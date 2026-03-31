Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026: lista completa dos países que disputarão o torneio de futebol nos Estados Unidos, Canadá e México

A Copa do Mundo de2026 contará com um total de 48 seleções pela primeira vez na história, com a FIFA optando por ampliar o formato do torneio de 32 seleções, em vigor desde a edição de 1998. Isso significa que mais seleções internacionais do que nunca se reunirão nos Estados Unidos, no Canadá e no México para o que promete ser um evento histórico.

A UEFA garantiu 16 vagas no torneio, enquanto a CAF ficou com nove e a AFC com oito. Haverá um mínimo de seis vagas para a CONMEBOL e a CONCACAF, enquanto a OFC tem uma vaga garantida pela primeira vez. As duas vagas restantes serão decididas por meio das repescagens intercontinentais.

Aqui, o GOAL traz para você todas as seleções que se classificaram para a Copa do Mundo de 2026: