qualificação:16 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo I da UEFA
    Último torneio:1998

    A Noruega garantiu sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo desde 1998 com uma vitória por 4 a 1 sobre a Itália, que assegurou o primeiro lugar no Grupo I. Erling Haaland marcou duas vezes na vitória e liderará a equipe no próximo verão na América do Norte.

    A Noruega não terá falta de confiança após uma campanha de qualificação que rendeu oito vitórias em oito jogos e 37 gols. Haaland marcou 16 deles e será a principal ameaça da Noruega. No entanto, Stale Solbakken também conta com muitos outros jogadores talentosos em seu elenco e pode contar com nomes como Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa e Alexander Sorloth.

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  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portugal

    Data de qualificação:16 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo F da UEFA
    Último torneio:2022

    A equipe de Roberto Martinez garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada de 9 a 1 sobre a Armênia, resultado alcançado sem o capitão Cristiano Ronaldo. O astro português estava suspenso para a última partida da fase de grupos, após receber um cartão vermelho contra a Irlanda, mas sua ausência não foi sentida, já que os jogadores de Martinez confirmaram sua vaga na competição.

    Bruno Fernandes e João Neves marcaram três gols cada um na vitória esmagadora, e a profundidade do elenco de Portugal significa que muito será esperado da equipe nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Ronaldo já anunciou que esta será sua última Copa do Mundo, mas ele perderá pelo menos uma partida da fase de grupos devido à suspensão após seu cartão vermelho.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Croácia

    Data de qualificação:14 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo L da UEFA
    Último torneio:2022

    A Croácia chegou pelo menos às semifinais em cada uma das duas últimas Copas do Mundo, e o capitão veterano Luka Modric terá uma última chance de brilhar no cenário mundial depois de novamente liderar sua seleção em uma campanha de qualificação na qual o time ficou invicto para garantir sua vaga para o verão.

    Modric conta com muitos outros jogadores experientes ao seu lado no elenco, incluindo Ivan Perisic e Mateo Kovacic, embora uma nova geração, liderada pelo zagueiro do Manchester City Josko Gvardiol, esteja começando a contribuir de forma mais regular.

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  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    França

    Data de qualificação:13 de novembro de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo D da UEFA
    Último torneio:2022

    A França garantiu a classificação com uma rodada de antecedência graças à vitória por 4 a 0 sobre a Ucrânia. Os jogadores de Didier Deschamps permanecem invictos no grupo, antes do último confronto contra o Azerbaijão, e possuem um ataque de grande poder de fogo.

    Kylian Mbappé continua sendo o principal destaque, mas Hugo Ekitike marcou seu primeiro gol pela seleção contra a Ucrânia, e Deschamps também conta com jogadores como Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué. O técnico campeão da Copa do Mundo já confirmou que deixará o cargo após o torneio de 2026 e espera se despedir em grande estilo, com sua equipe mais uma vez no topo.

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  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    Costa do Marfim

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo F da CAF
    Último torneio:2014

    Para uma nação que revelou tantos jogadores de futebol de alto nível ao longo dos anos, é incrível que a Costa do Marfim não participe de uma Copa do Mundo desde a edição de 2014 no Brasil.

    No entanto, eles terão a chance de corrigir alguns erros das eliminatórias anteriores em 2026, após superar o Gabão e conquistar o primeiro lugar no Grupo F da CAF, somando 26 pontos de 30 possíveis para superar Pierre-Emerick Aubameyang e companhia.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    Senegal

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo B da CAF
    Último torneio:2022

    Os Leões de Teranga precisaram dar o seu melhor para superar a forte concorrência da República Democrática do Congo no Grupo B da CAF, conquistando sete vitórias e três empates em suas 10 partidas das eliminatórias para avançar para a Copa do Mundo.

    O Senegal selou sua classificação com uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Mauritânia diante de uma animada torcida local, dando início à festa em Dakar. Contando com nomes como Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye e Pape Matar Sarr, a seleção pode ser uma das favoritas na América do Norte.

