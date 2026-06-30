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Memphis Depay, Nigel de Jong, Ronald KoemanIMAGO/Voetbalzone

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Selecionar? Será que ainda veremos esses cinco jogadores, que somam 367 partidas pela seleção, vestindo a camisa da Seleção Holandesa?

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Países Baixos x Marrocos
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Para a seleção holandesa, a Copa do Mundo de 2026 terminou em grande decepção. A meta era chegar às semifinais, com a ambição de se tornar campeã mundial. No entanto, a Seleção Holandesa foi eliminada já nas oitavas de final, onde o Marrocos se mostrou superior. É de se esperar que Ronald Koeman deixe o cargo de técnico e que a seleção passe por uma reformulação sob o comando de um novo técnico. O Voetbalzone lista quais jogadores podem ter disputado sua última partida pela Seleção Holandesa.

Caso Koeman realmente deixe o cargo de técnico da seleção holandesa, caberá a Nigel de Jong, diretor de Futebol de Alto Nível da KNVB, nomear um sucessor adequado. Dias após a eliminação da Copa do Mundo, um nome em particular se destaca como possível sucessor: Arne Slot. O técnico de 47 anos foi demitido do Liverpool no final de maio e atualmente está sem clube.

“Eu ligaria imediatamente para Arne Slot”, escreve Hans Kraay Júnior em sua coluna para a revista Voetbal International. Martijn Krabbendam também destaca o nome de Slot como possível novo técnico da seleção em sua função de observador da Seleção Holandesa na revista semanal. Koeman manteve por muito tempo vários jogadores experientes no elenco. Alguns provavelmente se aposentarão por conta própria, enquanto outros desaparecerão de cena após anos sendo convocados.


  • Marten de RoonGetty

    Marten de Roon (44 partidas pela seleção)

    Ao anunciar sua convocação para a Copa do Mundo, Koeman causou surpresa ao convocar novamente Marten de Roon. O meio-campista, que não disputava uma partida pela Seleção Holandesa há mais de dois anos, voltou a chamar a atenção do técnico, em parte devido à grave lesão no joelho de Jerdy Schouten. De Roon entrou em campo nos últimos dez minutos da derrota para o Marrocos e percebeu, após o jogo, que provavelmente havia disputado sua última Copa do Mundo pela Holanda.

    “Devia ter sido a última dança. Mas termina em uma grande decepção. É preciso engolir isso e ligar para as crianças; talvez assim consiga esboçar um pequeno sorriso.” Quando questionado se havia disputado sua última partida na Copa do Mundo, ele foi claro. “Acho que sim, sim.” É bem provável que um novo técnico opte por uma visão de longo prazo, o que faria com que De Roon voltasse a ficar de fora.


    • Publicidade
  • Wout WeghorstImago

    Wout Weghorst (53 partidas pela seleção)

    O fato de Wout Weghorst já ter garantido desde cedo uma vaga na seleção de Koeman para a Copa do Mundo, apesar de uma temporada decepcionante no Ajax, causou certa surpresa. Na fase final do torneio mundial, o atacante teve que se contentar com um papel de reserva, mas contra o Marrocos ele provou mais uma vez que vale ouro quando entra como substituto.

    Weghorst mal havia entrado em campo quando desviou de cabeça um passe longo de Bart Verbruggen na direção de Crysencio Summerville. Deitado no chão, o ponta-direita cruzou para Cody Gakpo, que avançava, e este chutou com força: 1 a 0. No fim das contas, isso não foi suficiente. O Marrocos empatou nos minutos finais e, após uma sequência insana de pênaltis, acabou levando a melhor.

    Após a partida, Weghorst, em lágrimas, conversou com a repórter da SBS6, Noa Vahle. “Vou fazer 34 anos neste verão, então acho que essa foi minha última chance de conquistar essa taça. Queríamos tanto alcançar algo que nosso país ainda não havia conseguido. É uma pena que, mais uma vez, não tenhamos conseguido.”

    Weghorst ainda pode ser valioso para a Seleção Holandesa como reserva rumo ao Euro 2028. No entanto, quando esse torneio começar, ele já terá quase 36 anos. Além disso, é bem possível que, nesse meio tempo, surjam alternativas mais jovens e melhores.


  • Nathan AkéIMAGO

    Nathan Aké (62 partidas pela seleção)

    Durante anos, Nathan Aké foi um titular indiscutível sob o comando de Koeman, mas depois que o zagueiro central começou a ter cada vez menos tempo de jogo no Manchester City, seu status na seleção holandesa também mudou. Micky van de Ven tornou-se a primeira opção na lateral esquerda, enquanto Jorrel Hato, um grande talento, tem um futuro promissor pela frente. Por isso, resta saber se Aké ainda terá um papel de destaque na Seleção Holandesa rumo ao Euro 2028. Sua versatilidade é um ponto a seu favor, mas muito dependerá de ele ter mais oportunidades de jogo na próxima temporada (em outro clube) e de eventuais lesões dos concorrentes.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Virgil van Dijk (96 partidas pela seleção)

    Virgil van Dijk já é capitão da seleção holandesa há mais de oito anos. Isso também significa que ele está praticamente sempre sob os holofotes. Na partida da fase de grupos contra o Japão, o zagueiro ainda foi fundamental ao marcar o primeiro gol de cabeça, mas, mais adiante no torneio, ele também deixou de vez em quando uma impressão menos convincente.

    Van Dijk completará 35 anos no início de julho e é bem possível que, nas próximas semanas, ele encerre sua carreira na seleção. Pelo menos é essa a expectativa de Martijn Krabbendam. “O capitão encerra uma Copa do Mundo medíocre e, provavelmente, não voltará mais à seleção holandesa”, escreve o jornalista da VI em um artigo de opinião.

  • Memphis DepayImago

    Memphis Depay (112 partidas pela seleção)

    Com 55 gols, Memphis Depay é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa. Na reta final para a Copa do Mundo, houve muita especulação sobre a forma física do atacante do Corinthians. Memphis estava sem ritmo de jogo, mas, mesmo assim, conseguiu garantir uma vaga na convocação para a fase final do torneio mundial na América do Norte.

    Enquanto em torneios anteriores ele conseguiu deixar sua marca na Seleção Holandesa, desta vez sua contribuição se limitou a três breves participações como reserva na fase de grupos. O atacante foi ultrapassado na hierarquia por Brian Brobbey e Donyell Malen, enquanto Emmanuel Emegha espera se tornar um nome constante na seleção holandesa na próxima temporada. Especialmente se Memphis continuar lutando contra lesões, há uma chance real de que ele já tenha disputado sua última partida pela seleção holandesa.

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