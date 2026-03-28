Seleção Sub-19 da Itália vence a Eslováquia por 3 a 0 e chega a duas vitórias em dois jogos rumo ao Europeu: Liberali e Mosconi são os destaques

Os primeiros quinze minutos transcorreram sem grandes lances, mas aos 18' Idrissou acertou a trave de cabeça após cruzamento de Natali. A vantagem da seleção italiana surgiu aos 37' e abriu o jogo: o atacante, lançado em profundidade, dominou a bola e serviu Mosconi, que se posicionou bem para mandar para o fundo da rede após controlar a bola dentro da área. O próprio Idrissou, cinco minutos depois, faz com que Lajciak seja expulso por dois cartões amarelos, com o árbitro expulsando também o técnico da Eslováquia, Ancic. Nos acréscimos do primeiro tempo, surge o 2 a 0 de Liberali, que no verão passou do Milan para o Catanzaro, colocando com o pé esquerdo uma bola vinda da esquerda em direção à entrada da área.

No segundo tempo, o número de jogadores volta a ficar igual com o cartão vermelho para Sala, que já havia recebido um cartão amarelo e foi punido pela segunda vez por falta em Blasko, mas o jogo não muda de ritmo e, aos 72', surge o 3 a 0 de Coletta, que entrou no lugar de Liberali, recebe o passe de Mosconi pela esquerda e chuta para o gol da entrada da área.