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  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Arábia Saudita

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo B da quarta fase da AFC
    Último torneio:2022

    A equipe responsável pela maior zebra da Copa do Mundo de 2022, quando a Arábia Saudita derrotou a Argentina — que acabaria sendo campeã — em sua estreia, fará parte oficialmente da edição de 2026 após superar as dificuldades das eliminatórias da AFC.

    Forçada a disputar a quarta fase, a equipe de Hervé Renard entrou em campo contra o Iraque precisando de um empate, sabendo que seus adversários a ultrapassariam no grupo de três equipes caso vencessem. Mas os Falcões Verdes conseguiram arrancar um empate por 0 a 0, garantindo assim a última vaga automática da Ásia.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-LAT-ENGAFP

    Inglaterra

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo K da UEFA
    Último torneio:2022

    Como era de se esperar, a Inglaterra não teve dificuldades em seu grupo de qualificação sob o comando do novo técnico Thomas Tuchel, avançando para a fase final da Copa do Mundo com um histórico perfeito, sem sequer sofrer um gol. Os Três Leões, liderados pelo poder ofensivo de Harry Kane, mantiveram uma média de três gols por jogo até garantirem sua vaga na América do Norte.

    A classificação foi mera formalidade para os campeões de 1966, que buscam conquistar a glória mundial em solo estrangeiro pela primeira vez.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    Qual deles?

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo A da quarta fase da AFC
    Último torneio:2022

    As Copas do Mundo parecem ser como os ônibus de Londres para o Catar, que não havia participado de nenhuma até ser o anfitrião em 2022 e agora se classificou para a edição de 2026 em solo estrangeiro. Depois de avançar para a quarta fase das eliminatórias asiáticas, o país teve que afastar a concorrência de Omã e dos Emirados Árabes Unidos para garantir a classificação para a fase final.

    Tudo se resumiu a uma espécie de repescagem contra os Emirados Árabes Unidos, na qual o Catar precisava vencer, e venceu no último minuto para garantir sua vaga na América do Norte.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    África do Sul

    Data de qualificação:14 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo C da CAF
    Último torneio:2010

    Pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010, a África do Sul disputará uma Copa do Mundo masculina. A Bafana Bafana abriu uma vantagem confortável no Grupo C das eliminatórias logo no início, embora um tropeço na reta final das últimas janelas internacionais tenha levado a classificação para a última rodada.

    A equipe conseguiu vencer Ruanda por 3 a 0 na última partida, garantindo a liderança do grupo à frente de Nigéria e Benin, o que provocou comemorações frenéticas ao encerrar 16 anos de ausência do maior torneio internacional do futebol.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPVAFP

    Cabo Verde

    Data de qualificação:13 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo D da CAF
    Último torneio:Estreia

    Seguindo os passos da Jordânia e do Uzbequistão, Cabo Verde tornou-se a terceira nação a garantir sua primeira participação na Copa do Mundo em 2026. Mais impressionante ainda, é o segundo país com menor população a se classificar nos 95 anos de história do torneio, atrás apenas da Islândia em 2018.

    A nação insular na costa oeste da África também conseguiu isso com estilo. Venceu sete das dez partidas das eliminatórias para liderar o Grupo D da CAF, à frente de uma seleção de Camarões que conta com jogadores de muito mais renome. Por exemplo, Dailon Livramento, artilheiro da equipe nas eliminatórias com quatro gols, está emprestado na temporada 2025-26 pelo Hellas Verona ao pouco conhecido clube da Liga Portugal, Casa Pia.

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  • Mohammed Kudus Ghana 2024Getty Images

    Gana

    Data de qualificação:12 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo I da CAF
    Último torneio:2022

    Depois de não conseguir se classificar para a Copa Africana das Nações de 2025, as expectativas eram relativamente baixas para Gana na fase de qualificação para a Copa do Mundo, mas a equipe de Otto Addo se recuperou de forma impressionante e chegou à fase final pela quinta vez desde sua estreia em 2006.

