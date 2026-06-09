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Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Seleção vê evolução de Neymar e projeta camisa 10 pronto para enfrentar o Haiti na Copa do Mundo

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Atacante segue tratamento para lesão na panturrilha direita, deve desfalcar o Brasil na estreia contra Marrocos, mas comissão técnica trabalha com a expectativa de contar com o camisa 10 na segunda rodada do Mundial

A recuperação de Neymar tem avançado conforme o planejamento da comissão médica da seleção brasileira. Após passar por novos exames em Nova Jersey, o atacante recebeu uma avaliação positiva sobre o quadro da lesão muscular na panturrilha direita, aumentando a confiança da delegação para tê-lo à disposição ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

Internamente, a expectativa é que o camisa 10 esteja apto para retornar aos gramados diante do Haiti, em partida marcada para o dia 19 de junho, pela segunda rodada do Grupo C, conforme apurou o ge.com.

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Apesar da cautela adotada nos comunicados oficiais, o cenário atual é considerado favorável, e a possibilidade de corte do jogador já está descartada.

  • Exames reforçam confiança da comissão técnica

    Neymar realizou uma ressonância magnética nesta última segunda-feira como parte do acompanhamento do processo de recuperação. O exame indicou que a evolução da lesão ocorre dentro dos prazos previstos, sem qualquer sinal de agravamento ou complicação que pudesse comprometer sua participação no torneio.

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    Em comunicado oficial, a CBF informou que o jogador apresenta melhora satisfatória no tratamento."O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira".

    O resultado trouxe tranquilidade à comissão técnica, que acompanhava com atenção a resposta física do atleta desde os primeiros dias de trabalho nos Estados Unidos.

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  • neymar(C)Getty Images

    Estreia improvável, retorno próximo

    Embora a tendência seja de ausência na partida de abertura contra Marrocos, no próximo sábado (13), o planejamento da seleção segue voltado para recuperar Neymar sem acelerar etapas do tratamento. O atacante ainda não voltou aos trabalhos com bola e permanece realizando atividades específicas sob supervisão do departamento médico.

    Desde a chegada à concentração brasileira, o jogador tem seguido uma rotina intensiva de recuperação. No último fim de semana, por exemplo, permaneceu em Nova Jersey realizando sessões de fisioterapia enquanto o restante do elenco viajou para o amistoso contra o Egito.

    A lesão foi sofrida ainda quando defendia o Santos, em seu último compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo. Inicialmente tratada como um edema muscular, a contusão teve posteriormente o diagnóstico confirmado como lesão de grau dois. A previsão inicial apontava um período de recuperação entre duas e três semanas, prazo que segue sendo considerado adequado pela equipe médica da seleção.

    Com a evolução apresentada nos exames mais recentes, a confiança nos bastidores é de que Neymar possa reforçar o Brasil diante do Haiti, no dia 19 de junho.

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