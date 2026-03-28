Duas vitórias em duas partidas para aSeleção Sub-19 da Itália, comandada por Alberto Bollini, na fase de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria: Idrissou e seus companheiros derrotaram a Eslováquia por 3 a 0, ganhando confiança de cara para o confronto direto com a Turquia, que também soma 6 pontos nas duas primeiras partidas do Grupo 2.
Traduzido por
Seleção Sub-19 da Itália vence a Eslováquia por 3 a 0 e chega a duas vitórias em dois jogos rumo ao Europeu: Liberali e Mosconi são os destaques
A PARTIDA
Os primeiros quinze minutos transcorreram sem grandes lances, mas aos 18' Idrissou acertou a trave de cabeça após cruzamento de Natali. A vantagem da seleção italiana surgiu aos 37' e abriu o jogo: o atacante, lançado em profundidade, dominou a bola e serviu Mosconi, que se posicionou bem para mandar para o fundo da rede após controlar a bola dentro da área. O próprio Idrissou, cinco minutos depois, faz com que Lajciak seja expulso por dois cartões amarelos, com o árbitro expulsando também o técnico da Eslováquia, Ancic. Nos acréscimos do primeiro tempo, surge o 2 a 0 de Liberali, que no verão passou do Milan para o Catanzaro, colocando com o pé esquerdo uma bola vinda da esquerda em direção à entrada da área.
No segundo tempo, o número de jogadores volta a ficar igual com o cartão vermelho para Sala, que já havia recebido um cartão amarelo e foi punido pela segunda vez por falta em Blasko, mas o jogo não muda de ritmo e, aos 72', surge o 3 a 0 de Coletta, que entrou no lugar de Liberali, recebe o passe de Mosconi pela esquerda e chuta para o gol da entrada da área.
A CLASSIFICAÇÃO
ITÁLIA 6
Turquia 6
Hungria 0
Eslováquia 0
O jogo Itália x Turquia está marcado para terça-feira, 31 de março, às 15h.
O RESUMO DO JOGO
ITÁLIA(4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Cocchi; Liberali (51' Coletta), Sala, Comotto; Idele (76' Steffanoni), Idrissou (64' Galvagno), Mosconi (76' Marello). Técnico: Bollini.
ESLOVÁQUIA (4-3-3): Zajac; Bortoli, Pristach (84' Majer), Lajciak, Ziska (75' Slovak); Udvaros (46' Balog), Vina, Blasko; Baleja (84' Konopka), Zulevic, Trello (70' Bacik). Técnico: Ancic.
AMONIDADOS: Sala (I), Lajciak (S), Vina (S), Bacik (S)
EXPULSOS: Lajciak (S), Ancic (S), Sala (I)