    As estrelas da Premier League Antoine Semenyo e Mohammed Kudus — que marcou o gol da vitória contra as Comores para garantir a classificação — devem liderar o ataque das Estrelas Negras, que buscam evitar uma terceira eliminação consecutiva na fase de grupos.

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  • Algeria 2025Getty Images

    Argélia

    Data de qualificação:9 de outubro de 2025
    Classificado como: Vencedor do Grupo G da CAF
    Último torneio:2014

    A Argélia disputará a Copa do Mundo pela primeira vez em 12 anos quando Riyad Mahrez e companhia chegarem à América do Norte no próximo verão. 

    Em 2014, a seleção chegou às oitavas de final, onde foi derrotada pela Alemanha. A equipe disputou outros três torneios como nação independente, sendo eliminada na fase de grupos em 1982, 1986 e 2010. Este último, é claro, incluiu um infame empate em 0 a 0 com a Inglaterra. 

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    Egito

    Data de qualificação:8 de outubro de 2025
    Classificado como:Vencedor do Grupo A da CAF
    Último torneio:2018

    O Egito estará de volta à Copa do Mundo em 2026, após não ter conseguido se classificar para a competição no Catar há quatro anos. Em 2018, o Egito foi eliminado na fase de grupos após terminar em último lugar no Grupo A, perdendo todas as três partidas que disputou. 

    Os norte-africanos disputaram três torneios mundiais no total e avançaram para além da fase de grupos apenas uma vez, em 1934. A edição de 2026 poderá ser a última participação do lendário jogador do Liverpool, Mohamed Salah, na Copa do Mundo, e o atacante espera conquistar um resultado memorável para seu país.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWAFP

    Tunísia

    Data de qualificação:8 de setembro de 2025
    Classificado como:Vencedor do Grupo H da CAF
    Último torneio:2022

    A Tunísia estará de volta à Copa do Mundo em 2026, após ter sido eliminada na fase de grupos em 2022. A seleção venceu uma partida naquele torneio, derrotando a França por 1 a 0. 

    Os norte-africanos disputaram seis torneios mundiais no total, mas nunca passaram da fase de grupos; eles buscarão chegar às oitavas de final pela primeira vez no próximo verão. 

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  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    Marrocos

    Data de qualificação:5 de setembro de 2025
    Classificado como:Vencedor do Grupo E da CAF
    Último torneio:2022

    Marrocos retornará ao cenário mundial em 2026 após passar com facilidade pela fase de qualificação e garantir uma das nove vagas da CAF no torneio do próximo verão. 

    A primeira seleção africana a se classificar conta com um elenco de qualidade e buscará repetir a campanha que a levou às semifinais em 2022, com nomes como Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss e Nayef Aguerd liderando a equipe.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Colômbia

    Data de qualificação:4 de setembro de 2025
    Classificado como:Terceiro lugar da CONMEBOL
    Último torneio:2018

    A Colômbia está de volta à Copa do Mundo após a vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia em setembro, que garantiu o retorno à competição da qual participou pela última vez em 2018. 

    O ícone James Rodríguez continua deixando sua marca, enquanto a equipe agora conta também com grandes talentos como Luis Díaz, do Bayern de Munique, Jhon Durán, do Fenerbahçe, e Jhon Arias, do Wolverhampton. Os Cafeteros esperam ir um passo além de sua melhor participação no torneio, em 2014, quando chegaram às quartas de final.

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  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Paraguai

    Data de qualificação:4 de setembro de 2025
    Classificado como:6º lugar na CONMEBOL
    Último torneio:2010

    A espera de 16 anos do Paraguai pelo retorno à Copa do Mundo chegou ao fim após a seleção garantir uma das seis primeiras colocações nas eliminatórias da CONMEBOL. Miguel Almirón, do Atlanta United, é a maior estrela da equipe, que espera repetir o feito de 2010, quando chegou às quartas de final antes de ser eliminada pela Espanha.

