Selecionar? Será que ainda veremos esses cinco jogadores, que somam 367 partidas pela seleção, vestindo a camisa da Seleção Holandesa?

Para a seleção holandesa, a Copa do Mundo de 2026 terminou em grande decepção. A meta era chegar às semifinais, com a ambição de se tornar campeã mundial. No entanto, a Seleção Holandesa foi eliminada já nas oitavas de final, onde o Marrocos se mostrou superior. É de se esperar que Ronald Koeman deixe o cargo de técnico e que a seleção passe por uma reformulação sob o comando de um novo técnico. O Voetbalzone lista quais jogadores podem ter disputado sua última partida pela Seleção Holandesa.

Caso Koeman realmente deixe o cargo de técnico da seleção holandesa, caberá a Nigel de Jong, diretor de Futebol de Alto Nível da KNVB, nomear um sucessor adequado. Dias após a eliminação da Copa do Mundo, um nome em particular se destaca como possível sucessor: Arne Slot. O técnico de 47 anos foi demitido do Liverpool no final de maio e atualmente está sem clube.

“Eu ligaria imediatamente para Arne Slot”, escreve Hans Kraay Júnior em sua coluna para a revista Voetbal International. Martijn Krabbendam também destaca o nome de Slot como possível novo técnico da seleção em sua função de observador da Seleção Holandesa na revista semanal. Koeman manteve por muito tempo vários jogadores experientes no elenco. Alguns provavelmente se aposentarão por conta própria, enquanto outros desaparecerão de cena após anos sendo convocados.



