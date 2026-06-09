Seleção vê evolução de Neymar e projeta camisa 10 pronto para enfrentar o Haiti na Copa do Mundo

A recuperação de Neymar tem avançado conforme o planejamento da comissão médica da seleção brasileira. Após passar por novos exames em Nova Jersey, o atacante recebeu uma avaliação positiva sobre o quadro da lesão muscular na panturrilha direita, aumentando a confiança da delegação para tê-lo à disposição ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

Internamente, a expectativa é que o camisa 10 esteja apto para retornar aos gramados diante do Haiti, em partida marcada para o dia 19 de junho, pela segunda rodada do Grupo C, conforme apurou o ge.com.

Apesar da cautela adotada nos comunicados oficiais, o cenário atual é considerado favorável, e a possibilidade de corte do jogador já está descartada.