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  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uruguai

    Data de qualificação:4 de setembro de 2025
    Classificado como:Quarto lugar na CONMEBOL
    Último torneio:2022

    Os bicampeões mundiais garantiram a classificação após derrotar o Peru em setembro. Federico Valverde, do Real Madrid, lidera uma equipe que também conta com Darwin Núñez e Ronald Araújo, todos comandados pelo lendário técnico Marcelo Bielsa.

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  • Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Equador

    Data de qualificação:10 de junho de 2025
    Classificado como:Segundo colocado da CONMEBOL
    Último torneio:2022

    O Equador teve que esperar até 2002 para fazer sua estreia na Copa do Mundo, mas 2026 marcará sua quinta participação na fase final, após uma campanha de qualificação em que superou uma dedução de três pontos para garantir uma colocação entre os seis primeiros na tabela da CONMEBOL.

    Moises Caicedo é a estrela de uma seleção em ascensão, e há grandes esperanças de que ela chegue às oitavas de final pela segunda vez na história.

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Brasil

    Data de qualificação:10 de junho de 2025
    Classificado como:Quinto lugar da CONMEBOL
    Último torneio:2022

    O Brasil manteve seu histórico perfeito de classificação, garantindo sua 23ª participação consecutiva no maior evento esportivo do mundo.

    Apesar do sucesso em chegar ao torneio, a Seleção não vence o título desde 2002 — um longo jejum para os pentacampeões, que continuam sendo a nação mais condecorada desde o início da Copa do Mundo, em 1930.

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  • Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Austrália

    Data de qualificação:10 de junho de 2025
    Classificado como:Terceira fase da AFC, segundo lugar do Grupo C
    Último torneio:2022

    A Austrália está em sua sexta Copa do Mundo consecutiva após derrotar a Arábia Saudita e garantir a última vaga automática no Grupo C da AFC.

    Os Socceroos contam com um elenco bastante experiente, mas têm alguns talentos em ascensão que podem estar prontos a tempo para 2026.

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  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Jordânia

    Data de qualificação:5 de junho de 2025
    Classificado como:Terceira fase da AFC, segundo lugar do Grupo B
    Último torneio:Estreia

    A Jordânia se classificou para a sua primeira Copa do Mundo após derrotar o Iraque em junho de 2025, garantindo assim uma das duas primeiras posições no Grupo B da terceira fase das eliminatórias da AFC.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Coreia do Sul

    Data de qualificação:5 de junho de 2025
    Classificado como:Vencedores do Grupo B da terceira fase da AFC
    Último torneio:2022

    A Coreia do Sul se classificou para sua 11ª Copa do Mundo consecutiva e busca melhorar o desempenho em relação ao último torneio, quando foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final.

    Com jogadores como Son Heung-min, do Tottenham, Hwang Hee-chan, do Wolves, Kim Min-jae, do Bayern de Munique, e Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, a Coreia do Sul espera avançar mais no torneio.

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  • Uzbekistan qualify for the 2026 World CupGetty Images

    Uzbequistão

    Data de qualificação:5 de junho de 2025
    Classificado como:Terceira fase da AFC, segundo lugar do Grupo A
    Último torneio:Estreia

    O Uzbequistão se classificou para sua primeira Copa do Mundo, tendo terminado entre os dois primeiros colocados do Grupo A da terceira fase das eliminatórias da AFC.

    Após o colapso da União Soviética, o Uzbequistão não viu sua seleção nacional participar de uma campanha de qualificação para a Copa do Mundo até 1997. Agora, o país está a caminho da Copa do Mundo de 2026.

  • Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Argentina

    Data de qualificação:25 de março de 2025
    Classificado como:Vencedores da CONMEBOL
    Último torneio:2022

    Nunca houve dúvidas, mas a Argentina poderá oficialmente defender seu título em 2026 após garantir a classificação nas eliminatórias da CONMEBOL.

    A Albiceleste buscará o quarto título e pode se tornar o primeiro país, desde o Brasil em 1962, a revalidar o troféu naquela que certamente será a última Copa do Mundo de Lionel Messi.

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  • Iran v UAE: Group C - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Irã

    Data de qualificação: 25 de março de 2025 
    Classificado como: Vencedores do Grupo A da terceira fase da AFC
    Último torneio: 2022

    O Irã garantiu sua vaga na quarta Copa do Mundo consecutiva e busca passar da fase de grupos na fase final pela primeira vez em sua história.

    Mehdi Taremi continua marcando gols aos 32 anos e terá novamente a missão de liderar a Seleção Iraniana na América do Norte.

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  • Chris Wood New Zealand World Cup 2026 qualificationGetty

    Nova Zelândia

    Data de qualificação:24 de março de 2025
    Classificado como:Vencedores das eliminatórias da OFC
    Último torneio:2010

    Os All Whites irão disputar a Copa do Mundo pela terceira vez em sua história após garantirem a classificação na chave da OFC.

    A Nova Zelândia já disputou as Copas do Mundo de 1982 e 2010, então o atual elenco — liderado pelo artilheiro Chris Wood, estrela do Nottingham Forest — estará ansioso para marcar presença após uma ausência de 16 anos.

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  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Japão

    Data de qualificação:20 de março de 2025
    Classificado como:Vencedor do Grupo C da terceira fase da AFC
    Último torneio:2022

    O Japão se classificou para a sétima Copa do Mundo consecutiva, garantindo sua vaga ao terminar em primeiro lugar no seu grupo na terceira fase das eliminatórias da AFC.

    Com nomes como Takefusa Kubo, Wataru Endo, Kaoru Mitoma e Ritsu Doan em suas fileiras, os Samurai Blue esperam ir além das oitavas de final pela primeira vez.

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  • Alphonso Davies Canada Copa America 2024Getty Images

    Canadá

    Data de qualificação:14 de fevereiro de 2023
    Qualificado como:Anfitriões
    Último torneio:2022

    O Canadá participará da Copa do Mundo masculina pela terceira vez em sua história, graças ao fato de ser um dos co-anfitriões do torneio. A edição de 2026 será seu segundo torneio consecutivo, após ter disputado o Catar 2022.

    Com jogadores como Alphonso Davies, Stephen Eustaquio e Jonathan David em suas fileiras, o Canadá estará ansioso para fazer história em casa, passando da fase de grupos.

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  • Edson Alvarez Mexico 2024Getty Images

    México

    Data de qualificação:14 de fevereiro de 2023
    Qualificado como:Anfitriões
    Último torneio:2022

    A edição de 2026 da Copa do Mundo será a terceira vez que o México atuará como país anfitrião, tendo já sediado torneios icônicos em 1970 e 1986.

    A seleção mexicana está bem acostumada ao palco da Copa do Mundo e esta será sua 18ª participação. No entanto, o time nunca passou das quartas de final e buscará surpreender as expectativas com uma verdadeira investida em busca da glória.

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  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Estados Unidos

    Data de qualificação:14 de fevereiro de 2023
    Qualificado como:Anfitriões
    Último torneio:2022

    Assim como o Canadá e o México, os Estados Unidos estão automaticamente classificados para a Copa do Mundo de 2026 por serem co-anfitriões. Será a 12ª participação da seleção americana nesta competição, e os torcedores esperam que a equipe consiga avançar mais na fase eliminatória desta vez.

    Contando com estrelas como Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams, a equipe de Mauricio Pochettino está discretamente confiante em sua capacidade de enfrentar as melhores seleções do mundo, apesar de algumas decepções recentes em torneios.

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